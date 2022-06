Nuovo bonus da 600€: si aggiunge all’elenco delle agevolazioni 2022 una misura in forma di voucher, anche per redditi alti. Mancava solo un apposito decreto attuativo che rendesse fruibile il beneficio, ma per fortuna l’attesa è ormai finita. Il bonus è ormai in arrivo. Scopriamo insieme come funzionerà, chi potrà avere i 600 euro previsti e in che modo.

Nuovo bonus da 600€: si aggiunge all’elenco delle agevolazioni 2022 una misura in forma di voucher, anche per redditi alti. Come averla immediatamente.

In realtà, di questa nuova agevolazione ne sentiamo parlare ormai da settimane, quando il decreto n. 15 del 25 febbraio scorso ha riconfermato il bonus.

Tuttavia, tale bonus da 600 euro non era ancora stato confermato: mancava un apposito decreto attuativo che lo rendesse fruibile. Per fortuna, l’attesa è ormai finita.

Il Ministro della Salute Speranza ha infatti confermato ufficialmente la sua firma in un decreto interministeriale. Decreto che rende attivo il bonus da 600 euro e che è opera del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La misura, insomma, è ormai in arrivo. Scopriamo insieme come funzionerà, chi potrà avere i 600 euro previsti e in che modo.

Anticipiamo subito che la nuova agevolazione sarà disponibile anche per famiglie con ISEE non propriamente basso. Cosa che renderà il nuovo incentivo particolarmente interessante.

Nuovo bonus da 600 euro: di cosa si tratta esattamente

Ma iniziamo, innanzitutto, col definire al meglio questa nuova agevolazione e le sue peculiarità. Abbiamo infatti definito la misura come un bonus da 600 euro in forma di voucher, ma non abbiamo ancora stabilito a cosa servirà il suddetto voucher.

La misura in questione, infatti, non verrà corrisposta come un accredito di denaro da spendere per saldare qualunque spesa.

Il voucher ottenuto servirà per il saldo di importi molto specifici: quelli, cioè, che serviranno per poter saldare le sedute presso uno psicoterapeuta.

Infatti, l’agevolazione prede anche nome di “bonus psicologo” o “bonus psicologico”, proprio perché concederà un buono, con tetto massimo di 600 euro totali. Buono che gli interessati potranno utilizzare per iniziare un percorso di psicoterapia con esperto regolarmente iscritto all’Ordine degli Psicologi.

Il Governo ha deciso di introdurre un bonus da 600 euro di tal sorta per un motivo ben specifico. A causa dell’emergenza sanitaria, abbiamo assistito ad un aumento delle problematiche legate ad ansia e stress.

Dunque, nel tentativo di salvaguardare la salute mentale degli italiani, si è pensato ad un bonus del genere.

Oltre a questo, l’esecutivo ha deciso di investire un totale di 20 milioni di euro per la salvaguardia del benessere psicologico degli italiani.

Di questi, 10 milioni saranno destinati a finanziare i voucher, mentre i restanti 10 verranno impiegati per potenziare i servizi alla salute mentale nel nostro Paese.

E parliamo di misure che, quasi con certezza, sono destinate a diventare strutturali per poter essere replicate anche nei prossimi anni.

Nuovo bonus da 600 euro: quali spese potrà coprire il voucher?

Lo abbiamo già detto: il bonus da 600 euro non potrà essere utilizzato a nostro piacimento.

I titolari del voucher potranno infatti utilizzarlo solamente per il saldo di sedute presso uno psicoterapeuta regolarmente iscritto al relativo Ordine. Il terapeuta prescelto dovrà operare in regime privato, presso il proprio studio.

Ma questo non è l’unico requisito richiesto per ammettere l’utilizzo del voucher da 600 euro. La normativa ha infatti chiaramente stabilito l’entità delle spese ammesse, oltre che il numero di sedute massime saldabili.

Infatti, è chiaramente definito che ogni seduta agevolabile potrà avere un importo massimo di 50 euro.

Dunque, a conti fatti, grazie al bonus da 600 euro si potranno saldare fino ad un massimo di 12 sedute di psicoterapia.

Sappiamo che, purtroppo, 12 sedute probabilmente non basteranno per completare un percorso di psicoterapia. Ma, se il bonus da 600 euro dovesse diventare strutturare, nulla vieta di pensare che coloro che fruiranno del bonus psicologico 2022 potranno accedere nuovamente alla misura per i prossimi anni.

Chiaramente, l’accesso alla misura sarà garantito solamente nel caso in cui i requisiti richiesti vengano mantenuti.

Destinatari del bonus da 600 euro: anche per ISEE alti, ma…

Dato che li abbiamo appena citati, analizziamo insieme nel dettaglio i requisiti richiesti dalla normativa per poter accedere al nuovo bonus da 600 euro.

Sebbene il voucher psicologico possa essere fruito anche da chi presenta reddito relativamente alto, bisogna comunque considerare un limite.

La normativa ha infatti stabilito che il bonus da 600 euro sarà accessibile solamente con un ISEE non superiore ai 50.000 euro annui.

Non si tratta quindi di un bonus per tutti: sebbene il tetto massimo sia relativamente alto, la presentazione dell’ISEE è comunque necessaria.

Il contributo sarà concesso in base al reddito effettivamente dichiarato. In altre parole, come vedremo in un paragrafo dedicato, non tutti riceveranno l’importo massimo.

Si tratterà di un bonus personale, che potrà essere utilizzato soltanto dal titolare.

Potranno richiedere l’agevolazione anche più membri del medesimo nucleo familiare, qualora lo si reputi necessario.

Nuovo bonus da 600 euro: gli importi dipendono dall’ISEE

Così come strutturato, il bonus da 600 euro tenderà a privilegiare quelle fasce di popolazione meno abbienti. Quelle, cioè, che potrebbero riscontrare maggiori difficoltà a saldare le sedute di un percorso di psicoterapia.

Per cercare di privilegiare i redditi più bassi, gli importi del bonus da 600 euro sono stati suddivisi in tre differenti fasce. A seconda dell’ISEE presentato, infatti, verrà concesso un differente importo.

I 600 euro massimi, per prima cosa, potranno essere ottenuti soltanto nel caso di ISEE familiare non superiore ai 15.000 euro.

La seconda fascia, poi, è prevista per ISEE compreso tra i 15.000 ed i 30.000 euro: in questo caso si avrà diritto ad un voucher da 400 euro.

Infine, a redditi superiori spetterà il voucher minimo, ossia quello da 200 euro massimi.

Tralasciando gli importi variabili, c’è anche una seconda considerazione da fare in merito all’erogazione della misura. Abbiamo infatti detto che, per finanziare l’erogazione dei buoni psicologo, il Governo ha stanziato 10 milioni di euro per l’anno corrente.

Questo significa solo una cosa: i voucher potrebbero non essere disponibili per tutti.

La dotazione finanziaria può infatti coprire l’erogazione di un numero di bonus da 600 euro limitato. Sarà quindi opportuno richiedere il voucher al momento della sua attivazione ufficiale.

Bonus da 600 euro: piattaforma INPS in arrivo!

Attivazione che prevede l’intervento dell’INPS. Sarà infatti l’Istituto a occuparsi del bonus da 600 euro, tanto dell’erogazione, quanto della sua piattaforma ufficiale.

Infatti, il voucher potrà essere richiesto dagli interessati solamente mediante piattaforma telematica, un po’ come già accaduto per il bonus idrico in scadenza.

Nonostante non si abbiano ancora notizie ufficiali in merito a tale piattaforma, sappiamo già che sarà accessibile previa autenticazione a mezzo di:

identità SPID;

CNS;

CIE.

Bisognerà poi caricare il proprio modello ISEE in corso di validità. In caso contrario non sarà possibile per l’INPS stabilire l’importo esatto da assegnare al richiedente.

Inviati i documenti richiesti tramite la piattaforma ufficiale del bonus da 600 euro, bisognerà attendere l’elaborazione dei dati da parte dell’INPS.

Una volta emesso, il voucher avrà una validità massima pari a 180 giorni.

Insomma, tutto è ormai pronto per le richieste del bonus da 600 euro: non ci resta che aspettare l’attivazione ufficiale della piattaforma online.

Attivazione che dovrebbe avvenire a breve. La normativa vigente prevede infatti che la piattaforma vada online non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del decreto interministeriale in Gazzetta Ufficiale.