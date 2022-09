Come avere subito il nuovo bonus da 7.500€ per comprare un’auto, basta un solo requisito

Per chi ha intenzione di acquistare una nuova auto, stanno per arrivare nuovi incentivi. Tra questi, un bonus da 7.500 euro, che verrà concesso nel rispetto di un solo requisito. Analizziamolo insieme e scopriamo chi può averlo e come si potrà ottenere.

Il bonus auto torna a far parlare di sé: grazie ad una nuova proposta del Ministro Giorgetti e per mezzo di un DPCM nuovo di zecca, potremo contare su un’agevolazione potenziata.

Nelle intenzioni dell’esecutivo c’è la volontà di promuovere l’acquisto di veicoli, anche a quattro ruote, che non abbiano impatto negativo sull’ambiente.

Si vuole, inoltre, promuovere la ripresa del settore automotive, che ha registrato particolari sofferenze.

Da tutte queste esigenze nasce il nuovo bonus da 7.500 euro: analizziamolo insieme e scopriamo chi può averlo e come si potrà ottenere.

Caratteristiche del nuovo bonus da 7.500 euro

Per prima cosa, cerchiamo di capire come si configurerà il nuovo bonus da 7.500 euro.

Le precedenti agevolazioni per l’acquisto delle auto a basse emissioni di anidride carbonica, come in molti sapranno già, erano suddivise in tre differenti tipologie.

Tali tipologie davano accesso a importi differenti, importi che tenevano conto delle emissioni del veicolo acquistato.

Anche il nuovo bonus da 7.500 euro si configurerà in questo modo: questo significa che 7.500 euro è in realtà l’importo massimo. Non tutti, però, potranno richiedere un incentivo per l’acquisto della nuova auto di tale importo.

Confermata la suddivisione in tre tipologie di contributo. L’agevolazione massima, ossia il bonus da 7.500 euro, verrà concessa a coloro che rottameranno una vecchia vettura inquinante prima dell’acquisto dell’auto nuova a basse emissioni.

Il nuovo veicolo, per poter ottenere tale importo, dovrà avere delle emissioni di C02 comprese tra 0 e 20 grammi al kilometro. Nel caso di mancanza di veicolo da rottamare, l’agevolazione scende a 6.000 euro.

Un contributo da 6.000 euro è concesso anche a coloro che, a fronte di una preventiva rottamazione di mezzo inquinante, acquisteranno un’auto con emissioni comprese tra 21 e 60 grammi al chilometro. Senza rottamazione, tale incentivo scende a 4.500 euro.

Un terzo incentivo, infine, sarà concesso a chi sceglierà una macchina plugin. Nello specifico, a fronte di una rottamazione di vecchio mezzo, si avrà diritto ad un contributo pari a 3.000 euro.

In definitiva, il nuovo bonus legato all’acquisto di veicoli a basse emissioni prevede un grosso incremento, pari al 50% in più rispetto al vecchio bonus auto.

Oltre ai contributi pensati per l’acquisto delle nuove auto, sono stati previsti anche dei contributi pensati per promuovere l’installazione delle colonnine adibite alla ricarica dei veicoli elettrici.

Chi intenderà installare un dispositivo per la ricarica entro l’anno corrente potrà accedere ad un bonus pari all’80% di quanto speso per acquistare e installare la colonnina. In questo caso, il tetto massimo che l’interessato potrà percepire è pari a 1.500 euro.

Come avere subito il nuovo bonus da 7.500€ per comprare un’auto, basta un solo requisito

Tuttavia, oltre al cambio degli importi, le agevolazioni previste per l’acquisto di nuovi mezzi a basse emissioni hanno subito una seconda, importante modifica.

C’è infatti un nuovo requisito da rispettare per poter accedere al bonus da 7.500 euro massimi. Un requisito che, precedentemente, non era previsto.

Ci riferiamo al limite ISEE che la nuova normativa ha posto come requisito di accesso al bonus.

Potranno avere infatti diritto agli incentivi, secondo gli importi appena discussi, solamente coloro che avranno la possibilità di presentare un ISEE familiare in corso di validità non superiore ai 30.000 euro.

Fatta eccezione per questo unico requisito, non vengono richieste particolari condizioni aggiuntive.

Gli interessati dovranno però considerare che uno stesso nucleo familiare potrà accedere al bonus da 7.500 euro una sola volta.

Questo significa che un solo soggetto appartenente alla stessa famiglia potrà richiedere il contributo per l’acquisto di mezzi a basse emissioni.

Potranno accedere all’agevolazione non solamente i privati (le persone fisiche), ma anche le persone giuridiche.

È questa una delle novità più interessanti che interessano la nuova configurazione del bonus auto. La normativa precedente non permetteva infatti alle persone giuridiche (ad esempio le società di autonoleggio) l’accesso ai contributi.

Quando e come richiedere il contributo

Purtroppo, al momento, non sappiamo ancora quali saranno le esatte modalità di presentazione della domanda per ottenere il bonus da 7.500 euro massimi.

La bozza del DPCM non ha infatti stabilito delle regole per la modalità di erogazione. Regole che saranno individuate tramite un apposito decreto ad opera del Ministero dello Sviluppo Economico.

Allo stesso modo, non sappiamo ancora quali saranno termini e scadenze per accedere ai contributi legati all’acquisto di mezzi a quattro ruote e a basse emissioni.

Sarà necessario attendere l’apposito decreto ministeriale per avere maggiori informazioni in merito.

