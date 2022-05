Nuovo Bonus da 7500 euro al via. Il Governo Draghi inserisce un nuovo sostegno 2022 nel pacchetto delle misure indirizzate ai nuclei familiari: tutte le famiglie interessate da una nascita o che hanno preso in affidamento un bambino potranno ottenere fino a 2.500 euro per ben tre anni. Ecco le ultime novità al riguardo.

Nuovo Bonus da 7500 euro al via. Il Governo Draghi inserisce un nuovo sostegno 2022 nel pacchetto delle misure indirizzate ai nuclei familiari: tutte le famiglie interessate da una nascita o che hanno preso in affidamento un bambino potranno ottenere fino a 2.500 euro per ben tre anni.

Il contributo voluto per evitare lo spopolamento dei centri urbani di piccole dimensioni verrà erogato dalla Regione.

Anche le amministrazioni regionali, dunque, si stanno mobilitando per incentivare la natalità nelle famiglie o le adozioni. Il tutto, per tenere alla larga il pericolo di uno spopolamento in quelle zone italiane già a rischio estinzione.

Debutta, dunque, un nuovo Bonus da 7500 euro, richiedibile dalle famiglie senza la necessità di presentare l’ISEE.

Ancora una volta, ci troviamo difronte ad un Bonus a carattere universale, svincolato dal rispetto di soglie patrimoniali e reddituali (ISEE compreso), ma erogato dagli enti regionali sulla base dello stanziamento disposto dal Governo Draghi.

Destinatarie del nuovo contributo sono le coppie che entro l’anno in corso mettono al mondo un bambino, lo adottano o lo prendono in affidamento.

Stiamo parlando di un nuovo Bonus senza ISEE da 7500 euro per certi versi assimilabile al vecchio Bonus mamma domani, soppiantato ormai dall’Assegno Unico e Universale da gennaio 2022.

Proprio sul fronte “cumulabilità “Assegno Unico e Bonus bebè, il nuovo Bonus da 7500 euro non presenta problemi di compatibilità: potrà essere richiesto insieme alle due misure così da garantire alle famiglie maggiori entrate economiche.

Maggiori informazioni sull’AUU le trovate nel video YouTube di INPS- canale ufficiale.





Il Bonus bebè, meglio conosciuto come assegno di natalità, mette a disposizione delle famiglie che ne fanno richiesta un importo variabile da un minimo di 80 euro mensili ad un massimo di 160 a copertura dei primi 12 mesi di vita del nascituro.

L’Assegno Unico e Universale, richiedibile anche senza ISEE, assicura alle famiglie con figli a carico un importo da 80 a 175 euro al mese.

Il nuovo Bonus da 7500 euro, invece, offre ai nuclei familiari disposti trasferirsi in specifiche aree mondane un contributo ben più corposo.

Ma vediamo subito come funziona il Bonus senza ISEE di ammontare complessivo fino a 7500 euro, divisibile in tre tranche annuali di 2.500 euro, come funziona e quali requisiti occorre rispettare per poterne beneficiare.

Nuovo Bonus da 7500 euro, senza ISEE a tutte le famiglie: in cosa consiste

La lista dei Bonus senza ISEE introdotti dal Governo è abbastanza ampia. Accanto ai contributi statali, però, ci sono una serie di misure messe in campo dagli enti territoriali a sostegno di specifiche categorie di utenti.

Recentemente, la Regione Campania ha introdotto un Bonus da 250 euro indirizzato agli studenti frequentanti le scuole della Regione. Allo stesso tempo, è possibile ottenere fino a 3500 euro per favorire la frequentazione di alcuni corsi per l’apprendimento di particolari professioni.

Il nuovo Bonus da 7500 euro verrà distribuito alle famiglie, senza la necessità di presentare la certificazione ISEE. Questo non significa che spetterà indistintamente a tutti i nuclei familiari interessati alla misura.

Chiariamo una serie di punti. Il Bonus in questione è stato introdotto dalla Regione Abruzzo per offrire un sostegno economico alle coppie in procinto di avere un bambino, che decidono di ricorrere ad un’adozione o di percorrere la strada dell’affidamento.

Tali requisiti, però, non bastano per beneficiare del nuovo Bonus da 7500 euro. Alle famiglie è infatti richiesta la residenza nei piccoli centri urbani a rischio spopolamento: condizione obbligatoria per poter ottenere il riconoscimento del contributo.

Ma approfondiamo nei dettagli il nuovo Bonus senza ISEE.

La Regione è abbastanza chiara nella definizione della categoria di beneficiari: il Bonus da 7500 euro potrà essere ottenuto solo dalle famiglie interessate da una nascita, da un affidamento o da un’adozione da inizio 2022 fino al termine dello stesso anno.

Sono questi i destinatari del contributo che avranno diritto a ricevere per tre anni un Bonus senza ISEE di 2500 euro.

Nuovo Bonus da 7500 senza ISEE dalla Regione Abruzzo: perché è stato introdotto come aiuto alle famiglie

Nel precedente paragrafo abbiamo anticipato a chi spetta il nuovo Bonus da 7500 euro messo in campo dall’ Abbruzzo.

In realtà, c’è una motivazione di fondo che ha spinto la Regione a garantire alle famiglie un Bonus senza ISEE così consistente. I dati ISTAT sullo spopolamento di alcuni comuni sono allarmanti. I residenti nell’intero territorio, in base alle rilevazioni condotte nel 2021, sono calati di 2,9 punti percentuali rispetto al 2016.

Motivo per cui era necessario intervenire per evitare la scomparsa dei piccoli centri urbani.

Nuovo Bonus da 7500 euro, senza ISEE due contributi alle famiglie: tutte le ultime novità

In verità sono due i Bandi a cui le famiglie abruzzesi possono partecipare. Il primo mette a disposizione delle coppie che hanno dato alla luce un bambino in tutto il 2022 un Bonus da 7500 euro, solo se residenti in piccole aree a rischio spopolamento.

Per ogni primo figlio le famiglie riceveranno per tre anni un Bonus complessivo di 7500 euro (2500 euro all’anno). Per i nati successivi al primo figlio fino a 2300 euro.

Il secondo Bonus senza ISEE di 7500 euro, invece, verrà erogato dalla Regione Abruzzo alle famiglie disposte a trasferirsi in uno dei paesi a rischio estinzione.

In questo caso, stando alle ultime novità emerse dal bando, lo spostamento della residenza potrà essere richiesto dalle famiglie trascorsi 90 giorno dal reale trasferimento.

Ma quanti sono i piccoli centri urbani a rischio spopolamento? Ben 55 fanno parte della provincia di Chieti, 74 dell’Aquila, 24 della provincia di Pescara e venti di Teramo.

Visti i comuni in cui potranno trasferirsi le famiglie interessate al nuovo Bonus da 7500 euro della Regione Abruzzo, analizziamo quali altri requisiti occorre rispettare per poter beneficiare tranquillamente del Bonus senza ISEE.

Nuovo Bonus da 7500 euro, non a tutte le famiglie: quali requisiti oltre l’ISEE

Fortunatamente, il nuovo Bonus da 7500 euro non è soggetto a particolari vincoli. Le famiglie interessate al contributo potranno ottenerlo indipendentemente dall’ISEE del nucleo stesso.

Ciò non significa che non si dovranno possedere specifici requisiti.

Le famiglie dovranno trasferire la propria residenza presso uno dei paesi a rischio spopolamento e mantenerla qui per almeno cinque anni.

In più, per la nascita, l’adozione e l’affidamento l’orizzonte temporale da prendere in considerazione è quello che va da inizio 2022 fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Altri requisiti non sono previsti: non serve l’ISEE e neppure la cittadinanza italiana. Il Bonus da 7500 euro spetta alle famiglie in possesso dei requisiti sopra elencati, per 2500 euro all’anno.

Bonus da 7500 euro senza ISEE: quali importi per le famiglie

Sulla questione importi del nuovo Bonus senza ISEE rivolto alle famiglie abbiamo avuto modo di accennare qualcosa nei precedenti paragrafi.

Due sono le cifre da fissare bene in mente. Se la famiglia desidera accedere al primo dei due Bonus messi a disposizione dalla Regione Abruzzo occorre rispettare i termini fissati per la nascita, l’adozione e l’affidamento del figlio e spostare la residenza in uno dei paesi a rischio estinzione.

Solo in questo caso, i nuclei familiari potranno beneficiari di 7500 euro, spalmati su tre anni (2500 euro all’anno).

In alternativa, si può optare per il Bonus senza ISEE da 2400 euro per il primo nascituro, bambino preso in affidamento o adottato. Beneficio che scende a 2300 euro dai secondogeniti in poi.