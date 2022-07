Nuovo Bonus 200 euro bis anche per i prossimi mesi? Notizie dell’ultima ora, diffuse anche dall’INPS, fanno ben sperare sulla proroga del contributo ad agosto e settembre 2022. Dal prossimo mese, infatti, il sussidio potrebbe entrare nelle tasche di alcuni italiani, ma non di tutti. Ecco chi sono i fortunati

Nuovo Bonus 200 euro bis anche per i prossimi mesi? Notizie dell’ultima ora, diffuse anche dall’INPS, fanno ben sperare sulla proroga del contributo ad agosto e settembre 2022. Dal prossimo mese, infatti, il sussidio potrebbe entrare nelle tasche di alcuni italiani, ma non di tutti. Ecco chi sono i fortunati.

Tra le ultime intenzioni del Governo si è fatta strada la possibilità di avere un Bonus 200 euro bis da erogare ai beneficiari anche nei mesi di agosto e settembre. Un’ipotesi questa che trova conferma anche nei piani dell’INPS.

Allo stesso modo, anche l’idea di rendere il contributo strutturale non è passata inosservata. Sono molti ad essere favorevoli alla sua erogazione per tutti i mesi a venire, fino alla fine dell’anno in corso.

Tale estensione temporale, però, doveva arrivare a seguito dell’approvazione del DL Aiuti prevista per la fine del mese di luglio.

A questo punto, considerate le dimissioni del presidente Draghi e l’attuale crisi di Governo, una domanda sorge spontanea: cosa succederà al Decreto Aiuti e al nuovo Bonus 200 euro di cui si prevedeva il bis a luglio e ad agosto?

Vediamo subito le ultime novità a riguardo cercando di sciogliere qualche dubbio sul destino del nuovo contributo.

Nuovo Bonus 200€ bis ad agosto e settembre? Arriva la conferma INPS per questi fortunati

La necessità di avere un Bonus 200 euro bis anche ad agosto e settembre nasce da constatazioni concrete. Tanto Unimpresa e la stessa INPS hanno convenuto che il Bonus 200 euro non può essere una misura da temporanea da erogare una tantum.

La stessa Unione nazionale di impresa, tramite comunicato stampa, ha espresso le sue perplessità sull’importanza del nuovo Bonus 200 euro, soprattutto sul fronte efficacia. Si tratta infatti di una misura inadeguata a fronteggiare gli aumenti dei prezzi in atto.

Il motivo è abbastanza semplice: complice l’inflazione sempre più in aumento, le famiglie italiane si troveranno costrette a sborsare annualmente un bel gruzzoletto di euro.

E il Bonus 200 euro, stando a quanto si legge nello stesso comunicato, sarà capace di coprire solo il 10% della spesa in più causata dall’inflazione.

Tanto basta a capire come mai un Bonus 200 euro bis, da erogare anche ad agosto e settembre, sia quanto meno auspicabile.

Ciò non toglie che per alcuni fortunati beneficiari la chance di godere del nuovo Bonus 200 euro bis ad agosto è già una realtà. Vediamo subito chi riceverà il Bonus 200 euro nei mesi a venire.

Per maggiori informazioni, leggi: Bonus 200 euro a rischio? Ecco cosa potrebbe accadere con la crisi di Governo

Bonus 200 euro, non solo bis: ecco il quadro dei pagamenti INPS dopo settembre

Prima ancora di vedere se l’ipotesi di avere un Bonus 200 euro bis ad agosto e settembre 2022 sia possibile, è opportuno fare il punto sui pagamenti della prestazione da parte dell’INPS.

Allo stato attuale, il contributo è già stato corrisposto dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ai pensionati italiani. Tutti, indistintamente dall’accredito sul conto corrente o dal prelievo dell’indennità mensile agli sportelli di Poste Italiane, hanno ricevuto le somme spettanti.

Terminato il mese di settembre, saranno i percettori della Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), insieme a quelli dell’Indennità una tantum Covid-19 a disporre del nuovo contributo.

Saranno, dunque, i lavoratori intermittenti, quelli impiegati nelle vendite a domicilio, nel settore spettacolo, i lavoratori stagionali (turismo), inclusi i Co.co.co. a beneficiare a ricevere il nuovo Bonus 200 euro ad ottobre.

Sempre oltrepassato il mese di settembre 2022, molto probabilmente in contemporanea all’erogazione dell’eventuale Bonus 200 euro bis per altri beneficiari, sarà la volta dei titolari di Partita IVA al momento vincolati all’attesa del decreto in materia che non accenna ad arrivare.

Discorso a parte per i lavoratori privati che riceveranno il sussidio aggiuntivo solo dietro presentazione di un’autocertificazione attestante il possesso di redditi inferiori a 35.000 euro e la non fruizione del Bonus 200 euro fino a questo momento.

A questo punto manca solo di dare una risposta ad un solo quesito: chi sono i fortunati che riceveranno il nuovo Bonus 200 euro dal mese di agosto? Una cerchia ristretta di percettori del Reddito di Cittadinanza.

Entriamo subito nel merito dell’argomento.

Nuovo Bonus 200 euro ai percettori del Reddito di Cittadinanza: quali i fortunati? Ecco la data del pagamento di agosto confermata dall’INPS

Il mese di agosto è totalmente dedicato ai percettori del Reddito di Cittadinanza, almeno per quanto concerne il pagamento del nuovo Bonus 200 euro.

Una ristretta cerchia, infatti, riceverà in automatico il sussidio. Ma chi sono questi fortunati beneficiari?

Semplicemente coloro che hanno ricevuto la ricarica alla card Rdc per i primi 18 mesi (fino a giugno 2022) e che hanno dovuto provvedere al rinnovo del sussidio sul reddito osservando lo stop di un mese, nel caso in questione, per la mensilità di luglio.

E proprio a luglio viene accreditato il nuovo Bonus 200 euro.

Per questi fortunati beneficiari l’INPS conferma il pagamento del Bonus entro il 15 agosto 2022.

Nuovo Bonus 200 euro bis ad agosto e settembre 2022 anche senza Governo?

Dopo la decisione del premier Draghi e la data delle nuove elezioni fissata al 25 settembre 2022 viene spontaneo chiedersi cosa accadrà al Decreto Aiuti e al discusso Bonus 200 euro bis.

Stando agli ultimi aggiornamenti, la proroga del Bonus 200 euro ad agosto e settembre 2022 potrebbe realizzarsi. Questo perché il Governo potrà continuare la sua azione politica per tutti gli affari correnti almeno fino a nuove elezioni.

Volendo essere più chiari, per il nuovo Bonus 200 euro bis non si ravvisa alcun problema all’orizzonte: il contributo otterrà la proroga anche senza Governo.