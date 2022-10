C’è solo un mese di tempo per presentare la propria domanda. Infatti, la possibilità di inoltrare le richieste va dal 15 febbraio al 15 marzo 2023. Il bonus si concretizza in un credito d’imposta che lo stesso contribuente, o un intermediario che ne faccia le veci, avrà la possibilità di riportare in dichiarazione dei redditi. Ecco le informazioni dettagliate riguardanti importi, beneficiari e modalità di inoltro della domanda.

Torna il bonus per attività fisica adattata (AFA) anche per il prossimo anno. Tutti coloro che hanno sostenuto spese riabilitative, o legate comunque alla propria condizione motoria precaria, nell’arco di tempo che va dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, avranno la possibilità di ottenere uno sgravio fiscale per il 2023.

C’è solo un mese di tempo per presentare la propria domanda. Infatti, la legge di Bilancio 2022 comma 737 prevede la possibilità di inoltrare le richieste tra il 15 febbraio e il 15 marzo 2023.

Il bonus si concretizza in un credito d’imposta che lo stesso contribuente, o un intermediario che ne faccia le veci, avrà la possibilità di riportare in dichiarazione dei redditi.

Ecco le informazioni dettagliate riguardanti importi, beneficiari e modalità di inoltro della domanda, relativo a questo bonus per corsi ginnici AFA.

Bonus per attività fisica (adattata): solo un mese per averlo. Beneficiari

Il bonus in questione si rivolge a tutte quelle persone che hanno necessità di svolgere attività ginnica per alleviare patologie oppure favorire la deambulazione legata a disabilità fisiche.

Chi si trova in queste condizioni, quasi sempre ha necessità di svolgere dell’attività fisica mirata, che lo aiuti nei movimenti e nel miglioramento della coordinazione nonché nella riabilitazione.

Purtroppo, ancora oggi si tratta di un passaggio che non tutti riescono a compiere, a causa dei costi elevati che l’attività fisica adattata comporta.

Proprio alcuni dati divulgati dall’Istat, per la precisione riportati nell’annuario 2020 e quindi relativi al 2019, dimostrano come, all’interno stesso delle strutture sanitarie, gli operatori riescano a promuovere queste attività e uno stile di vita attivo per chi versa in queste condizioni, soltanto nel 39% dei casi.

Proprio per alleggerire il carico che grava sulle spalle di questa categoria in difficoltà, lo Stato prevede la possibilità di portare in detrazione fiscale una parte di queste spese.

Quindi tutte gli adulti o anziani che desiderano migliorare il livello di attività fisica per il proprio benessere, possono accedere all’agevolazione ma non solo.

Infatti la misura si rivolge, ancor più specificamente, a individui con sindromi dolorose, disabilità fisiche, ridotta mobilità, patologie croniche clinicamente controllate oppure osteoporosi.

Nel paragrafo a seguire indichiamo nel dettaglio quali sono le spese che è possibile rimborsare e gli importi previsti dall’agevolazione.

Nuovo bonus per l’attività ginnica adattata: importi e spese detraibili

Iniziamo subito dalla definizione degli importi previsti per il bonus che stiamo esaminando.

Come già abbiamo avuto modo di mettere in evidenza, si tratta in realtà di una detrazione fiscale, da inserire in fase di dichiarazione dei redditi.

Ebbene, è l’Agenzia delle Entrate che stabilirà, per ciascun contribuente, l’importo spettante.

Perché accade questo?

La misura prevede lo stanziamento di 1.5 milioni di euro a tale scopo. In base al numero di domande pervenute (e all’entità dei costi affrontati), allora si calcola per ogni contribuente la percentuale di detrazione alla quale ha diritto.

Dunque, al termine della presentazione delle domande (l’ultimo giorno utile è il 15 marzo 2023), l’Agenzia delle Entrate ha previsto 10 giorni di tempo per elaborare tutte le informazioni pervenute e quindi comunicare le percentuali di detrazione da applicare.

Il riferimento è, ovviamente, alla dichiarazione dei redditi del 2023.

Quale documentazione conservare, per ottenere lo sconto?

Nella fattispecie, deve trattarsi di spese documentate per lo svolgimento di attività fisica adattata, cioè programmi di esercizio fisico, non sanitari, svolti in gruppo e appositamente disegnati per una serie di condizioni croniche o disabilità fisiche.

Come richiedere il bonus per l’attività ginnica delle persone con disabilità

Il modello per la richiesta del bonus per l’attività fisica adattata AFA è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Bisognerà attendere tuttavia l’apertura dei termini per inviare la domanda.

È possibile che il contribuente espleti l’intero iter in autonomia, altrimenti può rivolgersi a un intermediario come il commercialista ad esempio oppure un consulente del lavoro.

Ovviamente bisogna aver cura di inserire nel modello l’importo complessivo delle spese sostenute nel corso dell’anno, con tutta la documentazione attestante i pagamenti per i servizi ricevuti.

È importante sottolineare anche che tale bonus non si può però cumulare con altri bonus fiscali che sono legati comunque allo stesso genere di spese, come avviene nel caso della detrazione del 19% per le spese sportive dei figli.

Ovviamente, in caso di fruizione indebita, il Fisco procederà non solo al recupero delle somme ma anche ad applicare sanzioni e interessi del caso.

In caso di residuo delle detrazione, questo si potrà riportare nelle dichiarazioni dei redditi successive.

Per approfondire i dettagli riguardanti il bonus AFA, rimandiamo alla lettura di questo articolo di approfondimento, già dedicato al tema, a suo tempo.