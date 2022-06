Nuovo bonus auto: finalmente tornano nel 2022 gli ecoincentivi, fino a 5.000 euro per l’acquisto di una nuova macchina. Ma è rimasto poco tempo! In questo articolo ci occuperemo non solo di analizzare la situazione dei fondi residui, ma anche di definire le caratteristiche del bonus auto 2022.

Nonostante si sia fatto attendere abbastanza, finalmente il bonus auto concesso a tutti i cittadini che hanno intenzione di acquistare un veicolo nuovo è partito.

Dal 25 maggio 2022, il Governo ha attivato la piattaforma ufficiale, che è stata resa disponibile per prenotare gli incentivi.

Tuttavia, anche se la piattaforma ecobonus del Ministero dello Sviluppo Economico è attiva da pochissimo tempo, alcuni fondi sono già agli sgoccioli.

Un bonus che sarà concesso a tutti coloro che desiderano acquistare un nuovo veicolo, nel rispetto di pochi requisiti. E niente ISEE richiesto: si potrà accedere alla misura indipendentemente dal reddito familiare del richiedente.

Nuovo bonus auto 2022: la situazione dei fondi residui

Il bonus auto nella nuova configurazione 2022 è previsto sia per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi, sia per i motori endotermici.

Ogni tipologia di veicolo ha un suo fondo specifico. Per la precisione, sono stati stanziati:

220 milioni di euro per i motori elettrici;

225 milioni di euro per i motori ibridi con emissioni comprese tra 21 e 60 grammi di CO2;

170 milioni di euro per motori endotermici a basse emissioni.

Al momento, sono i fondi per i motori termici che preoccupano maggiormente. Infatti, i fondi residui per le auto ad emissioni di CO2 inferiori a 135 grammi per chilometro sono davvero pochi. Si parla di poco più di 22 milioni di euro rimanenti.

Insomma, è rimasto meno del 20% dei fondi inizialmente stanziati per ottenere l’incentivo su auto non elettriche, a fronte della rottamazione.

Migliore la situazione dei fondi relativi ad auto elettriche ed ibride.

Al momento contano su una dotazione economica pari a 189 milioni di euro nel caso delle elettriche. Sono invece 203 i milioni di euro residui nel caso di vetture con emissioni comprese tra i 21 ed i 60 grammi al chilometro.

Bonus auto 2022: come si effettua la prenotazione

Prima di dedicarci all’analisi dei differenti importi concessi grazie al nuovo bonus auto 2022, cerchiamo di capire come funziona la prenotazione degli ecoincentivi.

In questo modo, ci si potrà accaparrare un bonus auto dal valore massimo di ben 5.000 euro totali.

Al momento, comunque, i cittadini che intendono acquistare un veicolo nuovo non devono compiere alcuna operazione particolare.

Il bonus auto non prevede, infatti, alcuna procedura di prenotazione da parte del cittadino.

Sono le concessionarie auto e i rivenditori autorizzati che devono preventivamente richiedere i propri fondi, prenotando parte degli incentivi. In questo modo, potranno concederli ai loro clienti che vorranno acquistare una nuova vettura rispettante i requisiti.

I rivenditori hanno infatti pieno accesso alla piattaforma ufficiale del MiSE dedicata agli ecoincentivi, e possono tranquillamente prenotare il bonus.

Bonus che dovrà essere erogato al cliente al momento dell’acquisto dell’auto nuova.

La normativa ha anche fissato un termine temporale preciso. Dopo la prenotazione del bonus auto da parte dei rivenditori, questi potranno concedere lo sconto per un periodo totale di 180 giorni.

Dunque, per i cittadini interessati, c’è solo una cosa da fare: recarsi presso il proprio rivenditore di veicoli di fiducia e richiedere il bonus auto.

Bonus che verrà dunque erogato direttamente sul prezzo finale del prodotto scelto. A differenza di molti altri incentivi statali attualmente attivi, quelli legati alle auto vengono infatti concessi in forma di sconto diretto sul prezzo finale.

Nuovo bonus auto: importi per veicoli elettrici

Tale sconto non sarà uguale per tutti: il bonus auto assume infatti differenti importi a seconda del modello scelto.

In particolare, verranno premiati maggiormente i potenziali acquirenti che sono interessati all’acquisto di un veicolo che potremo definire totalmente green.

Ci riferiamo, cioè, ai veicoli a motore totalmente elettrico, che sono poi le vetture che hanno diritto allo sconto con importo massimo: fino a 5.000 euro.

Infatti, il nuovo bonus auto 2022, come abbiamo già accennato precedentemente, prevede differenti fondi, a seconda della tipologia di veicolo acquistato.

Il primo fondo, da 220 milioni di euro, è quello che è appunto dedicato ai veicoli elettrici. Quelli, cioè a zero emissioni di anidride carbonica, fino ad un massimo di 20 grammi per chilometro.

In questo caso, si parte da un bonus auto da 3.000 euro, concesso agli acquirenti che compreranno un veicolo green senza rottamarne uno vecchio.

Dunque, come sfruttare al massimo il bonus per veicoli elettrici, ottenendo l’importo di 5.000 euro?

In realtà è molto semplice: basta rottamare un vecchio veicolo inquinante. Infatti, la rottamazione di vecchi veicoli contestualmente all’acquisto di un motore elettrico da diritto ad bonus aggiuntivo da 2.000 euro.

Se al momento dell’acquisto di un’auto elettrica si rottamerà anche un vecchio veicolo, cioè, si potranno avere 5.000 euro totali di sconto.

Ci sono però due requisiti normativi che il potenziale fruitore del bonus auto dovrà rispettare per ottenere i 5.000 euro promessi.

Innanzitutto, rottamare un veicolo di classe non superiore alla Classe Euro 5.

In secondo luogo, il nuovo veicolo elettrico dovrà avere un prezzo di listino prestabilito. Infatti, è ammesso l’acquisto di auto elettriche di importo che non deve superare i 35.000 euro IVA non inclusa.

Rispettati questi due requisiti, si potrà fruire di un bonus auto pari a 5.000 euro per l’acquisto di un motore elettrico.

Nuovo bonus auto: cifre previste per emissioni fino a 60 gr/km

Il secondo fondo stanziato dal Governo, pari a 225 milioni di euro, è dedicato a tutti quei veicoli con emissioni di anidride carbonica comprese tra i 21 ed i 60 grammi per chilometro.

Si tratta di tutti quei veicoli che, in gergo tecnico, possiamo definire “plug-in”.

In questo caso, rispetto ai motori elettrici, il bonus auto concesso ha degli importi differenti.

Si parla infatti di una base di partenza pari a 2.000 euro di bonus auto per questa tipologia di motore.

Tuttavia, questo importo è concesso nel caso in cui il potenziale fruitore non abbia un veicolo da rottamare. Anche in questo caso, infatti, agli acquirenti spetta un bonus aggiuntivo nel caso di rottamazione contestuale all’acquisto.

La rottamazione di un veicolo (che anche in questo caso deve essere almeno di classe Euro 5) concederà infatti 2.000 euro aggiuntivi.

Insomma, detto in parole ancora più semplici, per veicoli ibridi si potrà ottenere uno sconto massimo di 4.000 euro totali con rottamazione di auto inquinante.

Se invece si vorrà accedere al bonus auto senza rottamazione, in questo caso si avrà diritto ad un ecoincentivo pari a 2.000 euro.

Il veicolo ibrido scelto dovrà però avere un prezzo non superiore ai 45.000 euro più IVA.

Nuovo bonus auto: lo sconto (in scadenza) per motori endotermici

In ultimo, abbiamo il bonus auto riservato ai veicoli endotermici fino a 135 grammi di emissioni al chilometro.

Si tratta degli ecoincentivi auto in esaurimento, con fondo stanziato pari a 170 milioni di euro.

Lo sconto concesso in questo caso è di gran lunga inferiore rispetto a quello previsto per vetture elettriche o ibride.

Si può infatti ottenere uno sconto sul prezzo di listino della nuova vettura, con un bonus auto pari a 2.000 euro.

Attenzione, però. In questo caso, per ottenere il nuovo bonus auto 2022, si dovrà procedere necessariamente alla rottamazione di un vecchio veicolo. Anche per l’acquisto con sconto di veicoli endotermici, la vecchia auto da rottamare dovrà essere di Classe Euro 5 o inferiore.

Il nuovo acquisto, infine, non potrà superare i 35.000 euro più IVA.