Nuovo Bonus bollette da 250€ contro il caro vita. Con ISEE alto o basso, ecco a chi spetta

Nuovo Bonus bollette in arrivo per contrastare il caro vita. Alcune famiglie italiane possono richiedere uno sconto fino a 250 euro presentando domanda. Basta rispettare alcuni requisiti e soglie ISEE. Ecco di cosa si tratta e come presentare domanda.

La grave crisi economica causata dal conflitto Russia-Ucraina sta pesando sempre di più sui budget delle famiglie italiane.

L’incertezza sulle forniture del gas, e i costi sempre più alti delle materie prime, stanno meritando particolare attenzione sia da parte del Governo che della stessa ARERA.

È di qualche giorno fa la notizia del progressivo aumento della bolletta elettrica, che grazie ad un intervento straordinario da parte di ARERA, nell’ultimo trimestre del 2022 “solo” del 59%.

Secondo le stime circolate in questi giorni, l’aumento doveva essere del 100% ma ciò avrebbe provocato un sicuro aumento delle morosità, mettendo in difficoltà le famiglie.

Stando ai numeri, infatti, il costo del consumo medio annuale cresce a 1.322 euro contro i 632 dello scorso anno. Un aumento doppio se si mettono a confronto i 2 anni.

Ecco perché ARERA, intervenendo in maniera eccezionale sull’aumento della bolletta elettrica, è riuscita a contenere l’aumento entro il 59%.

Le stime non sono rosee per il 2023. Le statistiche dicono che gli aumenti arriveranno nel 2023 ad un +300% rispetto al 2020. Con un esborso di circa 5.300 euro per famiglia media.

Per contrastare questa folle corsa di aumenti, numerosi sono stati gli incentivi e i Bonus proposti dal ormai ex governo Draghi. A ciò si aggiungono le numerose agevolazioni messe in campo dagli enti locali.

Uno fra tutti, il nuovo Bonus bollette da 250 euro messo in campo da un’amministrazione locale per contrastare il caro vita. Il nuovo Bonus prevede di ampliare la platea dei beneficiari includendo coloro che hanno un ISEE sia alto che basso.

Vediamo subito, in cosa consiste l’agevolazione, a chi spetta l’erogazione e quali sono i requisiti da rispettare per accedere al Bonus.

Nuovo Bonus bollette da 250€ contro il caro vita. Con ISEE alto o basso, ecco a chi spetta

Il Bonus bollette da 250 euro si concretizza in un nuovo aiuto messo in campo da un ente locale specifico per contrastare il caro vita che sta colpendo in maniera sempre più pesante le famiglie italiane.

L’inizia è stata messa in campo dal Comune di Lecco, sulla scia di quanto già fatto lo scorso anno.

Il Bonus bollette 250 euro mette in atto un intervento diretto ed immediato a favore delle famiglie più svantaggiate della comunità.

Il bando in questione è denominato “Buono Bolletta 2 – Lecco solidale” ed è indirizzato ai nuclei familiari che si trovano in stato di disagio sociale, purché residenti a Lecco.

Ma quali requisiti è necessario rispettare per accedere al contributo?

Alle famiglie interessate al nuovo Bonus bollette 250 euro è richiesta la proprietà di un contratto di energia e/o gas ad uso esclusivamente domestico. Nel caso di impianti condominiali, invece, è necessario presentare la dichiarazione dell’Amministratore di Condominio.

Possono accedere al nuovo Bonus tanto i titolari di un ISEE alto, quanto quelli con ISEE basso, senza però oltrepassare la soglia di 12.000 euro.

Nuovo Bonus bollette da 500 euro, ecco gli importi

Per rendere operativo il nuovo Bonus Bollette da 250 euro, l’amministrazione di Lecco ha stanziato circa 140.000 euro a sostegno delle famiglie che sono in situazione di disagio economico.

Il nuovo stanziamento finanziato attraverso le risorse provenienti dal decreto aiuti del Governo ed assegnate al Comune di Lecco nel maggio 2021, prevede di ampliare la platea di beneficiari includendo non soltanto coloro che hanno un ISEE basso ma anche soglie ISEE più alte rispetto allo scorso anno.

Come abbiamo già detto possono presentare domanda coloro che hanno un ISEE in corso di validità non superiore a 12.000 euro.

Il nuovo Bonus bollette posto in essere per contrastare il caro vita, riconosce un’agevolazione economica fino a un massimo di 250 euro per famiglie con ISEE fino a 7.500 euro e un contributo di 150 euro se l’ISEE risulta compreso tra 7.500 a 12.000 euro.

Si potrà, dunque, ottenere con ISEE sia alto che basso.

Nuovo Bonus bollette contro il caro vita: ecco come presentare domanda per ottenere il contributo di 250 euro

La domanda per il nuovo Bonus Bollette da 250 euro può essere presentata da un solo componente per famiglia e soltanto una volta.

All’iniziativa per contrastare il caro vita si accede presentando apposita domanda debitamente compilata e completa di tutti i documenti richiesti.

La richiesta potrà essere inoltrata cliccando su apposito link presente sul sito comunale oppure inviandola tramite mail.

Le istanze saranno valutate in ordine di arrivo e fino ad esaurimento fondi. La procedura di presentazione della domanda sarà aperta a breve sul sito ufficiale del comune di Lecco.