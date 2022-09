Bonus bollette in scadenza. L’incredibile sconto di 500 euro può essere richiesto entro il 16 settembre 2022 presentando domanda al proprio comune di residenza. Basta rispettare questa soglia ISEE. Vediamo quali sono i requisiti da possedere e come presentare domanda.

L’aumento dei prezzi dell’Energia e del gas pesano sempre di più sui conti delle famiglie. Da un recente studio di Assoutenti, ogni famiglia italiana spende circa 1.231 euro in più rispetto al 2020 soltanto per pagare le fatture delle utenze domestiche.

Un aumento pari quasi al 93% rispetto al biennio 2021/2022. Stima che è destinata a crescere sensibilmente per il 2023, le statistiche parlano infatti di aumenti che potrebbero arrivare a toccare i 5.300 euro a famiglia con una crescita percentuale delle spese per le utenze domestiche pari a + 300% rispetto al 2020.

Per evitare questa stangata dovuta soprattutto alla guerra Russia Ucraina, l’ex Governo Draghi ha messo in campo un serie di incentivi per aiutare le famiglie italiane a sopportare l’aumento incontrastato dei prezzi delle utenze di luce, gas e acqua.

Per fronteggiare questi aumenti, ormai quotidiani, fino al 16 settembre c’è la possibilità di richiedere un nuovo Bonus bollette da 500 euro.

Ma bisogna fare attenzione. Non si tratta di un incentivo statale ma bensì, di un contributo una tantum erogato a livello comunale solo se si posseggono determinati requisiti ISEE.

Questo sconto si va ad aggiungere ai numerosi Bonus sociale erogati dall’ex Governo e pensati per le famiglie più svantaggiate, anzi il nuovo Bonus prevede di includere anche coloro che sono stati tagliati fuori dai vari Bonus Sociali statali.

Vediamo in cosa consiste il nuovo Bonus bollette da 500 euro, quali sono i requisiti da rispettare e come presentare domanda al Comune entro il 16 settembre 2022.

Nuovo Bonus bollette, incredibile sconto di 500€ entro questa soglia ISEE. Scade il 16/09

Prima di analizzare quali sono i requisiti richiesti per poter accedere al nuovo Bonus bollette 500 euro, occorre chiarire di che tipo di misura si tratta.

Il contributo si concretizza in un incentivo una tantum concesso dall’amministrazione comunale di Seregno a favore dei nuclei familiare che si trovano in condizione di disagio economico.

Il bando del Bonus bollette, che prevede un incredibile sconto in fattura di 500 euro, era stato pubblicato durante il mese di giugno, lasciando una finestra temporale per richiedere il bonus molto ampia. In questi 2 mesi dalla pubblicazione del bando, si contano circa 900 domande pervenute al comune alla data del primo settembre.

Un numero questo destinato ad aumentare, considerata la scadenza fissata per il 16 settembre 2022. Il bonus è riservato alle famiglie che risiedono nel comune della Brianza e che hanno una attestazione ISEE inferiore a 30.000 euro.

Nuovo Bonus bollette da 500 euro, ecco in cosa consiste

Per sostenere il nuovo Bonus bollette da 500 euro, il comune Brianzolo ha previsto un finanziamento di circa 250.000 euro finalizzato a sostenere le famiglie nel pagamento delle spese per le utenze domestiche. Lo stanziamento economico si estende fino ad abbracciare quanti stanno ospitando nelle loro case i rifugiati ucraini a seguito dell’emergenza umanitaria attuale.

Possono presentare domanda coloro che risultano intestatari di un’utenza domestica, risiedono nel comune di Seregno alla data di pubblicazione del bando e hanno un ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro.

Dopo la scadenza del bando prevista per il 16 settembre, si procederà a stilare una graduatoria sulla base degli scaglioni ISEE individuati, del numero dei componenti del nucleo familiare, della presenza di persone con più di 75 anni nel nucleo anagrafico, oltre a quelle con invalidità non inferiore al 67%.

Gli importi del nuovo Bonus bollette da 500 euro una tantum variano in base al numero di componenti del nucleo familiare.

Per un nucleo familiare formato da un solo componente è previsto un rimborso di 200 euro. Per 2 componenti 300 euro, per tre componenti 400 euro, mentre per un nucleo composto da 4 o più componenti l’importo previsto è di 500 euro.

Tutti i requisiti appena elencati devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.

Nuovo Bonus bollette da 500 euro, come presentare domanda entro il 16 settembre

La domanda per il nuovo Bonus bolletta da 500 euro, dovrà essere presentata utilizzando la piattaforma online “Trecuori”, inserendo i dati richiesti del titolare dell’utenza, oppure via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio protocollo del Comune di Seregno compilando il modulo presente sul sito internet istituzionale.

E’ ammessa la consegna a mano della domanda. In questo caso la richiesta deve essere presentata in busta chiusa all’Ufficio Protocollo inserendo come oggetto “Bando per il Bonus comunale Energia 2022”.

Coloro che sono in possesso dei requisiti indicati possono presentare domanda per ottenere l’incredibile sconto di 500 euro entro il 16 settembre 2022.

