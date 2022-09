Nuovo Bonus carburante al via, benzina meno cara per questi fortunati: domande dal 12/09

Nuovo Bonus carburante al via. Finalmente spunta la data di presentazione delle domande per ottenere il rimborso delle spese sostenute ai distributori di benzina per il rifornimento. Dal 12 settembre 2022 sarà possibile accedere alla piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Dogane. Ecco chi sono i fortunati italiani che potranno godere del beneficio e come funziona.

Benzina meno cara… si far per dire. L’ondata dei rincari degli ultimi mesi sta letteralmente mettendo in ginocchio gli italiani, quotidianamente alle prese con l’aumento delle bollette di luce, gas e acqua e con l’impennata dei prezzi alla pompa di benzina.

Non mancano, però, le misure da scudo contro i citati aumenti. In particolare, fra poco meno di una settimana gli interessati ad ottenere il rimborso di quanto pagato per il rifornimento potranno accedere al Bonus carburante appositamente pensato dal Governo.

Stiamo parlando del contributo previsto dal Decreto Aiuti, a cui è destinato uno stanziamento economico di quasi 500 milioni di euro, da concedere ai fortunati beneficiari sotto forma di credito d’imposta, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse domande.

Come tutti i Bonus attivi e richiedibili nel 2022, però, non tutti i cittadini potranno presentare domanda per accedere al Bonus carburante dalla piattaforma attiva il 12 settembre 2022.

La cerchia dei beneficiari, infatti, è abbastanza ristretta e individuata prendendo in considerazione una serie di requisiti richiesti agli potenziali fruitori.

Ma chi sono i fortunati che potranno godere del rimborso spese sui costi sostenuti ai distributori di benzina?

Il riconoscimento del credito d’imposta del 28% delle spese sostenute, al netto dell’IVA, spetta solo a una specifica categoria di lavoratori.

Scopriamo insieme di quale si tratta e come funziona il nuovo Bonus carburante.

Nuovo Bonus carburante, ecco di cosa si tratta

Prima di vedere chi sono i fortunati destinatari del nuovo Bonus carburante richiedibile dal 12 settembre 2022, occorre capire in cosa consiste il contributo.

Qualcosa è già stata anticipata in apertura di articolo anche se non nel dettaglio: l’agevolazione prevista per combattere il caro benzina viene corrisposta a copertura del 28% delle spese sostenute nei primi tre mesi del 2022 (senza IVA) per l’acquisto del carburante utilizzato per i veicoli di categoria Euro 5 o superiore.

Per quanto concerne le modalità di fruizione, invece, il nuovo Bonus carburante si può utilizzare solo in compensazione, presentando il modello F24 per mezzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Nuovo Bonus carburante al via, benzina meno cara per questi fortunati: domande dal 12/09

A questo punto non ci resta che occuparci dei destinatari dell’agevolazione: chi sono questi fortunati che potranno richiedere il nuovo Bonus carburante a partire dal 12 settembre 2022?

Il nuovo Bonus carburante copre solo una parte delle spese per il rifornimento di benzina sostenute dalle imprese operanti nel settore dell’autotrasporto merci.

Nello specifico, il Bonus si estende fino a coprire le spese effettuate nel primo trimestre dell’anno per il gasolio acquistato per alimentare i veicoli diesel di categoria euro 5 o più alta.

Naturalmente, alle imprese suddette è richiesto il rispetto di specifici requisiti obbligatori per accedere al nuovo Bonus carburante.

Innanzitutto, le imprese interessate al rimborso delle spese devono avere sede legale o organizzazione stabile nel territorio italiano, oltre a svolgere un’attività prettamente logistica e di trasporto merci.

Al momento della domanda le stesse devono risultare iscritte all’Albo nazionale dei trasportatori e al Registro elettronico nazionale.

Tutte condizioni, queste, che vanno ad aggiungersi all’altro requisito di utilizzare veicoli di massa pari o maggiore alle 7,5 tonnellate con motori diesel di categoria Euro 5 o superiore.

Solo rispettati questi requisiti di potrà presentare domanda per accedere al nuovo Bonus carburante.

Nuovo Bonus carburante, come presentare domanda dal 12 settembre 2022

Presentare domanda per beneficiare del Bonus carburante è abbastanza semplice.

Il via libera alle domande partirà il 12 settembre 2022: da questa data e per i 30 giorni successivi gli interessati al Bonus carburante potranno inoltrare le domande dalla piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Dogane: servirà l’identità digitale SPID, CIE o CNS.

Una volta presentate le domande, sarà compito del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili comunicare all’Agenzia delle Entrate la lista delle imprese a cui spetta il nuovo Bonus carburante, comprensiva dell’importo spettante.

Le somme assegnate potranno essere utilizzate trascorsi dieci giorni dalla comunicazione.

