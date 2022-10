Finalmente confermato un nuovo sostegno, utilissimo per gli italiani, un bonus casa da 5.000 euro massimi. Viene concesso per dei lavori specifici, ma molto utili: ecco di cosa si tratta e come averlo entro il 2 dicembre 2022.

Mentre c’è grande attesa per conoscere il destino del Superbonus 110% e dei bonus edilizi, per il quali il nuovo Governo Meloni ha annunciato novità in arrivo, nuovi bonus casa vengono confermati.

Si tratta di agevolazioni che vengono concesse dalle amministrazioni regionali per sostenere gli italiani in questo difficile momento di crisi economica.

Proprio di recente, abbiamo assistito alla conferma del nuovo incentivo, da 5.000 euro massimi, concesso per determinati e specifici lavori edilizi.

Scopriamo insieme di cosa si tratta, chi potrà richiederlo e come funziona tale nuovissimo bonus casa.

Arriva la conferma del nuovo bonus casa da 5.000€: domande entro il 2/12 per questi lavori

Ad oggi, purtroppo, il problema della diffusione dell’amianto è ancora ben lontano dall’essere risolto. Tale materiale, molto utilizzato in edilizia fino a poco tempo fa, è molto presente nella nostra Penisola. Il suo smaltimento, tra le altre cose, risulta tanto costoso per le famiglie. Per tale ragione, esistono moltissimi bonus casa attivi attualmente per promuoverne la rimozione.

Il bonus casa di cui ci stiamo occupando si pone proprio questo obiettivo: aiutare i cittadini a liberarsi di questo pericolosissimo materiale. È infatti stato provato che le fibre di amianto, penetrando nei polmoni per inalazione, possono causare tumori ai polmoni.

È dunque necessario liberarsi di ogni prodotto edilizio contenente tali pericolosissime fibre.

In quest’ottica, una Regione italiana ha deciso di muoversi autonomamente per sostenere i cittadini residenti nello smaltimento di tale componente tossico.

La Regione Sicilia ha infatti di recente approvato un nuovo bonus casa, con tetto massimo fino a 5.000 euro, per sostenere i lavori di smaltimento dell’amianto.

Nonostante l’utilizzo di tale materiale in edilizia sia stato vietato già dal 1992 e anche se ormai dalla pubblicazione della Legge relativa siano passati più di trent’anni, sono ancora molte le abitazioni in Regione che contano la presenza di tale materiale.

Questo perché i costi legati al regolare smaltimento sono ancora oggi molto alti. Proprio per sostenere i residenti nell’affrontare tale ingente spesa, la Regione Sicilia ha deciso di concedere ben 10 milioni di euro, che verranno erogati a fondo perduto, esclusivamente per lavori legati allo smaltimento dell’amianto.

Nuovissimo bonus casa fino a 5.000 euro: importi e requisiti di accesso

Per quanto riguarda il funzionamento di questo nuovo bonus casa legato allo smaltimento dei prodotti contenenti amianto, dobbiamo innanzitutto fare delle precisazioni.

Non tutti i richiedenti, innanzitutto, potranno ottenere 5.000 euro: si tratta infatti dell’importo massimo.

Importo che viene erogato solamente per le richieste relative alle singole unità immobiliari. Il bonus casa legato allo smaltimento dell’amianto è accessibile anche ai condomini, ma con cifre differenti.

In questo specifico caso, si potranno ottenere un massimo di 500 euro per ogni abitazione ed un importo da 2.500 euro totali per sostenere i lavori dell’intero condominio.

Per accedere al contributo, i richiedenti ammessi saranno solo ed esclusivamente le persone fisiche, regolarmente residenti nella Regione Sicilia e titolari della proprietà o del diritto di godimento sull’immobile.

Il bando regionale prevede inoltre che l’accesso sia riservato solamente a determinate categorie catastali, che sono quelle che riguardano le unità di tipo abitativo.

Ammesse al bonus casa fino a 5.000 euro saranno le categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 ed A/11. Gli immobili del gruppo A sono infatti quegli immobili ad esclusivo uso abitativo.

Non a caso, dunque, viene eliminata la categoria A/10, che individua locali ad uso ufficio.

Ammesse anche le costruzioni di categoria C/2 (magazzini e depositi), C/6 (stalle, scuderie e autorimesse senza finalità di lucro), C/7 (tettoie) e F/5 (lastrici solari).

Gli immobili in questione, ovviamente, dovranno essere situati nei territori appartenenti alla Regione Sicilia.

Come richiedere il contributo per smaltire l’amianto

Per quanto riguarda le modalità di accesso al contributo, la Regione Sicilia ha messo a disposizione un sito internet apposito, ossia bandoamianto.regione.sicilia.it.

Il sito è accessibile già dallo scorso 19 settembre 2022, e resterà attivo per la ricezione delle richieste fino al prossimo 2 dicembre 2022. Alle ore 18 di tale data si concluderà la procedura di elaborazione delle domande.

Il bonus casa in questione si offre di pagare fino all’80% dei costi sostenuti dalle famiglie siciliane per lo smaltimento dell’amianti, con interventi per importo massimo da 30.000 euro e rispettando i limiti analizzati ai paragrafi precedenti.

La Regione ha fissato anche un click day, durante il quale i richiedenti dovranno finalizzare e validare la propria domanda. Tale click day si terrà dalle ore 12 del prossimo 28 novembre e si concluderà, per l’appunto, il 2 dicembre.

