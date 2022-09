Nuovo Bonus casa, meno 1.500€ sul mutuo: ISEE, domande fino al 31/10 e 2 requisiti in più

Nuovo Bonus Casa ai nastri di partenza. Uno sconto di 1.500 euro spetta ai nuclei familiari che acquistano o ristrutturano un immobile in un determinato Comune italiano. Servono solo 2 requisiti e una determinata soglia ISEE. La domanda scade il 31 ottobre 2022. Ecco chi sono i fortunati e come fare domanda.

Nuovo Bonus Casa ai nastri di partenza. Uno sconto di 1.500 euro spetta ai nuclei familiari che acquistano o ristrutturano un immobile in un determinato Comune italiano. Servono solo 2 requisiti e una determinata soglia ISEE. La domanda scade il 31 ottobre 2022. Vediamo subito chi sono i fortunati e come fare domanda.

Una cascata di Bonus Casa sta arrivando dai comuni italiani per fronteggiare lo spopolamento che sta colpendo soprattutto i piccoli paesi montani.

Numerose sono infatti le iniziative e gli incentivi erogate dalle amministrazioni locali, soprattutto indirizzate alle coppie giovani che decidono di stabilire la propria residenza nei piccoli borghi a bassa intensità abitativa.

Lo scopo principale di questi Bonus Casa è quello di contrastare il declino demografico che sta colpendo soprattutto le zone montane più marginali.

Alla lista dei vari enti locali che stanno attuando queste politiche attive, si è aggiunto un comune emiliano che da qualche giorno pubblicato un bando nella quale è previsto un Nuovo Bonus Casa.

L’iniziativa prevede uno sconto fino a 1.500 euro a favore di chi decide di acquistare o ristrutturare un immobile in cui stabilire la residenza ufficiale.

Lo stanziamento previsto è volto a promuovere ad acquisire la proprietà della prima casa grazie ad uno sconto erogato alle giovani coppie che contraggono un mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto o la riqualificazione della casa da adibire ad abitazione principale.

Il nuovo Bonus Casa da 1.500 euro da diritto, dunque, ad uno sconto massimo fino a 1.500 euro rispettando solo 2 requisiti ed una determinata soglia ISEE.

Vediamo subito di quale comune stiamo parlando, di come beneficiare nel nuovo Bonus Casa e quali sono i requisiti da possedere per accedere allo sconto sull’acquisto o ristrutturazione dell’abitazione.



Nuovo Bonus casa, meno 1.500€ sul mutuo: ISEE, domande fino al 31/10 e 2 requisiti in più

Prima di analizzare nel dettaglio i requisiti richiesti per accedere al nuovo Bonus Casa da 1.500 euro, occorre capire in cosa si sostanzia il contributo e qual è il Comune italiano promotore dell’iniziativa che permette di ottenere uno sconto di 1.500 euro sull’acquisto e la ristrutturazione di un immobile.

Il bando è stato recentemente pubblicato dal Comune di Comacchio per contrastare lo spopolamento del proprio borgo, ma anche e soprattutto per aiutare i nuclei familiari composti dalle giovani coppie a sostegno della spesa per la contrazione di un mutuo ipotecario per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile da adibire ad abitazione principale.

Insomma, un nuovo Bonus Casa fino a 1.500 euro in sostegno dei giovani che decidono di rimanere e stabilire la propria residenza nel comune emiliano.

Possono presentare domanda entro il 31 ottobre 2022 coloro che sono in possesso di determinati requisiti e di una certa soglia ISEE.

Nel dettaglio, possono presentare domanda per il nuovo Bonus casa, le coppie residenti nel Comune di Comacchio alla data di presentazione della domanda, con una somma di età non superiore ai 79 anni, in possesso di un ISEE inferiore ai 28.000 euro.

Oltre ai requisiti specifici, il bando per accedere al nuovo Bonus casa 1.500 euro prevede dei requisiti generali come la cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’Unione Europea.

Coloro che presentano la domanda per ottenere lo sconto di 1.500 euro devo aver contratto un mutuo ipotecario per la realizzazione o la riqualificazione di un immobile da adibire ad abitazione principale.

Il mutuo deve essere già avviato e non ancora terminato. A ciò si aggiunge che l’unità oggetto di mutuo deve essere adibita ad abitazione principale del nucleo familiare richiedente il contributo. Il nucleo familiare non deve essere titolare di alcun diritto di proprietà.

Come presentare domanda per il nuovo Bonus Casa di 1.500€

La domanda del nuovo Bonus casa fino a 1.500 euro può essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2022 secondo le modalità previste dal bando consultabile sul sito ufficiale del comune di Comacchio.

Nella stessa sezione è possibile scaricare il modulo di richiesta dello sconto di 1.500 euro oppure e possibile ritirarlo, previo appuntamento presso lo Sportello Sociale della Casa della Salute di Comacchio

La domanda per il nuovo Bonus Casa da 1.500 euro deve essere inviata al comune di Comacchio esclusivamente secondo le modalità stabilite dal bando: tramite posta certificata (PEC), a mezzo mail o per posta tramite raccomandata A/R all’indirizzo del Servizio Politiche sociali.

È possibile anche la consegna a mano presso lo Sportello Sociale della Casa della Salute previo appuntamento telefonico.

Nuovo Bonus Casa da 1.500 euro, quali sono i documenti da allegare alla richiesta

Per accedere al Nuovo Bonus casa che offre uno sconto massimo di 1.500 euro sul mutuo è necessario allegare alla richiesta di contributo copia del documento di identità in corso di validità dei richiedenti, copia del contratto di mutuo, del piano di ammortamento e della ricevuta dell’ultima rata pagata.