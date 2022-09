Nuovo Bonus famiglia 1.000 euro al via, ISEE non più alto di questo e pochi requisiti

Bonus famiglia 1.000 euro nuovo di zecca richiedibile da subito dai nuclei familiari. Servono pochi requisiti e l’ISEE richiesto non è alto. Il contributo non presenta alcuna scadenza è verrà assegnato in ordine di presentazione della domanda. Ecco chi sono i fortunati beneficiari e come funziona il contributo.

Bonus famiglia 1.000 euro nuovo di zecca richiedibile da subito dai nuclei familiari. Servono pochi requisiti e l’ISEE richiesto non è alto. Per questo nuovo contributo non è prevista alcuna scadenza, e verrà assegnato ai beneficiari in ordine di presentazione della domanda. Vediamo subito chi sono i fortunati beneficiari e come funziona il Bonus.

Notizie confortanti per numerose famiglie italiane costrette sempre di più a far fronte alle spese troppo alte dovute ai rincari delle bollette di luce e gas.

Nell’ultimo anno ha fatto il suo ingresso nel panorama dei contributi statali l’assegno Unico e universale che ha finito per assorbito la maggior parte dei bonus famiglia erogati dall’INPS a sostegno dei nuclei familiari più deboli.

È facile capire come in questa situazione di forte crisi economica, però, un solo Bonus non basta ad aiutare le famiglie italiane. Ecco perché, attualmente anche gli enti locali e le Regioni si stanno dando da fare per aiutare le famiglie ormai allo stremo.

Ad aggiungersi all’aiuto offerto dall’assegno unico e universale arriva in soccorso delle famiglie italiane un nuovo Bonus. Si tratta di contributi a fondo perduto erogati da un Comune italiano per fronteggiare i costi dei servizi di baby parking sempre più diffusi nel territorio italiano come valida alternativa ai più costosi asili nido.

Un aiuto economico nuovo, quindi che va ad unirsi al Bonus asili nido tradizionali. Il tutto per agevolare le famiglie con determinati requisiti e con ISEE entro una certa soglia.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito in cosa consiste il nuovo Bonus famiglia, a chi si rivolge, quali sono i requisiti e la soglia ISEE da rispettare per poter beneficiare del contributo e come presentare domanda.

Ecco tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Nuovo Bonus famiglia 1.000 euro al via, ISEE non più alto di questo e pochi requisiti

Prima di capire a chi è rivolto il contributo e quali sono i requisiti richiesti (ISEE incluso), occorre rivelare quale amministrazione comunale sta offrendo ai suoi residenti la possibilità di usufruire del nuovo Bonus famiglia 1.000 euro in questione.

È il Comune di Cuneo, grazie alla delibera di Giunta numero 172 del 9 giugno 2022, ad aver dato l’ok al nuovo Bonus famiglia.

Ma in cosa consiste l’agevolazione?

Si tratta di un contributo riconosciuto alle famiglie sotto forma di voucher spendibili per la frequenza dei centri di custodia Baby parking oraria a titolarità privata, presenti nel territorio.

Il comune di Cuneo ha voluto così farsi carico della copertura parziale dell’abbonamento mensile del servizio di baby parking grazie al progetto inserito nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Nello specifico, il nuovo Bonus 1.000 euro è erogato per sostenere le famiglie residenti nel Comune di Cuneo, con minori di età compresa tra i 3 mesi e i 5 anni frequentanti i servizi di baby parking convenzionati con il Comune di Cuneo. Il nuovo Bonus famiglia, come già detto, andrà a coprire parzialmente le rette di frequenza dei baby parking frequentati.

L’agevolazione spetta alle famiglie che sono in possesso di un ISEE non più alto di €. 20.000 e che utilizzano il servizio di baby parking con cadenza settimanale (non inferiore alle 16 ore settimanali).

Il conteggio delle ore viene fatto sulla frequenza media mensile.

Gli altri requisiti richiesti per poter accedere al nuovo Bonus famiglia, oltre all’ISEE, sono da riferirsi al minore: lo stesso non deve frequentare strutture di prima infanzia comunali e non deve risultare percettore di contributi analoghi.

Nuovo Bonus famiglia 1.000 euro, quali sono gli importi spettanti

Il nuovo Bonus famiglia 1.000 euro può essere richiesto, come abbiamo già detto, dai genitori con figli minori che frequentano i baby parking convenzionati con il comune di Cuneo. Il voucher è vincolato al rispetto una soglia ISEE non più alto di 20.000 euro.

Il nuovo Bonus famiglia ha un valore complessivo di 1.000 euro. Il totale è da considerarsi frutto di erogazioni mensili di 100 euro, per un totale di massimo 10 mesi di frequenza.

Le famiglie richiedenti ottengono il voucher a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda. Viene tenuto conto della data di presentazione delle istanze e dell’l’ISEE, dando precedenza ai richiedenti con situazione reddituale più bassa.

Come fare domanda per ottenere il Bonus famiglia di 1.000 euro

Per accedere al Bonus famiglia 1.000 euro bisogna presente richiesta direttamente presso gli uffici comunali sottoscrivendo apposito modello predisposto e scaricabile dal sito ufficiale del comune di Cuneo.

Naturalmente per richiedere, il nuovo Bonus famiglia di 1000 euro vanno rispettati i requisiti e la soglia ISEE vista in precedenza.

La domanda di accesso può essere presentata in qualsiasi periodo, non è prevista infatti alcuna scadenza se non quella relativo all’esaurimento dei fondi insieme all’attestazione ISEE.