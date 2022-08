Nuovo Bonus famiglia da 2.000 euro pronto per entrare nelle tasche degli italiani. Cambia la vita dei nuclei familiari con figli minori a carico, i quali potranno contare su un sostanzioso contributo ottenibile rispettando un solo requisito. Ecco di quale si tratta e come presentare domanda da subito entro la scadenza fissata al 4 ottobre 2022.

Nuovo Bonus famiglia da 2.000 euro pronto per entrare nelle tasche degli italiani. Cambia la vita dei nuclei familiari con figli minori a carico, i quali potranno contare su un sostanzioso contributo ottenibile rispettando un solo requisito. Scopriamo subito di quale si tratta e come presentare domanda entro la scadenza fissata al 4 ottobre 2022.

Arriva una ghiotta opportunità per le famiglie italiane.

I nuclei familiari interessati da una nascita lo scorso anno (2021) e nel 2022 potranno ormai dal 18 luglio presentare domanda per richiedere un incredibile Bonus famiglia: si passa dai 1.500 euro di assegno nel 2021 ai 2.000 euro a figlio nel 2022.

In alcuni casi, il contributo può arrivare a toccare i 4.000 euro.

Attenzione però alla scadenza, perché le domande potranno essere presentate solo entro il prossimo 4 ottobre. Occorre, dunque, affrettarsi.

Ma le sorprese non sono finite qui. Il Bonus famiglia 2.000 euro risulta compatibile con altre misure erogate a livello centrale, introdotte dal Governo come sostegno alla genitorialità (bonus asilo nido e indennità di maternità).

Vediamo subito in cosa consiste la misura, a chi spetta nei dettagli e qual è l’unico requisito da rispettare per ottenerne il riconoscimento, senza tralasciare l’iter da seguire per la presentazione delle domande entro la scadenza fissata al 4 ottobre 2022.

Prima di farlo, però, anticipiamo qualche piccolo particolare. Il Bonus famiglia 2.000 euro è completamente finanziato dall’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici (ENPAM) per un ammontare di risorse pari a 4.500.000 euro, solo per il 2022.

Ecco le novità e tutti gli ultimi aggiornamenti su questo particolare Bonus bebè spettante ai figli di genitori iscritti a specifiche categorie professionali.

Nuovo Bonus famiglia 2.000 euro, in cosa consiste e a chi spetta

Prima di passare a vedere quale unico requisito occorre rispettare per assicurarsi il riconoscimento del nuovo Bonus famiglia 2.000 euro, bisogna chiarire in cosa consiste la misura e a chi spetta nello specifico.

Partiamo dalla platea dei beneficiari.

Destinatarie della misura sono le neomamme appartenenti all’ordine dei medici o degli odontoiatri, oltre alle studentesse iscritte agli ultimi anni di percorso universitario.

Proprio per quest’ultime il Bonus da 2.000 euro si configura come un vero e proprio sostegno economico disposto per agevolare la conclusione degli studi e incentivare la carriera professionale.

Per essere più precisi, chi è ancora alle prese con gli studi universitari può accedere al Bonus in questione solo se si risulta iscritti al quinto/sesto anno della facoltà di odontoiatria o medicina, purché sia già stata effettuata l’iscrizione all’ENPAM.

Discorso diverso per i medici già in servizio. In questo caso, il Bonus famiglia da 2.000 euro varierà negli importi sulla base dell’appartenenza degli stessi alla quota A o B. La prima delle due quote è riservata agli iscritti all’albo professionale. La quota B, invece, a chi esercita già la libera professione.

Come anticipato, anche gli importi varieranno fino ad arrivare a toccare i 4.000 euro per figlio.

A proposito dei beneficiari, fatta chiarezza su un punto: il nuovo Bonus famiglia 2.000 euro spetta esclusivamente alle mamme iscritte all’Enpam.

Leggi anche: Nuovo Bonus famiglia da 200€ al mese per 3 anni, da richiedere subito senza Isee. A chi

Nuovo Bonus famiglia 2.000€, basta solo questo requisito a cambiarti la vita: domanda 4/10

Come per tutte le altre agevolazioni introdotte per venire incontro ai nuclei familiari con figli, anche il Bonus famiglia 2.000 euro Enpam, per i nuovi nati, verrà concesso solo se i richiedenti soddisfano specifiche condizioni.

Giunti a questo punto viene spontaneo chiedersi: qual è quest’unico requisito da possedere per accedere al Bonus messo in campo dall’Enpam.

Il contributo che potrebbe cambiare la vita di molte famiglie con figli a carico, relativamente alla quota A, si potrà richiedere entro il termine di scadenza fissato per la presentazione della domanda (4 ottobre 2022), solo se il reddito medio degli ultimi tre anni non oltrepassa la soglia di 54.531,36 euro.

Occorre, poi, essere in regola con il pagamento dei contributi previsti. Naturalmente, il Bonus famiglia da 2.000 euro potrà essere richiesto anche se il figlio è stato preso in adozioni o in affido, così come spetta per i secondogeniti e più figli.

Discorso diverso per i figli disabili per cui spettano delle maggiorazioni sull’importo del Bonus famiglia da 2.000 euro.

Leggi anche: Bonus 300€ subito sul conto corrente, solo gioia per le famiglie a ISEE basso: scade 21/09

Come e quando presentare domanda per il Bonus famiglia 2.000 euro

Come già anticipato, la finestra temporale deputata all’accoglimento delle domande per il nuovo Bonus famiglia da 2.000 euro messo in campo dall’Enpam è già stata aperta lo scorso 18 luglio e rimarrà tale fino al 4 ottobre 2022.

Per conoscere tutte le informazioni sulla presentazione della domanda basta consultare la pagina internet ufficiale dello stesso ente.

Qualora le risorse dovessero risultare insufficienti, verrà stilata una graduatoria prendendo in considerazione il reddito delle famiglie richiedenti. Priorità sarà data agli ISEE più bassi.