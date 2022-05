Nuovo Bonus INPS richiedibile nell’anno. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale pensa alle donne che si trovano a vivere una situazione difficile. A prescindere dall’ISEE e dall’essere o meno madre, si potranno ottenere fino a 4800 euro per un totale di 12 mensilità. Ecco come funziona e le ultime novità al riguardo.

Stiamo parlando di un contributo destinato ad una categoria specifica di donne, vittime di violenza e in condizioni di estrema povertà.

Il reddito di libertà, questo è il nome del nuovo Bonus INPS rivolto al sesso femminile garantirà alla categoria un sostegno economico mensile di 400 euro, per un anno, assicurando alle donne beneficiarie ben 4800 euro complessivi.

Se sfortunatamente rientri nella cerchia delle vittime di maltrattamenti o conosci altre donne nella tua stessa condizione, al momento seguite da un cento anti-violenza, sappi che è possibile richiedere un sussidio economico dalla propria Regione o Provincia.

Anche se si tratta di un nuovo Bonus INPS 2022, infatti, le iniziative sono promosse a livello locale.

Ma vediamo subito in cosa consiste il Reddito di Libertà, quali sono i requisiti richiesti alle donne per accedere al contributo e come farne domanda per ottenere fino a 4800 euro in un anno anche senza ISEE.

Nuovo Bonus INPS 2022, a tutti le donne 4800 euro senza ISEE: in cosa consiste

Prima di analizzare importi e modalità di domanda del nuovo Bonus INPS fino a 4800 euro è indispensabile dare una definizione del Reddito di Libertà.

Iniziamo col dire che il contributo, pur essendo erogato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, è gestito a livello locale. Le domande per il Bonus INPS dedicato a tutte le donne vittime di violenza vanno inviate o consegnate personalmente agli uffici del comune dove si ha la residenza.

Ma in cosa consiste? Il Reddito di Libertà senza ISEE si sostanzia in un contributo economico esclusivamente rivolto alle donne che si trovano a frequentare i centri antiviolenza riconosciuti a livello regionale e dai servizi sociali.

A chi si rivede in tale situazione, con figli o meno a carico, è offerta la possibilità di rivolgersi ad un centro anti-violenza desiderato entro i propri confini territoriali.

Il personale incaricato all’assistenza sarà capace di dare tutte le informazioni necessarie e fornire un supporto morale e psicologico alle donne vittime di violenza per accompagnarle verso la riconquista della libertà e dell’indipendenza economica.

Il nuovo Bonus INPS 2022 da 4800 euro mira a tutelare le donne prive di reddito che, per questo motivo, faticano a reagire alla violenza domestica subita abbandonando il nucleo familiare.

Alle stesse viene data la possibilità di riiniziare una nuova vita grazie all’aiuto economico offerto dal Bonus senza ISEE di 400 euro al mese in modo da poter badare alle spese di casa, accudire i figli, pagare le bollette e provvedere ai bisogni primari in completa autonomia.

Va anche detto che il nuovo Bonus INPS 2022 è completamente libero da vincoli. Oltre a poter essere richiesto senza ISEE, è compatibile con il Reddito di Cittadinanza, Naspi, ANF, Cassa Integrazione e altri sostegni.

Nuovo Bonus INPS 2022 da 4800 euro, a tutte le donne? Ecco a chi spetta

Passiamo a vedere nello specifico i beneficiari dell’agevolazione. La circolare dell’INPS datata 8 novembre 2021 fornisce tutte le informazioni sul Reddito di Libertà. Partiamo nel definire la categoria a cui spetta.

Questo perché il Bonus INPS da 4800 euro non potrà essere richiesto da tutte le donne. Il contributo, come già visto, si rivolge solo alle vittime di violenza.

Innanzitutto, è fondamentale la residenza in italiana. Potranno chiedere e ottenere il riconoscimento del beneficio tanto le donne comunitarie, quanto quelle con permesso di soggiorno se appartenenti ad uno Paese extracomunitario.

Altra condizione indispensabile per poter presentare le domande è la frequentazione di un percorso di recupero presso un centro antiviolenza riconosciuto. Spetta, dunque, alle donne che versano in una situazione di evidente disagio economico.

Rispettate tali condizioni, allora il nuovo Bonus INPS 2022 fino a 4800 euro potrà essere richiesto da tutte le donne vittime di violenza, madri o non madri, con o senza ISEE.

Nuovo Bonus INPS 2022, 4800 euro alle donne per il Reddito di Libertà: come funziona

Viste le donne beneficiarie del nuovo Bonus INPS 2022 da 4800 euro, soffermiamoci sul suo funzionamento. In realtà, richiedere il Reddito di Libertà non è per nulla complicato.

Si ha diritto ai 400 euro mensili solo presentando le domande al proprio Comune di residenza, naturalmente dopo aver constatato la rispondenza ai requisiti previsti dalla misura.

Allo stesso Comune tutte le donne vittime di violenza dovranno rivolgersi per ottenere le informazioni utili alla compilazione della richiesta per il Bonus INPS da 4800 euro. Inviata la domanda, toccherà all’INPS la valutazione.

Se il controllo effettuato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha esito positivo, il Bonus da 4800 euro potrà essere erogato.

A questo punto è d’obbligo fare una premessa: i 400 euro mensili non verranno accreditati alle donne beneficiarie, ma alle Regioni richiedenti o alle province autonome.

Se mai si dovessero riscontrarsi ritardi nelle erogazioni degli importi spettanti, dunque, la colpa non è attribuibile all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Nuovo Bonus INPS 2022, come presentare le domande? Ecco le ultime novità

Attenzione alle novità sulle domande per beneficiare del nuovo Bonus INPS da 4800 euro. Le indicazioni per procedere alla compilazione sono ancora una volta fornite dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che ne cura l’erogazione.

Le stesse vanno presentate al Comune di residenza dopo aver compilato correttamente il modello allegato alla circolare n.166 resa nota dallo stesso ente. Quali informazioni servono?

Naturalmente, i dati personali delle richiedenti (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, copia del documento di riconoscimento, certificato di residenza) e il codice IBAN del conto su cui si desidera ricevere l’accredito. Ma non è tutto.

Le donne vittime di violenza, interessate al nuovo Bonus INPS 2022 fino a 4800 euro, dovranno fornire l’indirizzo del centro anti violenza presso cui seguono il percorso di recupero.

E’ ammessa la delega ad altre persone, rappresentante legale compreso, qualora si fosse impossibilitati a presentare personalmente le istanze al comune.

Nuovo Bonus INPS 2022, 4800 euro a tutte le donne: come richiederli

A tutte le donne vittime di violenza spetta la presentazione delle domande al Comune di residenza. Le stesse potranno controllare in completa autonomia lo stato della pratica inviata per ottenere il riconoscimento del Bonus INPS da 4800 euro. In che modo?

Innanzitutto, occorre dotarsi delle credenziali d’accesso all’area riservata del sito internet del Comune: Carta d’Identità Elettronica 3.0 (CIE), Carta Nazionale dei Servizi e SPID di livello 2 o superiore.

A questo punto basta collegarsi alla sezione “Prestazioni sociali dei comuni” e cliccare su “Reddito di libertà”. Da qui si potrà consultare lo stato della domanda (accolta e in pagamento, non accolta per insufficienza di budget, accolta in attesa di IBAN).

Solo nel secondo caso la domanda per il nuovo Bonus INPS 2022 da 4800 euro viene sospesa per poi essere ripresa successivamente. Nessun problema si pone, invece, se l’istanza è accolta in pagamento o in attesa di IBAN.