Appena partite le domande per il nuovo bonus Inps 800€ che resterà aperto fino al 1° settembre. Si tratta di un’opportunità importante, anche se non aperta a tutti, dal momento che sono previsti più requisiti per poter accedere, tra cui anche quello reddituale, attestato dall’Isee, che deve risultare tra i più bassi in graduatoria, per poter essere ammessi.

Questa volta i destinatari sono i più giovani, per i quali l’Istituto di previdenza sociale nazionale mette a disposizione 6.100 posti per l’accesso a corsi di studio privati, a partire dai 9 anni e fino alla maggiore età, del valore di 800€ ciascuno.

Le borse di studio Inps permettono agli alunni che hanno appena concluso la quarta elementare, fino agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, di accedere a corsi di lingua straniera, coprendo una parte dei costi.

Un mini master da iniziare già in giovane età, per apprendere una lingua straniera e ottenere la certificazione spendibile subito a livello curriculare e, per i più grandi, nel mondo universitario e lavorativo.

Ecco tutti i dettagli sulla misura, come fare per accedervi e le date di inizio corsi.

Bonus INPS 800€, in arrivo 6.100 borse di studio per questi studenti. Domande dal 20 luglio

I destinatari della misura, già attiva a partire dal 20 luglio, sono i figli dei dipendenti statali o pensionati della pubblica amministrazione, anche orfani o equiparati.

Il nuovo bando INPS si intitola “Borse di studio Corso di lingue in Italia 2022” e si prefigge di offrire a bambini e ragazzi la possibilità di sostenere gli esami per ottenere un diploma linguistico con certificazione, in grado di attestare il livello di conoscenza della lingua, come da riferimento al quadro comune europeo CEFR.

In sostanza, tutti gli alunni che hanno appena concluso la quarta o quinta elementare, nonché frequentanti la scuola media o superiore hanno la possibilità di iscriversi per partecipare al bando di selezione.

L’Inps mette a disposizione 6.100 borse di studio che garantiscono la copertura parziale delle spese affrontate per frequentare i corsi di lingua straniera.

La certificazione finale dovrà attestare il livello raggiunto della lingua straniera scelta, ottenuto in un istituto italiano, con valutazione sia per ciò che riguarda le competenze scritte che orali e senza data di scadenza.

Chi beneficia di una di queste borse di studio non potrà però fare domanda per i corsi di lingua all’estero, finanziati dall’Istituto, né per il programma Itaca.

Ecco come funziona.

Borse di studio Inps 2022: come funziona il bonus Inps 800€

Si tratta in sostanza di lezione da frequentare in orari che risultino obbligatoriamente al di fuori dell’orario scolastico. Infatti si tratta di un vero e proprio master, tenuto presso istituti privati di lingue straniere

finalizzato ad ottenere la certificazione (diploma linguistico) del livello di conoscenza della lingua A2, B1, B2, C1, C2 secondo il CEFR ovvero il Quadro Europeo di riferimento, la quale viene rilasciata dagli Enti certificatori preposti allo scopo.

In sostanza, per ottenere la copertura parziale delle spese, il bambino o ragazzo deve impegnarsi nella frequenza delle lezioni pomeridiane, per un monte ore complessivo di almeno 60 ore.

La frequenza deve svolgersi su un minimo di quattro mesi, da organizzare tra settembre 2022 e giugno 2023, quindi in linea con il percorso scolastico canonico.

Ne beneficiano tutti i figli di dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Bonus Inps 800€: come presentare la domanda per il master

In sostanza, il valore di ogni singola borsa di studio è lo stesso per tutti ed ammonta a 800€ a studente.

Per ogni categoria però, è il numero di borse a disposizione che cambia.

L’Inps ha previsto dunque

fino a n. 600 borse per ragazzi frequentanti la classe quarta e quinta della scuola primaria

fino a n. 2.000 borse per ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado (ex scuole medie)

fino a n. 3.500 borse per ragazzi frequentanti la scuola secondaria di secondo grado.

Per poter partecipare al bando di selezione, e ottenere una di queste borse di studio, la procedura da seguire è la seguente.

Le domande risultano ufficialmente aperte dalle ore 12 del 20 luglio. C’è tempo fino al 1° settembre (entro le ore 12) per inviare la propria richiesta di partecipazione, accedendo a questa pagina del portale Inps.

Il modulo da inviare è il cosiddetto AS150. A tal proposito, è bene accertarsi di avere comunque accesso alla banca dati, per poterlo ricevere.

Una volta compilato il modulo preimpostato, si invia accedendo alla propria area personale, tramite Spid o altre credenziali di identità digitale. A questo punto, si dovrà attendere il 28 settembre per l’esito finale, ovvero la pubblicazione della graduatoria che stabilisce chi ha accesso e chi no all’agevolazione.

Il criterio di riferimento è l’Isee, che infatti va allegato alla domanda. Non c'è una soglia prefissata ma avranno precedenza man mano gli Isee che risulteranno più bassi.