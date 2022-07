Nuovo Bonus INPS da 480 euro pronto per essere richiesto. Il Governo ha dato il via libera ad un nuovo contributo pensato per tutte le famiglie italiane da impiegare nell’acquisto di beni di prima necessità e per il pagamento delle bollette. Si potrà ottenere da subito rispettando questa soglia ISEE. Ecco qual è il limite da non superare e come presentare domanda all’INPS.

Nuovo Bonus INPS da 480 euro pronto per essere richiesto. Il Governo ha dato il via libera ad un nuovo contributo pensato per tutte le famiglie italiane, da impiegare nell’acquisto di beni di prima necessità e per il pagamento delle bollette. Si potrà ottenere da subito rispettando questa soglia ISEE. Vediamo subito qual è il limite da non superare e come presentare domanda all’INPS.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale continua a tendere una mano alle famiglie italiane erogando una serie di aiuti appositamente programmati per fronteggiare la crisi economica causata prima dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, poi dal conflitto in Ucraina.

Insomma, i sostegni non mancano seppur siano di importo limitato rispetto alle reali necessità economiche delle famiglie sempre più costrette a stringere la cinghia a causa dei rincari.

Fra questi c’è spazio per un nuovo Bonus INPS da 480 euro pagato ai nuclei familiari, e non solo, che non oltrepassano una prestabilita soglia ISEE.

Per essere più precisi, i 480 euro di contributo vengono accreditati su una carta elettronica, molto simile alle comuni prepagate, ricaricata dall’INPS a cadenza bimestrale: la Carta Acquisti.

Vediamo subito chi ha diritto a ricevere il Bonus INPS da 480 euro, quali sono i requisiti da rispettare per richiedere la Carta Acquisti, gli step da seguire per la sua attivazione e la soglia ISEE da non superare per poter accedere al sussidio.

Nuovo Bonus INPS da 480 euro per tutte le famiglie: da subito solo con questa soglia ISEE

Prima di vedere come richiedere da subito il nuovo Bonus INPS da 480 euro e soffermarci nell’analizzare la soglia ISEE da non superare per beneficiare del contributo, occorre fare una premessa.

Abbiamo più volte ripetuto che tutte le famiglie possono accedere al Bonus INPS da 480 euro. Queste, però, non sono le uniche beneficiarie della Carta Acquisti 2022 che potrà essere richiesta anche dagli over 65, pur sempre nel rispetto di un limite ISEE fissato.

Ma procediamo con ordine sciogliendo ogni dubbio. Oltre alla soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente da rispettare, ci sono altre condizioni da soddisfare per poter entrare in possesso della Carta Acquisti.

A giocare un ruolo rilevante del riconoscimento del nuovo Bonus INPS da 480 euro è l’età anagrafica dei potenziali beneficiari.

La Carta Acquisti spetta, infatti, alle famiglie titolari di un reddito ISEE basso e con figli a carico al di sotto dei tre anni di età, oltre ai cittadini con più di 65 anni.

A questo punto viene spontaneo chiedersi: qual è questa soglia ISEE da rispettare per ottenere i 480 euro di accredito del Bonus INPS?

Come anticipato, il contributo verrà erogato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a tutte le famiglie con reddito ISEE basso, per la precisione non superiore a 7.120,39 euro.

Occorre, poi, rientrare anche limite del patrimonio mobiliare di 15.000 euro.

Discorso a parte va fatto per i soggetti con più di 70 anni. In questo caso la soglia ISEE da osservare per avere diritto al nuovo Bonus INPS da 480 euro è di 9.493.86 euro.

Quali sono gli importi mensili del nuovo Bonus INPS con ISEE: ecco i limiti della Carta Acquisti

Ancor prima di vedere quali sono gli importi mensilmente accreditati alle famiglie beneficiarie del nuovo Bonus INPS da 480 euro, over 65 compresi, diciamo subito che la Carta Acquisti non permette alcun prelievo in denaro dagli sportelli ATM.

La card può essere utilizzata esclusivamente presso i negozi aderenti al programma e per saldare le bollette presso gli sportelli di Poste Italiane.

L’ISEE, come già visto, viene utilizzato solo come parametro per consentire l’accesso o meno al contributo. Dunque, non conta ai fini della determinazione dell’importo che, per tutte le famiglie, sarà di 480 euro per 12 mensilità complessive.

Non a caso, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale s’impegna ogni bimestre ad erogare una cifra complessiva di 80 euro (40 euro per ciascuno dei due mesi).

Come avere subito il Bonus INPS da 480 euro

Concludiamo la nostra panoramica sul nuovo Bonus INPS da 480 euro ponendo l’attenzione sulle modalità di richiesta.

Al contrario degli altri contributi, tutte le famiglie e gli over 65 e 70 interessati alla Carta Acquisti non dovranno inviare all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale alcuna domanda.

Per beneficiare del nuovo Bonus INPS da 480 euro serve solo scaricare e compilare i due diversi modelli, uno per le famiglie con figli al di sotto dei 3 anni di età, l’altro per chi ha un’età superiore a 65 anni, dal sito internet dell’Ente.

Fatto il tutto, con documento di riconoscimento alla mano e attestazione ISEE, basta recarsi presso un ufficio di Poste Italiane.

Verificato il possesso dei requisiti fissati per l’ottenimento della Carta Acquisti, lo stesso ufficio postale informerà i beneficiari dell’accoglimento dalla richiesta. Una volta ritirata, si potrà fruire del nuovo Bonus INPS.