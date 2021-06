In vista della stagione estiva aumentano il numero di bonus INPS senza ISEE, cioè di cui possono beneficiare anche i redditi alti. È stato introdotto un nuovo bonus destinato a tutti i nuclei familiari con minori compresi tra i 3 e i 14 anni di età e richiedibile nel 2021. Vediamo di cosa si tratta è più in generale di quali bonus INPS si può beneficiare senza requisiti di reddito.

Il governo Draghi sta attuando una serie di cambiamenti sostanziali tra i quali anche una ristrutturazione dei bonus INPS. Si è molto parlato del nuovo Assegno Unico che accorperà alcuni dei bonus esistenti, ma oltre a questo per fortuna è stato istituito un altro bonus INPS richiedibile senza ISEE, dedicato cioè anche ai redditi alti.

Parliamo del nuovo bonus centri estivi 2021, che assegna un contributo a fondo perduto di 100 euro settimanali ai nuclei familiari con minori compresi tra i 3 e i 14 anni di età.

Ma questo non è l’unico bonus INPS che non ha requisiti di accesso per beneficiarne, per tutto il 2021 l’Istituto mette a disposizione una serie di bonus destinati anche ai redditi alti che assegnano fino a 1.500 euro di importo.

Facciamo una panoramica di quali sono tutti i bonus INPS senza ISEE già attivi e come richiederli prima che scadano.

Debutta il bonus centri estivi 2021, senza ISEE

Partiamo con la novità dell’estate: il bonus centri estivi 2021. Il bonus, come si è già detto, è rivolto ai nuclei familiari di lavoratori dipendenti e pensionati iscritti all’INPS, con minori che abbiano dai 3 ai 14 anni di età, a prescindere dalla fascia reddito a cui appartengano.

Questo tipo di contributo effettua una distinzione tra richiedente e beneficiario, poiché essendo assegnato ai minori sono loro i reali destinatari, ma a richiedere il contributo è chi ha il bambino a carico, ad esempio il genitore.

Il contributo offre 100 euro settimanali, da utilizzare nei mesi da giugno fino al termine di settembre 2021, che coprono i costi totali o parziali delle rette di iscrizione a eventuali centri estivi e, più in generale, a tutte le attività ludico sportive.

Per avere diritto all’incentivo il minore deve frequentare il centro da un minimo di una settimana fino ad un massimo di quattro settimane, ne consegue che l’importo del bonus varia a seconda dei tempi di permanenza.

Il bonus non è vincolato al reddito, vuol dire che tutti possono inviare domanda, ma i contributi assegnati saranno solo 3.000, dei quali 500 riservati a minori affetti da disabilità.

Questo vuol dire che sarà creata una graduatoria tra gli aventi diritto in cui priorità assoluta sarà data agli orfani, poi si seguirà il criterio dell’ISEE, cioè avranno comunque precedenza i redditi più bassi.

Come si stabiliscono gli importi del bonus centri estivi

Oltre a ciò, l’ISEE è utile anche a stabilire gli importi massimi assegnati, perché la percentuale di rimborso offerto dall’INPS varia in base al reddito:

fino a 8.000 euro l’anno, il bonus assegna il 100% di rimborso;

l’anno, il bonus assegna il di rimborso; tra 8.000,01 e 24.000 euro l’anno, il bonus assegna il 95% di rimborso;

l’anno, il bonus assegna il di rimborso; tra 24.000,01 e 32.000 euro l’anno, il bonus assegna il 90% di rimborso;

l’anno, il bonus assegna il di rimborso; tra 32.000,01 e 56.000 euro l’anno, il bonus assegna l’85% di rimborso;

l’anno, il bonus assegna di rimborso; sopra i 56.000 euro l’anno o nel caso in cui non si presenti nessuna attestazione relativa al reddito, il bonus assegna l'80% di rimborso.

Mentre i minori con disabilità potranno avere una maggiorazione del 50% degli importi.

Come inviare domanda per richiedere il bonus centri estivi 2021

Come si è detto, al fine di stilare la graduatoria e assegnare i 3.000 contributi, il bonus centri estivi seguirà l’ordine dell’ISEE crescente, perciò per presentare la domanda si dovrà comunque compilare la DSU per attestare il reddito, anche se questo non costituisce un requisito di accesso al beneficio in senso stretto.

L’invio delle domande e possibile dal 26 maggio fino alle 12:00 del 18 giugno 2021, mentre la graduatoria con gli aventi diritto sarà pubblicata dall’INPS entro il 16 luglio. Come tutti i bonus INPS la richiesta dovrà essere inviata in via telematica sul sito del’Istituto sul portale dedicato all’Accesso ai servizi di Welfare.

Aiuti dallo Stato nel suo video YouTube sintetizza tutti i dettagli sul bonus centri estivi 2021:

Il bonus nido 2021, per i minori sotto i tre anni di età

I nuclei familiari, in cui siano presenti minori di tre anni di età e per i quali non si possa fare richiesta per il bonus centri estivi, possono comunque utilizzare il bonus asilo nido, che copre invece i costi delle rette per l’iscrizione ad una struttura per l’infanzia.

In caso in cui il minore non possa essere iscritto presso un nido per condizioni di patologia cronica, l’INPS permetterà di utilizzare il bonus per una eventuale assistenza domiciliare.

Anche in questo caso il bonus non richiede requisiti ISEE di accesso, per quanto la situazione reddituale è comunque utile a stabilire la cifra del bonus, che sale al decrescere del reddito.

Inoltre, la certificazione che dovrà essere allegata è quella relativa all’ISEE minorenni e non l’ISEE ordinario.

Questo bonus è valido tutto l’anno e non è vincolato alla sola stagione estiva come il bonus centri estivi, rispetto al quale offre anche importi più alti perché si possono avere fino a 1.500 euro con un reddito alto.

Come si determinano gli importi del bonus nido 2021

Il bonus assegna, sulla base del reddito, un importo massimo annuale di cui il nucleo familiare può usufruire per pagare le rette del nido. Nel caso di minore affetto da patologie e per il quale è richiesta un'assistenza domiciliare allora saranno erogati direttamente gli importi massimi spettanti, in un’unica soluzione.

Mentre, se si usa il bonus per le rette del nido allora l’importo massimo sarà ripartito in 11 quote mensili e corrisposto ai beneficiari solo per i mesi effettivi in cui il minore risulta iscritto presso la struttura. L’INPS infatti eroga gli importi mensili dopo aver verificato le ricevute di pagamento delle rette e al momento di inviare la domanda di richiesta dovrà essere allegata almeno una ricevuta relativa ad un mese di pagamento.

Detto questo, gli importi massimi sono così assegnati su base reddituale:

i redditi fino a 25.000 euro l’anno hanno a disposizione un budget massimo di 3.000 euro , cioè 11 quote da circa 272 euro al mese;

l’anno hanno a disposizione un budget massimo di , cioè 11 quote da circa al mese; i reddit i tra 25.000,01 e 40.00 euro l’anno hanno a disposizione un budget massimo di 2.500 euro , cioè 11 quote da circa 227 euro al mese;

l’anno hanno a disposizione un budget massimo di , cioè 11 quote da circa al mese; i redditi sopra i 40.000 euro l’anno hanno a disposizione un budget massimo di 1.500 euro, cioè 11 quote da circa 136 euro al mese.

Bonus baby sitter, una delle misura anticrisi

Una misura in parte simile alle precedenti è il bonus baby sitter, questo contributo non è stagionale ma vincolato alla Stato di Emergenza, dovuto alla pandemia.

Anche in questo caso si tratta di fonte di supporto alle famiglie con minori al di sotto dei 14 anni di età, ma questa volta i costi coprono l’assistenza domiciliare se il bambino è a casa in DaD, in quarantena oppure perché affetto da Covid-19.

Il funzionamento di questo bonus, che offre fino a 100 euro settimanali, senza requisiti ISEE, è un po’ diverso dai classici bonus famiglia INPS. Poiché prima di inoltrare la domanda dovrete attivare sul portale dell’Istituto il Libretto Famiglia, un servizio offerto dall’INPS che consiste in un portafogli digitale con cui pagare le prestazioni occasionali di baby sitting.

In poche parole, una volta ottenuto il Libretto Famiglia e inviata la richiesta per il bonus baby sitter, se la richiesta avrà esito positivo l’importo sarà versato sul portafogli digitale e potrà essere usato per pagare chi offre la prestazione.

L’INPS però sottolinea che per il 2021 il bonus nido non è utilizzabile per pagare nonni, zii e tutti i parenti entro il terzo grado.

Un contributo senza ISEE in scadenza, il bonus mamme domani

Infine, procediamo la nostra rassegna dei bonus INPS senza ISEE 2021, con due contributi in scadenza quest’anno: il bonus mamme domani e il bonus bebè.

I due contributi scadranno il 31 dicembre di quest’anno e per loro non è previsto un rinnovo, perché al loro posto ci sarà il grande Assegno Unico, che entrerà a pieno regime nel 2022 e ingloberà tutti gli altri bonus famiglia INPS.

Il bonus mamme domani, anche detto premio alla nascita, non richiede requisiti ISEE e non ha un importo variabile. Esso consiste in un premio alla nascita di 800 euro per le donne che mettono al mondo o adottano un figlio nel 2021.

Il bonus è richiedibile appena si entra nel settimo mese di gravidanza, ma dovrà essere allegato un certificato medico che lo attesti. Il certificato non è invece necessario se il contributo viene richiesto dopo la nascita del bambino. La domanda, come tutti i bonus INPS è telematica e dovrà essere inoltrata sul portale dell’Istituto, nella sezione Prestazioni e Servizi.

Il 2022 si porta via anche il bonus bebè

Tra i contributi destinati a scomparire per fare spazio all’Assegno Unico anche il noto e popolare bonus bebè, che proprio da quest’anno non richiede requisiti di reddito per beneficiarne.

Anche in questo caso l’ISEE se non è vincolate permette di accrescere la cifra del contributo, che sale quando scende il reddito.

Il contributo consiste in una somma erogata mensilmente dalla nascita fino al compimento di un anno del bambino, se però l'incentivo viene richiesto più di 90 giorni dopo la nascita l’INPS non verserà le mensilità arretrate.

Come si è detto il bonus bebè assegna delle somme diverse a seconda del reddito:

non oltre i 7.000 euro di reddito, 1.920 euro l’anno, cioè 160 euro mensili;

di reddito, l’anno, cioè 160 euro mensili; tra 7.000,01 e 40.000 euro di reddito, 1.400 euro l’anno, cioè 120 euro mensili;

di reddito, l’anno, cioè 120 euro mensili; oltre i 40.000 euro di reddito annuo, 960 euro l’anno, cioè 80 euro mensili.

Nel caso il minore sia affetto da una qualche disabilità c’è una maggiorazione degli importi del bonus bebè pari al 20%. Ancora una volta, la domanda di richiesta deve essere presentata online nella sezione Prestazioni e Servizi e la situazione di reddito dovrà essere calcolata sulla base dell’ISEE minorenni.

A luglio 2021 debutta l’Assegno Unico per i Figli

Come si è detto, nel 2021 farà il suo debutto il grande Assegno Unico per i figli, che entrerà in vigore gradualmente fino ad entrare a pieno regime nel 2022.

Il suo ingresso in scena è previsto per il 1 luglio 2021, ma il bonus sarà rivolto in principio solo a disoccupati e autonomi, in verità si conoscono per ora solo informazioni generiche perché manca ancora una normativa nel dettaglio.

Stando alle indiscrezioni l’Assegno Unico, aperto ai nuclei familiari con membri che non abbiano ancora compiuto il 21esimo anno di età, dovrebbe erogare un importo massimo di 250 euro al mese, stabilito sulla base del reddito.

Tra i bonus che saranno accorpati a questo incentivo oltre i già citati bonus mamme domani e bonus bebè, anche gli assegni al nucleo familiare (Anf). Ad ogni modo la sua reale attivazione, quando cioè sarà rivolto a tutti, si avrà solo a inizio 2022.