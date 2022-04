Nuovo bonus INPS in arrivo: in attesa dell’arrivo del decreto che darà il via al bonus psicologo, ecco le ultime informazioni che permettono di comprendere come funzionerà, come dovrà essere richiesto e tra quanto tempo il voucher di 600 euro.

Nuovo bonus INPS in arrivo: in attesa dell’arrivo del decreto che darà il via al bonus psicologico, o anche riconosciuto col nome di bonus psicologo, in questo articolo daremo spazio a quelle che sono le ultime informazioni su questo aiuto economico.

Ne ha parlato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale, rispondendo all’interrogazione in Senato, il 21 aprile, oltre ad aspettarsi l’imminente arrivo del decreto, inviato a metà aprile al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha fornito maggiori indicazioni sul suo funzionamento.

A occuparsi della gestione delle domande, infatti, sarà l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, tramite piattaforma, che si occuperà, inoltre, del versamento ai professionisti che hanno aderito all’iniziativa.

Dopo l’assenza nella Legge di Bilancio e la seguente introduzione nel decreto Milleproroghe, ecco che arrivano novità interessanti su questo sostegno da molti atteso.

Le conseguenze delle pandemia, non solo economiche, ma anche psicologiche, hanno richiesto da parte del governo un intervento mirato, soprattutto per quanto riguarda le fasce più giovani della popolazione.

Come afferma anche il Ministro, però, l’introduzione del bonus per l’assistenza psicologica non rappresenta che un primo passo verso una maggiore attenzione alla salute mentale nel nostro Paese.

Le risorse stanziate, infatti, non si limitano alla distribuzione dei voucher: altri interventi, più strutturali, saranno messi in campo per provvedere a nuove assunzioni, così come per potenziare i servizi territoriali e ospedalieri.

Ma vediamo, allora, quali sono le ultime novità e, soprattutto, quali sono le informazioni fornite circa le modalità di richiesta del nuovo bonus INPS e in cosa consiste.

Nuovo bonus INPS in arrivo: 600 euro per l’assistenza psicologica, anche con ISEE alto

La strada verso l’introduzione del bonus psicologo, che si va a collocare, secondo le ultime notizie, tra i bonus gestiti da INPS, non è stata semplice, né immediata.

L’esclusione dalla Legge di Bilancio 2022 aveva lasciato amareggiati molti cittadini che, oltre a dover fare i conti con le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza da Covid-19, in alcuni casi hanno dovuto scontrarsi con strascichi psicologici, anche non di lieve entità.

Un primo passo verso una maggiore attenzione alla salute mentale in Italia. Il bonus psicologo darà la possibilità ai cittadini, specialmente i più giovani, di cominciare, continuare o riprendere una terapia con un professionista.

In particolare, il nuovo bonus INPS non sarà un aiuto concesso a pochi. Già le primissime notizie parlavano di alcune soglie ISEE entro le quali rimanere per avere diritto al contributo:

la soglia ISEE entro la quale rimanere per avere diritto al nuovo bonus INPS sarà però il valore di 50.000 euro.

Ciò significa che anche chi ha un ISEE più alto potrà comunque accedere al contributo, anche se non nella misura piena, cioè 600 euro, ma probabilmente ricevendo un importo minore. Cosa che comporterà, di conseguenza, anche un minor numero di sedute coperte dal bonus.

Bonus INPS, come richiederlo: in arrivo anche il portale dell’Istituto

Negli scorsi mesi, benché si sia parlato molto del bonus per l’assistenza psicologica, ben poco si sapeva riguardo alle modalità di richiesta e ai meccanismi per l’utilizzo dei voucher.

Secondo le più recenti anticipazioni, il bonus psicologo potrà essere richiesto tramite un apposito portale che verrà gestito dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Ciò che è certo, quindi, per il momento, è che sarà INPS a gestire le richieste e non solo.

L’Istituto, infatti, si occuperà anche dei versamenti ai professionisti che forniranno i servizi di assistenza psicologica. Tramite il portale, dunque, il cittadino avrà la possibilità di richiedere il bonus, scegliendo tra i professionisti che hanno scelto di aderire e che, ricordiamo, dovranno essere iscritti all’Ordine degli psicologi.

Bonus INPS, nessun anticipo economico da parte dei beneficiari

Oltre ad avere a disposizione una piattaforma apposita per la richiesta del bonus, il cittadino non dovrà preoccuparsi di anticipare alcuna somma prima di aver richiesto il voucher.

Essendo INPS il soggetto pagatore, dunque, il cittadino non dovrà far altro che scegliere lo specialista a cui affidarsi. Le sedute verranno coperte dal bonus direttamente, senza oneri da parte del beneficiario.

Come già accennato, l’importo massimo del bonus è 600 euro. Dal momento che il valore del voucher dipenderà da diverse fasce ISEE (su questo punto non ci sono ancora informazioni precise circa gli importi), è chiaro che il massimo valore del bonus sarà riconosciuto a coloro che si trovano in una condizione economica più difficile.

In linea generale, considerando una media dei costi a seduta, con il valore massimo del bonus potranno essere coperte tra le 10 e le 12 sedute. Chi, invece, ha un ISEE più alto potrebbe aver diritto a una minore somma e, dunque, a una minore copertura economica per le sedute col professionista.

Esistono delle limitazioni e requisiti restringenti per il nuovo bonus INPS?

Oltre al fatto che il valore dell’ISEE influirà sul valore del voucher, è bene tenere presente che il nuovo bonus INPS non sarà soggetto a particolari limitazioni per quanto riguarda l’età del richiedente.

Avranno la possibilità di collegarsi al portale dell’Istituto tutti i cittadini che intendono usufruire dell’aiuto per cominciare o riprendere le sedute con uno specialista, a prescindere dall’età.

Inoltre, molte persone si chiedono se non si tratti di un bonus riconosciuto esclusivamente a chi ha manifestato disagi o patologie solo in seguito al periodo di pandemia. Il bonus, benché introdotto per far fronte alle conseguenze psicologiche di lockdown, didattica a distanza, restrizioni, limitazioni negli spostamenti e distanziamento, non si limita comunque a porgere una mano solo a coloro che hanno cominciato a soffrire di disagi in seguito a questi eventi.

Il nuovo bonus INPS, infatti, offrirà la possibilità a molte persone che, per i motivi più svariati (prima di tutto, forse, proprio a causa dei costi della terapia) non hanno cominciato prima un percorso di questo tipo.

Poco importa, dunque, se i disagi o i disturbi siano strettamente collegati alla difficile situazione vissuta in questi due anni o abbiano un’altra origine.

Non solo bonus INPS: in cosa consiste il bonus psicologo nel 2022

Se non c’è dubbio che il nuovo bonus INPS permetterà a molte più persone di cominciare un percorso terapeutico, allo stesso tempo la riflessione del Ministro Speranza evidenzia come l’attenzione verso la salute mentale nel nostro Paese compia solo un piccolo passo in avanti.

Ben vengano i voucher che aiutino a sostenere le spese e, da un certo punto di vista, a incentivare le persone ad affidarsi a percorsi con specialisti, ma questo non basta perché le cose in Italia cambino realmente.

Oltre ai voucher, inoltre, il bonus psicologo prevede anche altro. Come già accennato in precedenza, infatti, il contributo fino a 600 euro non è l’unico intervento messo in campo. Le risorse stanziate comprendono anche:

nuove assunzioni di personale che si occupi del disagio psicologico dei giovanissimi, dai bambini agli adolescenti; risorse per permettere alle fasce di popolazione più deboli (in primis, i pazienti oncologici) di accedere ai servizi psicologici; il rafforzamento e il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e adolescenziale.

Per avere tutte le informazioni sulla richiesta, sul funzionamento della piattaforma INPS, le soglie ISEE e molto altro, non c'è che da attendere il decreto che darà piena operatività al bonus. Probabilmente, c'è poco da aspettare ormai. Il decreto dovrebbe essere in dirittura d'arrivo.