Contro i rincari la Regione Lazio stanzia 20 milioni di euro per assicurare un nuovo bonus libri alle famiglie in difficoltà economica. Se in possesso dei requisiti richiesti si potrà consultare il bando a partire dal 1° ottobre 2022 e ottenere il contributo del valore di 150 o 200 euro.

L’inizio della scuola ha gettato molte famiglie italiane nello sconforto. Già alle prese con bollette e benzina saliti alle stelle, i genitori con figli in età scolare hanno dovuto fare i conti con l’ulteriore aumento dei prezzi dei libri di testo e del materiale scolastico.

Quest’anno le famiglie hanno dovuto spendere di più, con un aumento del 20% che rappresenta l’ennesima batosta soprattutto per chi già si trovava in una situazione economica poco favorevole. Non bisogna dimenticare, infatti, che ancor prima dello scoppio della guerra in Ucraina, erano già molti i cittadini in difficoltà a causa delle conseguenze della pandemia.

Proprio per tutte queste ragioni, la Regione Lazio ha presentato alla Giunta regionale il Fondo rimborso libri scolastici. La misura è volta a tendere una mano ai genitori di studenti di scuole medie e superiori per affrontare le ingenti spese per i libri di testo per l’anno scolastico 2022-2023.

Vediamo chi sono i beneficiari del nuovo bonus, cosa fare per ottenerlo e a quanto ammonta.

Nuovo bonus libri dalla Regione Lazio contro i rincari

Così come sono aumentate molte spese per tutte le famiglie italiane, anche quelle legate all’inizio del nuovo anno scolastico sono cresciute quest’anno.

Le ragioni alla base di tali incrementi sono da ricercarsi, da una parte, nei maggiori costi energetici per le imprese produttrici e, dall’altra, nella crisi delle materie prime. Il tutto si traduce in una spesa che, tra libri scolastici e altro materiale didattico (quaderni, zaini, astucci, diari ecc.), può raggiungere anche i 1.300 euro a studente.

Sono queste le ragioni che hanno spinto la Regione Lazio a introdurre il nuovo bonus libri riconosciuto alle famiglie meno abbienti. 20 milioni le risorse messe a disposizione per contribuire alle spese dei libri scolastici, siano essi nuovi oppure usati.

A poterlo richiedere saranno solo alcune famiglie, anche se i requisiti per ottenerlo non sono molti. I potenziali beneficiari dovranno attendere il bando che verrà pubblicato a ottobre.

In attesa del bando è importante conoscere i requisiti per l’accesso alla misura e gli importi spettanti.

Bonus libri della Regione Lazio per l’a.s. 2022-2023: le famiglie beneficiarie

Come sempre quando si parla di risorse regionali, è chiaro che il bonus libri è una misura destinata esclusivamente alle famiglie che vivono nel Lazio.

Ricordiamo, comunque, che molte Regioni hanno messo in campo bonus e contributi per l’acquisto di libri di testo o di altro materiale didattico, per cui le famiglie residenti altrove possono consultare il sito della propria Regione e verificare se i bandi sono già scaduti o ancora aperti.

Tornando al bonus libri della Regione Lazio, questo viene riconosciuto agli studenti che frequentano scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e private paritarie sul territorio nazionale.

Perché sia possibile erogare il contributo, è necessario avere un conto corrente, bancario o postale, o una prepagata collegata a un codice IBAN.

Quali sono i requisiti ISEE per ottenere il bonus libri della Regione Lazio

Come già accennato, il nuovo bonus nasce per sostenere le famiglie meno abbienti. Ecco perché, come succede per molti altri bonus o contributi statali e regionali, per poter avere accesso alla misura è necessario aver presentato una certificazione ISEE.

Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è, infatti, fondamentale per determinare l’accesso o meno a una serie di benefici.

In particolare, tra i requisiti per beneficiare del bonus libri, è necessario essere in possesso di un ISEE che non superi i 30.000 euro.

Il modello ISEE può essere richiesto al CAF, ma c’è anche la possibilità di compilare in autonomia la DSU collegandosi al sito dell’INPS e accedendo, tramite SPID o CIE, al sevizio online per l’ISEE precompilato.

Quali sono gli importi del bonus libri della Regione Lazio per l’a.s. 2022-2023

Se in possesso dei requisiti per ottenere il contributo regionale, le famiglie avranno la possibilità di ottenere un contributo economico per l’acquisto dei libri scolastici, nuovi o usati.

L’importo del beneficio varia in base al tipo di studente. In particolare, gli importi sono così stabiliti:

• 150 euro per la scuola secondaria di primo grado (medie);

• 200 euro per la scuola secondaria di secondo grado (superiori).

Come richiedere il bonus libri della Regione Lazio e quando esce il bando

Per poter fare richiesta per il bonus libri è necessario aspettare la pubblicazione del bando che le famiglie potranno trovare all’indirizzo www.lazioeuropa.it a partire dal 1° ottobre 2022.

Nel bando saranno contenute tutte le informazioni relative ai requisiti e alle modalità di trasmissione della domanda.

Si ricorda che per ottenere il rimborso per i libri scolastici è fondamentale presentare un certificato di pagamento, per esempio la fattura o lo scontrino.