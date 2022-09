Spunta un nuovo Bonus mobilità, solo pedalando guadagni più di 300€. Ecco a chi spetta

Nuovo Bonus mobilità attivo e richiedibile. Da alcuni giorni è possibile fare domanda per poter partecipare all’iniziativa che ti permette di ottenere più di 300 euro di guadagno pedalando e rispettando alcuni requisiti. Ecco chi sono i fortunati beneficiari e come partecipare all’iniziativa.

Nuovo Bonus mobilità attivo e richiedibile. Da alcuni giorni è possibile fare domanda per poter partecipare all’iniziativa che ti permette di ottenere più di 300 euro di guadagno pedalando e rispettando pochi requisiti. Vediamo chi sono i fortunati beneficiari del contributo e come partecipare all’iniziativa.

Il tempo per richiedere il Bonus mobilità governativo è ormai scaduto da alcuni mesi. Tale incentivo permetteva di godere di una scontistica fino a 750 euro per l’acquisto di veicoli per la mobilità sostenibile, inclusi gli abbonamenti al trasporto pubblico.

Recentemente un sondaggio realizzato da Ipsos ha evidenziato che il mezzo di trasporto preferito dagli italiani è la bicicletta con un 81% di consensi, seguita dall’automobile (68%), dai motocicli (60%) e dai monopattini (39%). Nello stesso sondaggio solo il 10% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare la bicicletta solo per gli spostamenti da casa a lavoro o per raggiungere il luogo di studio.

Successivamente al periodo pandemico, e causa anche la crisi economica mondiale dovuta al conflitto Russia Ucraina che ha fatto lievitare i prezzi dei carburanti, molti sono stati i progetti finanziati alle amministrazioni locali per incrementare piste e corsie ciclabili in Italia.

Anche se il confronto con i paesi di mezza Europa ancora non regge.

Per ridurre tale gap e incentivare l’utilizzo della bici è stato ideato un progetto che permette di certificare gli spostamenti effettuati tramutandoli in Bonus mobilità spendibili nei negozi aderenti all’iniziativa: il “Pin Bike”.

Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come ricevere il Bonus mobilità di oltre 300 euro.

Spunta un nuovo Bonus mobilità, solo pedalando guadagni più di 300€. Ecco a chi spetta

Come abbiamo già detto sopra, a marzo 2022 è scaduto il termine per poter usufruire del Bonus mobilità statale che permetteva di accedere a sconti anche per l’acquisto di bici.

Se prima si è pensato che per incentivare l’utilizzo di questo mezzo di trasporto bastassero dei contributi per l'acquisto, molto presto ci è resi conto che la ciclabilità non è un problema di possesso ma esclusivamente mentale.

Per incentivare l’utilizzo della bici sono stati pensati delle Regioni d’Italia diversi Bonus mobilità, vale a dire dei buoni spesa di diverso importo, erogati sotto forma di voucher, spendibili nei negozi convenzionati con l’iniziativa.

L’iniziativa è partita in vari comuni italiani ma nello specifico ci riferiremo al Bonus mobilità 300 euro del Comune di Bergamo.

La cittadina lombarda ha sposato l’iniziativa “Pin Bike” già nel 2018 anche se in via sperimentale. Cinque anni fa, infatti, il Bonus mobilità in questione poteva essere ottenuto solo pedalando ed era riservato esclusivamente ai dipendenti del Comune, di Atb e della Provincia.

Ora invece l’accesso è stato esteso a tutti i cittadini lavoratori, agli studenti maggiorenni domiciliati o residenti nel Comune di Bergamo o che studiano o lavorano anche fuori dal Comune, limitatamente agli spostamenti effettuati all’interno dell'ambito comunale con destinazione la velostazione.

Bonus mobilità, oltre 300 euro di guadagno pedalando una bici: come funziona

Il nuovo Bonus mobilità che ti permette di ottenere un guadagno di oltre 300 euro esclusivamente utilizzando la bici e pedalando può essere richiesto compilando la procedura di registrazione sul sito web bergamoinbicicletta.it/pin-bike/ , cliccando sui link "Pedala e guadagna" e "Registra il tuo negozio.

Il contributo comprende 3 meccanismi cumulabili tra loro.

È possibile ottenere rimborsi fino a 0,25 €/km fino ad un massimo di 2 euro al giorno per tragitti casa-scuola e casa-lavoro. A questi si possono aggiungere premialità giornaliere pari a cinquanta centesimi per ogni sessione casa-velostazione.

Infine, a livello mensile, è possibile aggiungere altri voucher ottenuti in base alle sessioni pedalate mensilmente all’interno del confine del Comune di Bergamo, nei tratti casa-scuola e casa-lavoro.

Nuovo bonus mobilità da 300 euro, benefici non soltanto per i cittadini aderenti

Il progetto che prevede un guadagno pedalando di oltre 300 euro offre dei benefici non soltanto ai cittadini aderenti all’iniziativa, ma anche per gli esercenti locali: i nuovi Bonus mobilità infatti dovranno essere spesi esclusivamente nelle attività commerciali locali di Bergamo aderenti all’iniziativa in maniera gratuita.