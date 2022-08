Nuovo Bonus no ISEE per queste famiglie: incredibile regalo da 225€ solo per pochi giorni

Nuovo Bonus no ISEE pronto per essere richiesto. Mancano pochi giorni, infatti, e alcuni nuclei familiari perderanno l’incredibile occasione di ricevere un regalo da 225 euro indipendentemente dall’ISEE. Ecco chi sono queste famiglie e tutti i requisiti da possedere per presentare domanda.

Gli anni della pandemia da Covid-19 passeranno sicuramente alla storia per la mole di Bonus concessa alle famiglie italiane schiacciate dal peso della crisi economica causata dall’emergenza sanitaria.

Anche nel 2022 molti nuclei familiari hanno potuto e possono contare sull’appoggio di nuove misure appositamente pensate per venire incontro ai cittadini italiani messi ormai alle strette dai rincari.

E le agevolazioni non mancano anche per quanto concerne il fronte salute.

Nel corso dell’anno abbiamo gradualmente assistito all’introduzione da parte del Governo di numerose misure volute per garantire il benessere mentale e psichico dei cittadini. Basti pensare al Bonus psicologo senza ISEE da 600 euro recentemente definito a livello centrale.

Sfortunatamente, l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha contribuito a far lievitare i casi di depressione, ansia, attacchi di panico, sorti come diretta conseguenza dei lockdown disposti per mantenere a bada i contagi.

Sulla scia del Bonus psicologo da 600 euro che, fra le altre cose ha fatto registrare un numero di richieste molto alto, anche alcune Regioni d’Italia hanno messo in campo una serie di contributi per sostenere i cittadini chiamati a fare i conti con problemi psicologici.

In particolare, il Bonus da 225 euro offerto da una specifica Regione rappresentata un incredibile occasione per risparmiare su alcune spese indispensabili per intraprendere un percorso di recupero mentale presso uno specialista del settore.

Ma vediamo subito chi sono queste famiglie che potranno beneficiare del regalo e come non farsi scappare la ghiotta opportunità disponibile ancora per pochi giorni.

Anticipiamo fin da subito che anche in questo caso si tratta di un’agevolazione ottenibile senza ISEE.

Ecco la novità e tutti gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Nuovo Bonus no ISEE da 225 euro: in cosa consiste il regalo offerto alle famiglie

Prima di soffermarci nel capire quali sono queste famiglie beneficiarie del nuovo Bonus no ISEE da 225 euro e sui requisiti da rispettare per beneficiare del contributo, occorre chiarire in cosa consiste la misura e chi è la Regione promotrice dell’iniziativa.

Innanzitutto, il nuovo Bonus 225 euro senza ISEE si configura come un vero e proprio Bonus psicologo riconosciuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia ad alcune famiglie che, in possesso dei requisiti dopo trattati, presentano domanda entro il 31 agosto 2022.

L’obiettivo alla base dell’introduzione del nuovo contributo è stato già definito dalla Regione: contribuire a sostenere le fasce più giovani della popolazione che più di tutti si trovano ora a dover fare i conti con i problemi psicologici sorti in seguito alle chiusure imposte dalla pandemia.

Dal punto di vista economico, il Bonus 225 euro può essere considerato come un regalo offerto a specifiche famiglie impossibilitate a sostenere la spesa necessaria per rivolgere alle cure di uno psicologo regolarmente iscritto all’Ordine.

Il particolare regalo potrà essere utilizzato per coprire un numero di sedute non eccedenti la somma di 50 euro ciascuna.

Tuttavia, per accedere al contributo è necessario versare un importo di 25 euro (simbolico) allo psicologo o psicoterapeuta presso cui si desidera intraprendere il percorso di sedute.

Come funziona il nuovo Bonus no ISEE da 225 euro

Passiamo ora a vedere come funziona il nuovo Bonus no ISEE da 225 euro messo in campo dalla Regione Friuli Venezia Giulia. La misura rimborsa il 90% delle spese supportate per la frequentazione di un totale di 5 sedute.

In particolare, 45 euro saranno a carico della Regione mentre le famiglie richiedenti dovranno pagare 5 euro per ogni incontro frequentato.

Il regalo da 225 euro può essere richiesto dagli interessati solo una volta, entro il 31 agosto 2022.

Come anticipato in apertura di articolo, sono specifici i beneficiari a cui il nuovo Bonus no ISEE da 225 euro è rivolto. L’incredibile regalo spetta esclusivamente ai giovani a cui serve un sostegno psichico.

Richiedibile anche dai nuclei familiari titolari di un reddito ISEE alto, venendo meno il vincolo di presentazione della certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, non tutti potranno accedere al contributo.

Ma chi sono queste famiglie che potranno richiedere il nuovo sussidio prima della scadenza?

Solo i nuclei familiari con figli iscritti ad una scuola secondaria avranno diritto al nuovo Bonus no ISEE da 225 euro.

L’unico requisito da rispettare è di la residenza entro i confini della Regione Friuli Venezia Giulia.

Passiamo ora a vedere come accedere all’incredibile regalo disponibile ancora per pochi giorni.

Come e quando presentare domanda per il Bonus 225 euro

Presentare domanda per il Bonus no ISEE da 225 euro è abbastanza semplice: basta accedere alla piattaforma dell’Agenzia Regionale per il diritto allo studio (ARDIS) accessibile tramite SPID, CIE o CNS.

La richiesta può essere presentata in completa autonomia se i giovani interessati al contributo sono maggiorenni. In caso contrario, sarà la famiglia a farne richiesta.

e domande possono essere inviate fino al 30 novembre 2022, anche se è disponibile una seconda data: i giovani che hanno frequentato l’ultimo anno di scuola nel 2021/2021 potranno richiedere il nuovo Bonus senza ISEE da 225 euro entro e non oltre il 31 agosto.

Mancano, quindi, pochi giorni è il contributo non sarà più richiedibile.