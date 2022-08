Dal 1° agosto 2022 è possibile fare domanda per il nuovo bonus per i nuovi nati: 500 euro da INPS, ma solo per poche famiglie. Ecco a chi spetta, entro quanto richiederlo, i requisiti e come inviare domanda online per ottenere il bonus una tantum.

Dal 1° agosto 2022 è possibile fare domanda per il nuovo bonus per i nuovi nati erogato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

In questo periodo di forti rincari, molte sono le famiglie che colgono al volo ogni opportunità di ricevere contributi e aiuti economici da parte dello Stato, così come delle Regioni e dei Comuni.

Con il debutto dell’assegno per i figli a carico, infatti, molti sono i bonus ai quali le famiglie hanno dovuto rinunciare quest’anno. Neanche il bonus bebè può più essere richiesto per il nuovo anno, benché diverse siano le iniziative regionali o comunali messe in campo anche nel 2022.

Nel mese di agosto, però, alcune famiglie potranno beneficiare di un ulteriore contributo riconosciuto, anche in questo caso, ai nuovi nati. INPS ha pubblicato un bando rivolto alle famiglie che potenzialmente potrebbero ricevere un importo una tantum di 500 euro. La platea dei beneficiari è molto ristretta.

Nuovo bonus per i nuovi nati da INPS: chi sono le fortunate famiglie che possono avere i 500 euro una tantum

È stato pubblicato il 28 luglio il nuovo bando INPS per richiedere un nuovo aiuto per le nuove nascite da parte di alcune famiglie italiane.

Come già detto, purtroppo non si tratta di un contributo che vede un’ampia platea. Il bando, infatti, è rivolto solo alle famiglie nelle quali, nel 2021, è nato un bambino oppure per i genitori che hanno adottato un figlio. In particolare, il contributo si rivolge:

• ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane

• ai dipendenti iscritti alla Gestione Postelegrafonici, sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40%

• ai pensionati già dipendenti di Poste Italiane e IPOST.

Inoltre, benché la platea sia già limitata, INPS conferirà 640 contributi.

A quanto ammonta il bonus per i nuovi nati INPS

Il valore dei 640 contributi che INPS mette a disposizione è pari a 500 euro una tantum. Ciò significa che il bonus per i nuovi nati verrà erogato una sola volta (il meccanismo è, dunque, molto diverso da quello del bonus bebè, per esempio, il quale assicurava invece un assegno mensile).

Per poterlo ottenere, la famiglia deve essere in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità (ISEE 2022). In questo caso, non viene indicata una soglia nella quale rientrare per avere accesso al beneficio, bensì il valore servirà al momento della costruzione della graduatoria finale.

Quest’ultima prediligerà innanzitutto le famiglie che presentano un ISEE più basso.

Come richiedere a INPS il bonus per i nuovi nati e scadenze

I soggetti in possesso dei requisiti avranno tempo, a partire dal 1° agosto 2022, fino al 31 ottobre per richiedere il contributo.

Come per molte altre prestazioni erogate dall’Istituto, anche in questo caso sarà necessario inviare domanda online, accedendo alla propria area riservata del sito INPS. Per farlo, è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso, a scelta tra SPID, CIE oppure CNS.

Il richiedente dovrà seguire il percorso:

sito INPS > barra di ricerca > Bonus cicogna oppure Prestazioni e Servizi > Prestazioni > Bonus cicogna

Per accedere con SPID, CIE e CNS si dovrà cliccare su “Servizi Fondi Gruppo Poste Italiane” e accedere all’area riservata. Dopodiché si potrà cliccare su “Inserisci nuova domanda”.

Chiunque dovesse riscontrare problemi con l’invio della domanda online, può optare per effettuare la richiesta tramite il Contact Center chiamando il numero 803 164 (gratuito da telefono fisso) oppure al numero 06 164 164 (a pagamento da rete mobile).

Quali documenti servono per inviare la domanda per il bonus nuovi nati

Prima di collegarsi al sito e inviare la domanda è opportuno avere un’idea chiara di quale sia la documentazione richiesta.

Come già accennato, prima di inviare domanda sarà necessario essere già in possesso della certificazione ISEE (non verrà chiesto di allegarla, poiché l’INPS provvederà ad acquisirla, ma è necessario aver già presentato la DSU e aver ricevuto l’ISEE).

Al momento della compilazione, sarà inoltre necessario indicare un IBAN sul quale si intendono ricevere i 500 euro. È possibile ricevere l’accredito su conto corrente, bancario o postale o su carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Non è possibile ottenere l’accredito, invece, su libretti di risparmio postale.

Per coloro che fanno richiesta per avvenuta adozione nel corso del 2021, è necessario allegare alla domanda online anche il provvedimento dell’Autorità che abbia disposto o riconosciuto l’adozione, nonché la dichiarazione di conformità con il modello AP17.

Cosa succede in caso di errori e come correggere la domanda

Al momento della compilazione della domanda verrà chiesto di indicare un indirizzo e-mail sul quale verrà inviata la conferma di invio della richiesta. Questa potrà, inoltre, essere consultata attraverso la sezione apposita (Consultazione domande inoltrate) che si trova nell’area riservata.

Una volta inviata la domanda, a questa verrà assegnato un numero di protocollo. Oltrepassata questa fase, non sarà più possibile accedere al servizio per correggere eventuali errori.

In questi casi, dunque, l’unica cosa da fare è presentare una nuova domanda. L’INPS terrà conto solo dell’ultima istanza presentata, annullando le precedenti richieste.