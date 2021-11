[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?]

Grazie a queste speciali Convenzioni alcune categorie di dipendenti e pensionati potranno richiedere prestiti a tassi vantaggiosi. Verifica subito se rientri!

CLICCA LA TUA ETA': [25-45]- [46-65] - [66-80] .

Come sappiamo stiamo vivendo in un periodo fuori dal comune. La pandemia scaturita dal Coronavirus ha visto molte attività fermarsi e tante altre persone subire grosse perdite economiche. Proprio per questo il Governo ha deciso di scendere in campo emanando alcune misure utili per aiutare molte categorie di lavoratori. L’obiettivo è molto semplice. Si tratta di dare una mano a tutte quelle persone che sono state maggiormente colpite dagli esisti della pandemia e che ora si trovano in una situazione economica avversa. Infatti, le numerose restrizioni hanno condizionato la vita (ed il lavoro) di molte persone. Ma quali sono le principali tipologie di aiuti che sono stati erogati? Parliamo di contributi a fondo perduto. Questa tipologia di aiuti è stata pensata per alcune categorie di imprenditori e per le partite IVA che presentano i requisiti necessari (che andremo ad analizzare in seguito). Eppure, tali contributi non sono ancora finiti. Infatti, negli ultimi giorni l’Agenzia delle Entrate ha confermato che esiste un nuovo contributo a fondo perduto che è stato sancito dal Decreto Sostegni. Ma per quale motivo il Governo Draghi ha deciso di aprire le porte ad un nuovo aiuto dedicato al mondo delle Partite IVA? Come sappiamo, questa categoria di lavoratori è stata davvero molto colpita dagli esiti della pandemia. Tuttavia, per capire i motivi della decisione nel dettaglio non vi resta che leggere l’articolo. Infatti, oggi parleremo di questo nuovo Bonus Partite IVA, del perché è stato introdotto e di come si potrà effettuare la richiesta all’Agenzia delle Entrate. Ovviamente, come per ogni bonus che si rispetti, abbiamo dei requisiti da rispettare che andremo ad approfondire insieme nel dettaglio. Bonus Partite IVA: cos’è? Partiamo dal principio Per poter comprendere al meglio a cosa facciamo riferimento quando parliamo del nuovo Bonus Partite IVA è bene effettuare delle precisazioni. Ma quindi, cos’è questo nuovo bonus? Come abbiamo affermato in precedenza si tratta di un contributo a fondo perduto. Eppure, ancora non abbiamo definito di quanto sarà il suo valore. Ebbene, il nuovo contributo a fondo perduto sarà di 1.000 euro. Tutto ciò è stato sancito dall’articolo 1-ter relativo al decreto-legge numero 41 del 22 marzo 2021, ossia dal Decreto Sostegni. Ma quali sono gli obiettivi di questa misura? Come sappiamo, la pandemia ha colpito duramente moltissimi lavoratori sul suolo nazionale. Eppure, ci sono alcuni operatori economici che sono stati colpiti in maniera più pesante rispetto ad altri. Di conseguenza, il Governo Draghi ha deciso di scendere in campo in modo da aiutare tutti questi lavoratori a rialzarsi più forti di prima. Quindi, si è deciso di offrire a particolari categorie di lavoratori il Contributo Start-up, che ovviamente lascia pochi dubbi circa chi saranno i beneficiari della misura. Nuovo Bonus Partite IVA: quali sono gli importi? Beh, ogni volta che abbiamo un nuovo contributo la domanda sorge spontanea. Quali sono gli importi? Ebbene, in questo paragrafo andiamo ad analizzare più nel dettaglio quali sono le cifre legate al nuovo Bonus Partite IVA. Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, tutti i soggetti che saranno in possesso dei requisiti richiesti potranno ottenere un contributo a fondo perduto fino a 1.000 euro. Ovviamente tale misura non è pensata per essere illimitata. Infatti, è prevista una soglia massima di spesa che è stata fissata nel comma 3 dell’articolo 1-ter del Decreto Sostegni: 20 milioni di euro. Questo significa che se le domande ricevute e ritenute valide dovessero superare il limite consentito dal Decreto Sostegni di 20 milioni di euro, il contributo verrà erogato tramite un nuovo sistema di calcolo. Di conseguenza, è molto probabile che tale erogazione non sarà più di 1.000 euro, ma di una cifra inferiore. Infatti, tramite questo sistema alternativo l’importo di mille euro verrà moltiplicato per la percentuale della ripartizione proporzionale dei fondi. Ricorda: tutto ciò potrebbe avvenire se le domande ritenute valide dovessero essere in una quantità tale da superare la soglia prevista dei 20 milioni di euro. Nuovo Bonus Partite IVA: i beneficiari! Chi può accedervi? Come abbiamo visto e come ovviamente potevamo intuire, non si tratta di una misura universale. Infatti, il testo relativo al Decreto Sostegni è stato progettato in modo che tale misura si riferisse ad una categoria specifica di beneficiari. Dunque, andiamo a scoprire chi saranno i beneficiari di questo nuovo Bonus Partite IVA! Iniziamo col dire che per richiedere questo contributo a fondo perduto (che ricordiamo può essere erogato con un importo massimo di 1.000 euro) i soggetti che possiedono la partita IVA e l’hanno aperta a partire dal gennaio 2018 fino al 31 dicembre dello stesso anno. Ma i requisiti non sono ancora finiti. Infatti, l’attività svolta deve anche rispondere alle risultanze del registro delle imprese relativo alla Camera di commercio, artigianato, industria e agricoltura che è stata avviata nel corso dell’anno successivo, quindi del 2019. Dunque, quali altri aspetti verranno considerati per definire chi saranno i beneficiari del Nuovo Bonus Partite IVA? È bene sottolineare fin da subito che non saranno inclusi in tale sussidio tutti coloro che hanno cessato la loro attività di impresa entro la data del 23 marzo 2021, ossia il giorno in cui è stato introdotto il Decreto Sostegni. Inoltre è importante sottolineare che saranno esclusi anche tutti quei soggetti che rientrano nella categoria degli enti pubblici e sono menzionati all’interno dell’articolo 74 del TUIR. Non solo: sono esclusi anche gli intermediari finanziarie le società di partecipazione come affermato dall’articolo 162-bis del TUIR. Quindi, torniamo a noi e facciamo una piccola rassegna di quali sono i requisiti che bisogna avere per poter ottenere il nuovo Bonus Partite IVA, quindi i nuovi contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate. Come abbiamo visto, sarà necessario essere in possesso di una partita IVA avviata nel corso del 2018, quindi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2018. Inoltre, è indispensabile rispettare alcune rigide condizioni. Ad esempio, il possesso di tali requisiti dovrà essere dimostrato attraverso la presentazione all’Agenzia delle Entrate della documentazione attestante. Come abbiamo detto, è bene ricordare che tale contributo a fondo perduto è anche chiamato Contributo start-up. Esso si rivolge a tutti quei soggetti che hanno già avviato la loro attività ed hanno già ottenuto ricavi ed erogato compensi entro la data del 23 marzo 2021, dunque quando il Decreto Sostegni è stato presentato. Tali ricavi e compensi devono anche essere entro un importo limite fissare a 10.000.000 euro. Non abbiamo ancora finito al rassegna dei requisiti necessari per poter accedere al nuovo Bonus Partite IVA. Infatti, bisogna anche valutare l’andamento medio del fatturato confrontandolo con quello ottenuto nel corso del 2020. I pagamenti avvenuti nel 2020 non devono essere inferiori al 30% di quelli ottenuti nel corso del 2021. Come fare per richiedere il Nuovo Bonus Partite IVA? Ebbene, se sei in possesso dei requisiti necessari e sei intenzionato a richiedere il Nuovo Bonus Partite IVA non devi aspettare oltre. Anche perché il tempo questa volta non è dalla tua parte. Per presentare la domanda hai pochissimi giorni ancora. Ecco che l’Agenzia delle Entrate ci viene in aiuto per capire come sarà possibile presentare la domanda. Infatti, all’interno del sito è presente un messaggio che spiega passo passo come bisogna muoversi per compilare la domanda. Come sappiamo poi tale domanda dovrà essere presentata direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite l’invio del modello apposito. Come sappiamo, solo i soggetti che presentano i requisiti necessari ad ottenere il Nuovo Bonus Partite IVA possono inviare la domanda. Per trovare le informazioni necessari il richiedente dovrà recarsi all’interno della propria area personale del sito e controllare la sezione “Fatture e Corrispettivi”. È bene sottolineare che la domanda dovrà essere inviata direttamente da colui che vuole compiere la richiesta per ottenere questo contributo a fondo perduto dal valore massimo di 1.000 euro. Oppure, se si preferisce richiedere l’aiuto di un intermediario si può fare, a patto che egli rientri in una delle categorie previste per ricevere la delega del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Ovviamente, nel caso in cui la richiesta venga fatta da un intermediario, sarà compito dell’Agenzia delle Entrate trasmettere comunque tutte le informazioni al soggetto richiedente e beneficiario del Nuovo Bonus Partite IVA. Ma come avviene questa comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate? I metodi sono molteplici. Eppure, ciò che risulta maggiormente utilizzata è la comunicazione tramite PEC. Nuovo Bonus Partite IVA: un passo indietro. Cosa fare prima di richiedere i 1.000 euro? Oggigiorno sappiamo che cosa sono i contributi a fondo perduto. Li conosciamo bene anche a causa della pandemia che ha costretto il Governo a cambiare il suo piano di azione originario e ad erogate aiuti nei confronti di tutti coloro che si trovavano in una condizione di difficoltà economica. Tuttavia, sebbene ci sembra di conoscere questa misura, è bene essere sempre informati al 100% prima di svolgere qualsiasi tipologia di procedura. Di conseguenza, prima di inviare la richiesta all’Agenzia delle Entrate per accedere ai contributi a fondo perduto del valore massimo di 1.000 euro previsti dal Nuovo Bonus Partite IVA, è bene conoscere alcune informazioni che saranno importantissime per tale richiesta. Innanzitutto, devi sapere che il modello compilato dovrà essere inviato in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate. Per scaricare questo modello la procedura è quasi identica, infatti dovrai recarti sul sito: www.agenziaentrate.gov.it. Infine, altra importante informazione che devi necessariamente ricordare è quella legata alla data di scadenza di questo bonus. Infatti, esso è partito il 9 novembre e non proseguirà oltre la scadenza, fissata al 9 dicembre. Quindi, se vuoi accaparrarti questo bonus dal valore massimo di 1.000 euro ti conviene affettarti.

Francesca Ciani

Copywriter, classe 1998.



Appassionata di marketing, digital e pubblicità fin da bambina, dopo un percorso di ragioneria, ho ottenuto una laurea in Comunicazione, Media e Pubblicità

presso l’Università IULM di Milano e, successivamente, ho conseguito un master in Marketing Management.

Troppo creativa per essere ragioniera, troppo analitica per essere un’artista: sono diventata social media manager e seo copywriter.



Parlo tanto, scrivo ancora di più e ho sempre miliardi di idee.