Nuovo bonus PC: finalmente confermata la misura per tutti, che consente di ottenere 300 euro per Internet. Ma attenzione alla data del 31 maggio 2022! Scopriamo insieme cosa succederà in questo specifico giorno, oltre che tutti i dettagli in merito alla nuova agevolazione.

Lo attendevamo da molti messi, e ammettiamolo: tantissimi italiani erano rimasti delusi dalla sua mancata attivazione. Eppure, finalmente il bonus PC 2022 è arrivato.

La Legge di Bilancio per l’anno corrente aveva già provveduto a confermare l’avvio della nota fase due del piano di digitalizzazione dell’Italia. Ma non erano ancora state predisposte agevolazioni che riguardassero gli italiani come privati.

In effetti, solo una misura per PC ed internet era stata attivata: ci riferiamo al voucher internet per imprese.

Ma, almeno inizialmente, non era stata prevista alcuna misura per privati.

Adesso, per fortuna, Infratel ha annunciato un bonus PC pensato anche per le famiglie. La misura verrà concessa a coloro che hanno intenzione di attivare una connessione veloce.

In questo articolo scoprirai dunque come fruire del bonus PC attivo ora, qual è il suo esatto funzionamento e chi sono i beneficiari.

Il bonus in questione è accessibile a tutti, dato che non prevede presentazione dell’ISEE familiare.

Ma fa’ attenzione: dovrai tenere a mente la data del 31 maggio, che sarà fondamentale per l’attribuzione del bonus!

Nuovo bonus PC, i retroscena: siamo già alla fase 2

Il nuovo bonus PC introdotto da Infratel può essere inserito all’interno di un più vasto piano: quello di digitalizzazione del nostro Paese.

Piano che è iniziato già nel 2020, con la prima fase che prevedeva un bonus PC soltanto per alcune famiglie.

La vecchia misura era però differente da quella attualmente attiva. Permetteva infatti di ottenere, a fronte della presentazione di un modello ISEE inferiore ai 20.000 euro, un voucher da 500 euro.

Il funzionamento del vecchio bonus è dunque molto differente rispetto a quello previsto per la nuova agevolazione.

Anche perché, il voucher da 500 euro consentiva l’acquisto di prodotti differenti. Se col bonus scaduto si potevano acquistare anche dispositivi quali PC e laptop, con la nuova misura questo tipo di acquisto non è più previsto.

Come funziona il nuovo bonus PC da 300 euro?

Ti starai dunque chiedendo come funziona il nuovo bonus PC concesso a tutti senza limiti di ISEE: ce ne occuperemo in questo paragrafo.

La misura prende anche il nome di bonus Internet veloce, e il suo nome ufficiale ci lascia già immaginare quali siano le spese ammesse.

Infatti, la nuova misura per famiglie e privati permetterà di ottenere uno sconto sull’attivazione di un contratto per internet.

Potrai richiedere il contributo sia per l’attivazione di una connessione internet, qualora tu non abbia un contratto, sia per potenziare la tua connessione già attiva.

Importantissimo, però, che il nuovo contratto stipulato ti garantisca una velocità di download di 30 Mbps o superiore.

Il mancato rispetto di tale soglia in download, infatti, comporta l’esclusione dalla percezione del bonus PC per Internet veloce.

Nuovo bonus PC 2022: platea dei beneficiari

Se sei interessato al bonus PC 2022 per la connessione Internet veloce, vorrai sicuramente conoscere i dettagli in merito alla platea dei beneficiari.

Abbiamo già detto che a misura sarà destinata ai privati. Tutte le famiglie potranno richiederlo, senza limiti ISEE prestabiliti.

Si tratterà quindi di un contributo concesso indipendentemente dalla condizione economica e reddituale della famiglia richiedente.

Questo però non significa che non ci siano dei requisiti che dovrai rispettare per ottenere il bonus PC per Internet veloce.

Un primo requisito lo abbiamo già accennato: bisognerà attivare un nuovo contratto Internet.

In alternativa, occorrerà potenziare il contratto preesistente. In entrambi i casi, comunque, la velocità in download non dovrà essere inferiore ai 30 Mbps.

C’è poi un secondo requisito che dovrai rispettare per avere diritto al bonus PC per Internet. Il bonus è infatti garantito solamente per contratti di durata biennale.

In altre parole, per contratti di durata inferiore ai due anni il voucher internet non è assolutamente fruibile.

Bonus PC per Internet veloce: il 31 maggio è ormai vicino!

Se sei interessato al bonus PC per potenziare la tua connessione Internet o per un nuovo contratto, dovrai prestare attenzione ad una data ormai prossima.

Abbiamo già parlato del 31 maggio 2022 come data fondamentale per il nuovo bonus PC per i privati. Cerchiamo quindi di capire cosa accadrà in tale data.

Il bonus internet veloce, al momento, non è ancora attivo, ma lo sarà a breve.

Infratel, prima di aprire ufficialmente le domande per l’ottenimento dell’agevolazione, ha deciso infatti di aprire una consultazione pubblica.

I potenziali interessati sono chiamati, in altre parole, ad esprimere le proprie preferenze in merito al bonus PC in attivazione.

Tra i quesiti posti da Infratel, si chiede all’utenza se l’importo concesso appare idoneo. O ancora, la consultazione pubblica richiede ai potenziali interessati di esprimersi circa la possibilità di favorire le aree svantaggiate.

In altre parole, si potrebbe anche concedere un contributo internet differente nelle zone d’Italia che, attualmente, versano in stato di particolare arretratezza digitale.

Altre domande riguardano le preferenze del pubblico in merito alle modalità di erogazione.

Insomma, anche se il bonus PC non è ancora stato attivato, lo sarà presto. E Infratel terrà in ampia considerazione le opinioni dei potenziali fruitori.

Se hai suggerimenti o commenti in merito, puoi farli pervenire all’indirizzo ufficiale voucher@infratelitalia.it. Il termine ultimo per l’invio delle risposte ai quesiti è fissato al 31 maggio 2022.

Dopo tale data, si attende un apposito decreto attuativo da parte del Ministero dello Sviluppo economico che renda operativa l’agevolazione.

Puoi trovare altre informazioni sulla consultazione pubblica sul bando ufficiale Infratel.

Bonus PC per Internet: quando e come inviare la domanda?

Se vuoi informazioni dettagliate in merito all’invio delle domande per il nuovo bonus PC, purtroppo, rischi di restare deluso.

Mancando ancora il decreto attuativo ufficiale del MISE, non si hanno molte informazioni sulle procedure di richiesta.

La misura, lo sappiamo bene, sarà gestita da Infratel, ed è molto probabile che lo sconto da 300 euro venga erogato al momento dell’attivazione.

In fondo, anche il voucher internet per aziende funziona in questo modo: si sceglie il provider, si stipula il contratto e si ottiene, di conseguenza, lo sconto.

Per avere conferma di un tale funzionamento, comunque, dovremo attendere il decreto ufficiale che renderà operativo il nuovo bonus PC.

Bonus PC da 300 euro per Internet: la questione degli importi

E un discorso analogo può essere fatto in merito agli importi del bonus PC per l’attivazione di una connessione Internet veloce.

Infatti, quella di 300 euro è una cifra ottenuta tramite una media dei piani offerti dai vari provider che operano nel mercato italiano.

Secondo quanto dichiarato da Infratel, con un voucher internet da 300 euro si potrà coprire fino al 50% dei costi relativi all’attivazione del contratto per una connessione veloce.

Tuttavia, prima di poter stabilire una cifra definitiva, si dovranno attendere non solo gli esiti della consultazione pubblica, ma anche l’opinione dell’UE.

In altre parole, l’attivazione del bonus PC così come analizzato nel corso dell’articolo prevede il parere della Commissione Europea. Sarà dunque il parere della Commissione UE a dare forma al decreto attuativo del MISE e a stabilire, di conseguenza, le regole ufficiali dell’agevolazione.

Dopo il 31 maggio 2022, comunque, dovremmo avere notizie più specifiche in merito, che non tarderemo a comunicarti tramite queste pagine.