Nuovo Bonus pc 500 euro al via. Il contributo per sostenere le spese dei canoni di abbonamento alla rete internet e di acquisto di pc e tablet è richiedibile presentando domanda entro il 20 ottobre. Basta rispettare alcuni requisiti e soglia ISEE. Ecco di cosa si tratta e come presentare domanda.

L’emergenza sanitaria globale da Covid-19, oltre ad aver causato milioni di vittime, ha ampliato in maniera sempre più sensibile il divario tra le varie fasce della popolazione accentuando la frammentazione sociale.

Una frammentazione che colpisce le varie situazioni di vita delle famiglie. Molto preoccupante è il crescente divario digitale e le conseguenze che l’attuale situazione avrà sui giovani. Preoccupa molto la disparità nell’accesso alle risorse (materiali, culturali e cognitive) necessarie per fare un buon uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).

Il digital gap si allarga sempre di più e rischia di peggiorare il già frammentato tessuto sociale minando le prospettive di una ripresa inclusiva.

Al fine di ridurre il gap tra le diverse fasce della popolazione, prima il governo ed ora alcune amministrazioni locali stanno ponendo in essere incentivi e contributi mirati al sostegno dei costi per la digitalizzazione.

Prima di vedere come poter accedere al nuovo Bonus PC da 500 euro è necessario capire qual’è l’amministrazione che ha attivato la procedura per richiedere il contributo, quali sono i requisiti richiesti e come presentare domanda entro il 15 novembre.

Nuovo Bonus PC, con 500€ porti a casa internet e computer. Domande con ISEE entro il 20/10

Per accedere al nuovo Bonus PC da 500 euro che permette di acquistare pc e sottoscrivere abbonamenti, il richiedente, alla data di presentazione dell’istanza, deve possedere determinati requisiti, quali la Cittadinanza italiana o Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, essere residente da almeno un biennio nel territorio della Regione Puglia e nello specifico essere residente nel Comune di Bari.

A ciò si aggiunge il possesso di un ISEE in corso di validità con valore non superiore euro 9.360.

E’ necessario, inoltre, che almeno uno dei componenti del nucleo familiare richiedente, assuma l’obbligo di acquisire le competenze digitali di base come EIPASS Basic, o altre certificazioni equivalenti entro un anno dall’erogazione del contributo.

Il Bonus PC da 500 euro è richiedibile anche dai nuclei familiari formati da una sola persona.

Bonus PC da 500 euro, quali sono le spese ammissibili

Il contributo del Bonus Pc da 500 euro richiedibile fino al 20 novembre 2022 ed finanziato dal comune di Bari copre specifiche spese relative al pagamento del canone di abbonamento per l’accesso alla rete internet e all’acquisto dei dispositivi tecnologici come modem, pc e tablet.

Le spese potranno essere state sostenute a partire dal 16.06.2022, anche per i contratti di abbonamento per l’accesso alla rete internet.

Nel caso dell’acquisto di dispositivi tecnologici va allegata alla richiesta del Bonus PC da 500 euro la fattura intestata al soggetto acquirente oppure scontrino fiscale, con allegata scheda del prodotto. Tali documenti vanno accompagnati da una dichiarazione con la quale l’acquirente dichiara di aver effettuato l’acquisto del bene per il proprio nucleo familiare.

In caso di abbonamento, invece, bisognerà presentare copia del contratto dove si evidenzia che l’importo annuale è almeno pari al contributo di € 500.

Non verranno considerate ammissibili le spese per l’attivazione di più contratti di abbonamento e o per l’acquisto di più dispositivi uguali.

Nuovo Bonus PC 500 euro, come presentare domanda

La domanda per richiedere il nuovo Bonus PC da 500 euro dovrà presentata su apposito modello scaricabile sul sito istituzionale del comune di Bari.

La domanda, corredata della fotocopia del documento di riconoscimento potrà essere inviata tramite raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Bari oppure mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) personale alla P.E.C. della Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro entro e non oltre il 20/10/2022.

Alla domanda di partecipazione bisognerà allegare la fotocopia della carta di identità del richiedente e l’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro.

Inoltre come già indicato nei precedenti paragrafi è necessario presentare una dichiarazione nella quale un componente del nucleo familiare richiedente si assume l’obbligo di acquisire le competenze digitali di base.

Dopo il 20 ottobre si procederà a stilare un graduatoria provvisoria che verrà pubblicata sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Bari.