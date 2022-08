Nuovo Bonus senza ISEE da 7.200 euro per 3 anni attivo e richiedibile. Si tratta di un contributo rientrante nel pacchetto delle misure il cui accesso non è vincolato al reddito del richiedente. Un regalo assolutamente da non perdere per specifici nuclei familiari. Ecco quali sono queste famiglie a cui spetta e come farne domanda.

Nuovo Bonus senza ISEE da 7.200 euro per 3 anni attivo e richiedibile. Si tratta di un contributo rientrante nel pacchetto delle misure il cui accesso non è vincolato al reddito del richiedente. Un regalo assolutamente da non perdere per specifici nuclei familiari. Scopriamo subito quali sono queste famiglie beneficiarie e come farne domanda.

Il più delle volte la sola concezione che l’accesso ai Bonus messi in campo dal Governo e dagli enti locali sia vincolato al rispetto di specifiche soglie ISEE porta le famiglie e non informarsi sugli incentivi richiedibili a prescindere dalla propria condizione reddituale.

Esistono infatti tutta una serie di agevolazioni e contributi che prendono in considerazione altri parametri di valutazione estranei al reddito ISEE, come nel caso del Bonus trattato in questa sede.

Stiamo parlando di un contributo che assume la forma di un vero e proprio assegno di natalità, di ammontare complessivo pari a 7.200 euro erogato su un orizzonte temporale di 3 anni, per circa 200 euro al mese.

Un Bonus senza ISEE a tutti gli effetti pensato per le famiglie interessate da una nascita, da corrispondere fino al compimento del terzo anno di età del figlio, spettante anche in caso di affido o adozione.

Senza troppi giri di parole, vediamo subito chi sono queste famiglie beneficiarie del Bonus senza ISEE da 7.200 euro, quali requisiti bisogna rispettare per poter accedere al regalo e come presentare domanda per lo stesso.

Ecco tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Nuovo Bonus senza ISEE 7.200€ per 3 anni, regalo da non perdere solo per queste famiglie

In apertura di articolo, anche senza volerlo, abbiamo in qualche modo anticipato chi sono queste famiglie che potranno presentare domanda per accedere al nuovo Bonus senza ISEE da 7.200 euro.

Ma vediamo di essere più chiari. Il contributo erogato per 3 anni spetta ai nuclei familiari interessati da una nuova nascita nel 2022. Fin qui nulla di diverso rispetto a quello che già sapevamo.

Non tutte le famiglie italiane, però, potranno beneficiare del Bonus senza ISEE in questione, essendo una prerogativa esclusiva di una specifica Regione italiana. Quale?

E’ l’Abruzzo ad aver dato l’ok al Bonus senza ISEE da 7.200 euro introdotto allo scopo di incentivare le nascite nei territori ad altro rischio spopolamento.

La prima Regione, ma non l’unica. Sulla scia dell’Abbruzzo si contano, infatti, altri enti locali che hanno battuto la strada dell’introduzione di un Bonus dedicato ai nuovi nati.

La Lombardia, ad esempio, ha pensato bene di pagare un assegno di 300 euro ai neogenitori. Stesso discorso vale per Liguria dove le famiglie possono richiedere un Bonus senza ISEE da 200 euro meglio conosciuto con il nome di Carta Auguri.

Tuttavia, alla base del Bonus senza ISEE da 7.200 euro c’è un programma ben delineato da parte della Regione: quello di ripopolare i piccoli comuni montani a rischio estinzione.

Per la precisione, i centri con bassa densità abitativa fortemente spopolati.

Detto questo, passiamo a vedere chi sono queste famiglie che potranno richiedere il prezioso regalo.

L’occasione è da non perdere per tutte le famiglie interessate a trasferirsi proprio in una di queste zone montane o nei piccoli borghi.

Volendo essere più chiari, il nuovo Bonus senza ISEE da 7.200 euro per 3 anni spetta alle famiglie che decidono di spostare la residenza in uno dei 173 Comuni abruzzesi ripartiti per provincia.

L’Aquila conta il numero maggiore di borghi in estinzione (74), segue la provincia di Chieti (55) e la provincia di Pescara (24). Per ultima, la provincia di Teramo con 20 Comuni a rischio spopolamento.

A nascita avvenuta occorre compilare la domanda sul cambio di residenza nel Comune scelto. La stessa dovrà essere inviata entro 3 mesi dal lieto evento.

L’unico requisito da rispettare da parte delle famiglie riguarda proprio il mantenimento della residenza nel luogo prescelto per almeno 3 anni.

Leggi anche: Bonus 300€ subito sul conto corrente, solo gioia per le famiglie a ISEE basso: scade 21/09

Nuovo Bonus 2.700 euro senza ISEE: quali sono i requisiti richiesti alle famiglie

Una volta visti i beneficiari del prezioso regalo offerto dalla Regione Abruzzo, passiamo a vedere quali requisiti vanno rispettati per beneficiare del nuovo Bonus, ISEE a parte.

Prima di tutto, le famiglie interessate da una nuova nascita nel 2022 dovranno trasferire tassativamente la propria residenza in uno dei Comuni aderenti all’iniziativa.

Non è necessario essere una coppia di genitori per presentare domanda d’accesso al Bonus famiglia da 2.700 euro per 3 anni, poiché il contributo è riconosciuto anche alle mamme single interessate a trasferirsi con il proprio piccolo in una delle zone sopra indicate.

L’importante è mantenere la residenza nel nuovo Comune per non meno di 3 anni.

Altri requisiti solo legati principalmente al bambino nato nel 2022 o preso in adozione o affido nello stesso anno. In caso di disabile, il Bonus senza ISEE sarà garantito almeno fino al compimento dei 6 anni di vita dello stesso.

A cambiare, però, saranno gli importi: il Bonus da 7.200 euro per 3 anni diventa di 7.500 per le famiglie in cui è presente un figlio disabile. Quest’occasione assolutamente da non perdere riguarda i primogeniti, mentre l’importo cala per i figli successivi al primo.

Sul fronte cumulabilità, invece, il Bonus senza ISEE resta compatibile con l’Assegno Unico e Universale e con il Bonus asilo nido.

Come presentare domanda

Tutte le informazioni su come presentare domanda per accedere al Bonus senza ISEE triennale di 7.200 euro sono disponibili sul sito della Regione Abruzzo.

Una volta selezionato il Comune in cui si desidera trasferirsi fra quelli appartenenti alle provincie di Chieti, l’Aquila, Pescale e Teramo, basta inviare la propria domanda dalla piattaforma web accessibile tramite SPID.