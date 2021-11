Arriva un nuovo Bonus senza ISEE proprio sul finire del 2021. L’INPS introduce un contributo indirizzato alle donne che permette di ottenere 400 euro al mese, per un totale di 4.800 euro all’anno. Vediamo subito in cosa consiste e come farne domanda.

Si tratta di un’agevolazione voluta dal Governo Draghi, rivolta esclusivamente alle donne, che permetterà di ottenere 400 euro al mese per dodici mensilità, senza superare i 4.800 euro all’anno.

Non tutte, però, avranno diritto al Bonus senza ISEE che prende il nome di “Reddito di Libertà”. La misura è stata introdotta per offrire un supporto economico alle donne che versano in particolari condizioni.

È la circolare INPS numero 166 pubblicata l’8 novembre 2021 a chiarire a chi spettano i fondi stanziati dal Governo Draghi a copertura delle misura e quali requisiti e condizioni vanno rispettati per poter presentare domanda di richiesta del contributo.

Nello specifico, il Governo ha finanziato il Fondo “Reddito di Libertà” per le donne vittime di violenza. A quest’ultime, infatti, è riservato l’accesso al Bonus senza ISEE che verrà erogato dall’INPS una volta accertato il possesso dei requisiti per ottenere il riconoscimento del contributo.

Beneficiarie del nuovo Bonus saranno le donne, sia mamme con figli a carico, sia single che presentano particolari condizioni personali e che soddisfano specifici requisiti.

Come per tutti gli altri Bonus senza ISEE erogati dall’INPS, si potrà accedere al contributo solo a determinate condizioni da accertare prima di procedere all’inoltro della domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Nel corso dell’articolo forniremo una breve guida sul nuovo Bonus INPS senza ISEE, in modo da chiarire in cosa consiste e come funziona, illustrando quali requisiti occorre rispettare per accedere al contributo e come procedere per farne domanda all’INPS.

Il tutto verrà fatto analizzando punto per punto le disposizioni contenute nella circolare INPS numero 166 resa nota lo scorso 8 novembre, disciplinante il funzionamento del Reddito di Libertà.

Bonus INPS senza ISEE: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Reddito di Libertà

La finalità del Reddito di Libertà non si discosta molto da quella che ha portato alla nascita di altri Bonus senza ISEE. L’obiettivo alla base della sua introduzione, infatti, è di contenere la crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 dilagata sul territorio della penisola.

Per essere ancora più precisi, il nuovo Bonus INPS mira a rafforzare la tutela delle donne che si trovano in una condizione di maggiore vulnerabilità per meglio incentivarne l’autonomia economica e sociale.

Beneficiarie del nuovo Bonus senza ISEE saranno, pertanto, le donne vittime di abusi fisici, violenze e in condizioni economiche difficili.

Dal punto di vista normativo il nuovo Bonus INPS trova disciplina nell’art. 105 bis del decreto-legge numero 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020.

Bonus senza ISEE: quali i tratti caratteristici del nuovo contributo INPS

Prima ancora di entrare nei dettagli della circolare INPS numero 166 dell'8 novembre scorso, è bene rimarcare che il Reddito di Libertà si concretizza in un supporto economico esclusivamente indirizzato alle donne vittime di violenza per favorirne l’indipendenza sociale ed economica.

Per perseguire tale finalità, il Governo offre alle donne la possibilità di richiedere un Bonus senza ISEE del valore di 400 euro al mese, per dodici mensilità, senza superare i 4.800 euro in un anno: questo è il tetto massimo mensile di Reddito di Libertà ottenibile.

Le risorse a copertura dell’intera misura verranno attinte dal “Fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza” interessato nel 2020 da un importante stanziamento economico di circa 3 milioni di euro.

Il Bonus senza ISEE mira soprattutto a coprire le spese che le donne saranno chiamate a sostenere per godere dell’indipendenza abitativa non solo propria, ma anche dei figli a carico.

Il Reddito di Libertà erogato dall’INPS potrà essere utilizzato anche per pagare i costi d’istruzione dei ragazzi, sia scolastici che formativi.

Nuovo Bonus senza ISEE: a chi spetta il Reddito di Libertà?

Ma vediamo subito quali donne avranno diritto al nuovo Bonus senza ISEE. Per farlo dobbiamo analizzare il secondo paragrafo della circolare INPS n. 166 dell'8 novembre 2021 contenente tutte le indicazioni sui beneficiari del Bonus INPS.

Il testo della circolare stabilisce che beneficiarie del nuovo Bonus sono le donne residenti sul territorio dello Stato. L’accesso è riservato anche alle cittadine comunitarie o extracomunitarie in possesso di un valido permesso di soggiorno.

Ma non è tutto. Potranno presentare domanda per il riconoscimento del Bonus senza ISEE anche le donne straniere nello stato di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria.

Si tratta, in pratica, di un Bonus che proprio per l’importanza della finalità da perseguire abbraccia più cittadine nell’intento di non tagliare fuori dal contributo INPS nessuna donna vittima di violenza.

Per semplificare la modalità di trasmissione delle domande del Bonus senza ISEE legato al Reddito di Libertà, è stata creata una piattaforma digitale collegata ai vari comuni d’Italia, allo scopo di rendere più agevole la raccolta delle istanze delle cittadine che vogliono accedere al Bonus INPS.

Bonus INPS senza ISEE: quali requisiti rispettare per beneficiare dei 4.800 euro

Chiarita la motivazione che ha portato all’introduzione del nuovo Bonus senza ISEE e a chi spetta il Reddito di Libertà, spostiamo l’attenzione sui requisiti che le donne dovranno possedere per essere ammesse al contributo INPS.

Tutte le indicazioni al riguardo sono contenute nel testo nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la legge n. 172 del 20 luglio 2021.

Essendo rivolto ad una cerchia ristretta di cittadine italiane sono specifici e stringenti i requisiti da possedere e le condizioni da rispettare per poter ottenere il riconoscimento del Bonus senza ISEE di 4.800 euro all’anno previsto dal Reddito di Libertà.

Come prima cosa, soltanto le donne vittime di violenze, residenti sul territorio dello Stato potranno invia domanda di richiesta del nuovo Bonus INPS. Lo avevamo già detto, ma è sempre bene ribadire chi sono i destinatari del contributo per fare ancora più chiarezza.

Pertanto, tutte le donne in tale condizione, residenti in Italia, a prescindere dall’età anagrafica, con o senza figli a carico, potranno presentare domanda d’accesso al Reddito di Libertà.

È necessario che le donne interessate a fruire del contributo abbiano intrapreso un percorso di uscita dalla violenza e siano seguite dai riconosciuti centri antiviolenza e dai servizi sociali. Tali enti aiuteranno la vittima a riprendere l’indipendenza e l’autonomia sociale ed economica persa.

Si tratta di una condizione indispensabile per beneficiare del Bonus INPS. Pur avendo una portata estesa, non mancano i casi di incompatibilità del nuovo Bonus senza ISEE erogato dall’INPS con altri aiuti economici anch’essi a sostegno del reddito.

È l’art. 3, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso anno a stabilire quando non si potrà accedere al Reddito di Legalità.

Bonus senza ISEE: come presentare domanda INPS per il Reddito di Libertà

Presentare domanda per l’ottenimento del Bonus senza ISEE previsto dal Reddito di Libertà è abbastanza semplice. L’istanza va compilata ed inviata da tutte le donne vittime di violenza che sono interessate a ricevere fino a 400 euro al mese, per 12 mensilità e per un importo massimo di 4.800 euro in un anno.

Le interessate potranno presentare domanda autonomamente o per mezzo di un rappresentante delegato.

Sarà il Comune di residenza della donna vittima di violenza a fare da tramite nell’inoltro della domanda all’INPS.

Nello specifico, l’operatore comunale si occuperà di inviare la domanda redatta dalla potenziale beneficiaria all’INPS, accedendo alla piattaforma web ufficiale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale tramite SPID, Carta d’Identità Digitale o Carta Nazionale dei Servizi.

Per accedere all’area dedicata al nuovo Bonus senza ISEE basta inserire nel motore di ricerca INPS la dicitura: “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.

La circolare INPS n. 166 dell'8 novembre scorso invita i potenziali beneficiari del Reddito di Libertà a prestare molta attenzione nella compilazione della domanda.

In particolare, dei campi riferiti alla dichiarazione che attestano l’effettiva sussistenza dello stato di bisogno: attestazione della condizione di bisogno ordinario, urgente o straordinario.

Anche la dichiarazione che attesta il percorso di autonomia e di emancipazione intrapreso dalla donna va inserito nella domanda INPS.

Questa dovrà essere rilasciata da un centro autorizzato alla gestione dei casi di violenza su donne, presente nel comune dove risiede la richiedente il Bonus senza ISEE.

Attenzione anche ad indicare la modalità di pagamento preferita per ottenere gli accrediti mensili del Bonus senza ISEE fino al tetto massimo di 4.800 euro.

Nuovo Bonus senza ISEE: attenzione ai controlli INPS

Una volta trasmessa la domanda di richiesta del Reddito di Libertà, l’INPS avvierà una serie di controlli a campione sulle istanze ricevute per verificare la conformità delle stesse ai requisiti previsti per l’ottenimento del contributo.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, pertanto, effettuerà un controllo sui dati anagrafici e fiscali delle richiedenti e sulle dichiarazioni rilasciate dai centri antiviolenza.