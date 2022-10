Nuovo Bonus spesa ottobre, manca poco tempo per avere 500€ con ISEE: ecco a chi spetta

Nuovi Bonus spesa da 500 euro richiedibili da subito. Il contributo di 500 euro può essere richiesto da queste fortunate famiglie che sono in possesso di particolari requisiti e soglie ISEE. Ecco come presentare domanda già da ora, chi sono i fortunati beneficiari e come ottenere i voucher in poco tempo.

Nuovi Bonus spesa da 500 euro richiedibili da subito. Il contributo di 500 euro può essere richiesto da queste fortunate famiglie che sono in possesso di particolari requisiti e soglie ISEE. Ecco come presentare domanda già da ora. Vediamo subito chi sono i fortunati beneficiari e come presentare domanda in poco tempo.

I Bonus spesa sono e continuano ad essere per numerosissime famiglie italiane una vera e propria ancora di salvezza per questi mesi caratterizzati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalla crisi Russia Ucraina

La guerra in Ucraina, ad oggi, sta provocando effetti deleteri sulle famiglie italiane. Basta pensare che secondo stime ufficiali la perdita del potere di acquisto medio delle famiglie italiane si attesta intorno ai 1.000 euro.

Secondo le varie ricerche, l’aumento del costo della vita medio si attesta intorno al 6%. Naturalmente, ciò si ripercuote in maniera differente tra le famiglie italiane. Le più colpite sono senza dubbio le famiglie più povere su cui il caro vita produce un aumento del 8% e del 4,9% per quelle benestanti.

Gli ultimi mesi e quelli che verranno saranno particolarmente duri da affrontare per le famiglie italiane. I numerosi rincari di luce e gas, ma in generale delle materie prime provocheranno aumenti mai registrati prima.

Non bastano quindi gli incentivi e Bonus statali.

Per questo motivo, molti enti locali si sono fatti carico della situazione in cui versano le famiglie italiane dando il via all’erogazione delle nuove tranche dei Bonus spesa in favore delle numerose famiglie italiane in difficoltà.

Tra le tante amministrazioni comunali, una in particolare ha lanciato da poco l’apertura dei termini per accedere ai nuovi Bonus spesa 500 euro di ottobre.

Vediamo subito di quale comune si tratta e chi sono i fortunati beneficiari del nuovo contributo da 500 euro a cui è possibile accedere entro il 31 ottobre possedendo alcuni requisiti e rispettando specifiche soglie ISEE.

Nuovo Bonus spesa ottobre, manca poco tempo per avere 500€ con ISEE: ecco a chi spetta

Il nuovo Bonus spesa da 500 euro è già attivo, ma manca poco tempo alla sua scadenza. Il contributo spetta esclusivamente a tutti i cittadini residenti nel Comune di Belluno.

È stato pubblicato, infatti, l’avviso pubblico rivolto alle persone e famiglie che si trovano in stato di bisogno nel territorio bellunese.

Non si tratta del primo avviso, ma è la V tranche di erogazione dei Bonus spesa messi in campo per sostenere l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Al comune di Belluno, arrivarono in tempo di piena pandemia, circa 190 mila euro da destinare alle famiglie residenti.

Nel 2021 a seguito di quattro avvisi pubblici sono stati spesi 143.670. la restante parte verrà messa a disposizione per aiutare altre famiglie e persone in stato di bisogno e sarà gestita dall’area Politiche sociali del Comune.

Per poter accedere alla nuova tranche dei Bonus spesa 500 euro è necessario possedere alcuni requisiti e soglie ISEE.

Infatti, possono presentare richiesta entro il 31 ottobre i nuclei familiari residenti nel comune di Belluno o chi dispone di un permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extra Ue). Sarà ammessa una sola istanza per nucleo familiare.

Inoltre, si precisa che la soglia ISEE massima da rispettare è di 12.000 euro

Nuovi Bonus spesa 500 euro, come funziona la graduatoria e quali sono le spese ammesse

I nuovi Bonus spesa attivati dal comune di Belluno e richiedibili fino al 31 ottobre 2022 hanno un importo variabile in base alle diverse situazioni economiche.

Al fine della formazione della graduatoria, verranno attribuiti punteggi diversi a seconda della situazione economica della famiglia, dei componenti il nucleo familiare, delle spese fisse sostenute e dell’ISEE presentato.

Per quanto concerne l’importo, si va da un minimo di 100 euro ad un importo massimo di 500 euro.

Il nuovo Bonus spesa potrà essere utilizzato negli esercizi convenzionati con il comune per acquistare generi alimentari, beni di prima necessità, farmaci e beni per l’infanzia

Nuovi Bonus spesa da 500 euro, ecco come presentare domanda entro il 31 ottobre

Per presentare domanda per accedere ai nuovi Bonus spesa fino a 500 euro con ISEE basta semplicemente compilare in modulo di autocertificazione e inoltrarlo al Comune di Belluno tramite apposita piattaforma WelfareX della società CGMoving con link presente sul sito istituzionale.

Alla richiesta del Bonus spesa 500 euro di ottobre dovranno essere allegati la copia della carta di identità del richiedente, il titolo di soggiorno per cittadini extra UE, il saldo e la lista movimenti al 30/06/2022 di conti correnti, carte prepagate, libretti di risparmio, titoli del richiedente e dei componenti del nucleo familiare.

La domanda dovrà essere corredata del contratto di affitto e le certificazioni relative a mutui prima casa, finanziamenti per esigenze di prima necessità, cessione del quinto e stipendi e/o rette di caregiver, assegni di mantenimento, relative al periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022.