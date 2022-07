È in arrivo un nuovo bonus studenti introdotto dalla Regione con l’obiettivo di prendersi cura del benessere psico-fisico dei più giovani.

Lo stato di emergenza, le restrizioni e le limitazioni a cui ci ha costretti la pandemia hanno avuto effetti non solo sul tessuto economico del Paese, ma anche sul benessere psicologico dei cittadini. Un particolare focus è poi sui più giovani, i quali, tra lockdown e didattica a distanza, hanno sviluppato malesseri e disagi.

Una tematica delicata che non è passata inosservata e che ha spinto il governo, dopo le prime esitazioni, a finanziare risorse per un nuovo bonus di 600 euro riconosciuto ai cittadini, in particolare coloro che si trovano in difficoltà economiche, per pagare le sedute dallo psicologo.

A questa iniziativa se ne sono aggiunte altre. Ne è un esempio il bonus per il benessere mentale della Regione Lazio.

Ora, anche il Friuli Venezia Giulia interviene per offrire un sostegno proprio a coloro che maggiormente hanno sostenuto il peso delle restrizioni. Il nuovo bonus è indirizzato agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. L’importo permetterà di sostenere le spese per almeno 5 sedute presso un professionista iscritto all’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia.

Ecco tutto quello che c’è da sapere, i requisiti, come richiederlo e fin quando è possibile inviare domanda.

Nuovo bonus studenti per il benessere psico-fisico a luglio: 225 euro per le sedute

Oltre agli effetti economici della pandemia, le istituzioni sanno di dover fare i conti anche con l’aspetto psicologico del periodo che stiamo vivendo e che, nonostante l’allentamento delle misure negli ultimi mesi, ha lasciato strascichi di malessere tra i cittadini.

Un’attenzione, da questo punto di vista, è stata dimostrata anche dalle Regioni italiane. Dopo il Lazio, anche il Friuli Venezia Giulia ha scelto di stanziare 300 mila euro per tendere la mano ai giovani per sostenerli in questo momento di forte difficoltà derivato dalla pandemia.

Solo due giorni fa si è tenuta a Trieste la conferenza stampa di presentazione del nuovo bonus studenti per il supporto psicologico istituito dall’Assessorato Regionale al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia e che vede la collaborazione dell’Ordine degli Psicologi della Regione e dell’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio (ARDIS).

Il bonus permetterà agli studenti di beneficiare di 225 euro per pagare un ciclo di 5 sedute psicologiche. Potrà essere richiesto già a luglio.

Bonus studenti del Friuli Venezia Giulia: si può richiedere senza ISEE

Avendo chiarito quali siano gli obiettivi del nuovo bonus a favore degli studenti introdotto dal Friuli Venezia Giulia, è chiaro che il contributo si rivolge a una platea ben definita. Possono richiedere il bonus:

tutti gli studenti maggiorenni o i genitori di studenti minorenni, residenti in Friuli Venezia Giulia, che frequentino la scuola secondaria di primo e di secondo grado (medie e superiori) per l’anno 2021/2022 e 2022/2023.

Studenti e famiglie hanno diritto a ottenere 225 euro. La Regione ha, dunque, calcolato l’importo tenendo conto del costo medio per le sedute (circa 50 euro). In questo modo, il bonus coprirà il 90% del costo, chiedendo alle famiglie un’integrazione di soli 25 euro.

A differenza del bonus nazionale, per ottenere il bonus studenti del Friuli Venezia Giulia non ci sarà alcun bisogno di presentare l’ISEE, strumento spesso utilizzato per determinare l’accesso a prestazioni e bonus statali, regionali o comunali.

Come richiedere il nuovo bonus studenti del Friuli Venezia Giulia: domande dal 5 luglio

È già possibile richiedere il nuovo bonus psicologico per gli studenti del Friuli Venezia Giulia. Per l’invio delle richieste da parte di studenti e famiglie la Regione si serve del sito web ARDIS. Le domande dovranno, dunque, essere presentate esclusivamente online.

Considerando l’invio telematico, anche nel caso del bonus studenti regionale per inviare la richiesta è necessario essere in possesso di una delle credenziali di accesso utilizzate per comunicare con la pubblica amministrazione. In particolare, genitori o studenti dovranno essere in possesso alternativamente di SPID, CIE oppure CNS per completare la procedura d’invio.

È possibile inviare richiesta a partire dalle ore 10.00 del 5 luglio e fino al 30 novembre 2022.

Bonus studenti del Friuli Venezia Giulia: come funziona e fin quando utilizzarlo

Una volta presa in carico la domanda e valutata idonea, i beneficiari verranno convocati da ARDIS per un colloquio informativo gratuito.

È al momento del colloquio che si riceverà il codice univoco che permette di rivolgersi al professionista (che può essere scelto dal beneficiario tra quelli dell’elenco dei professionisti accreditati) e attivare la consulenza.

La quota di 25 euro non coperta del bonus dovrà essere versata dalla famiglia o dallo studente al termine della quinta e ultima seduta del ciclo.

Il ciclo delle sedute deve concludersi entro 4 mesi da quando si è ricevuto il codice univoco.