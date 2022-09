Nuovo Bonus trasporti, per chi viaggia sui mezzi pubblici subito uno sconto di 50€ 

Nuovo Bonus trasporto in arrivo per chi viaggia sui mezzi pubblici: si potrà richiedere uno sconto di 50 euro sull’abbonamento rispettando alcuni requisiti. Ecco gli ultimi aggiornamenti al riguardo.

Il 2022 resterà nella storia per l’anno del conflitto Russia Ucraina che ha prodotto numerosi rincari soprattutto sulle bollette di luce e gas. Proprio nell’ottica di combattere questa impennata dei prezzi del carburante, l’ormai ex Governo Draghi ha introdotto il Bonus Trasporti autorizzato dal Decreto Aiuti (decreto- legge n.50 del 17 maggio 2022- art. 35) e per la quale sono stati stanziati circa 180 milioni di euro.

Il Bonus trasporto governativo è stato utilizzato per la copertura delle spese sostenute da lavoratori e studenti per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici.

A far risparmiare qualche soldo alle famiglie italiane contrastando il caro vita dovuto all’aumento dei prezzi di benzina e luce ci hanno pensato anche i vari enti locali.

È risaputo che spostarsi da casa a lavoro quotidianamente ha un impatto notevole sulla qualità della nostra vita. I benefici di utilizzare mezzi differenti dalle automobili produce non soltanto un abbassamento dei livelli di inquinamento, ma utilizzare mezzi più sostenibili comporta vantaggi non da poco anche da un punto di vista economico, grazie al fatto di una sensibile riduzione del consumo di benzina e carburante.

Tutte queste problematiche economiche hanno spinto le varie amministrazioni comunali verso l’introduzione di nuovi contributi per risollevare i cittadini e le famiglie italiane che hanno subito i colpi di coda delle crisi dovuti prima all’emergenza sanitaria mondiale, poi ai rincari causati dal conflitto Russia Ucraina.

Tra i vari Bonus Trasporti ne spunta uno, quello erogato da un Comune italiano che permette di ottenere un nuovo sconto sull’abbonamento di 50 euro.

Scopriamo qual è questo comune, quali requisiti sono richiesti e come presentare domanda.

Nuovo Bonus trasporti, per chi viaggia sui mezzi pubblici subito uno sconto di 50€

Prima di verificare a chi spetta questo nuovo Bonus trasporti che permette di usufruire di uno sconto di 50 euro, scopriamo di quale comune stiamo parlando.

A mettere in campo in nuovo sussidio economico in aiuto delle famiglie italiane arriva il comune di Bagno a Ripoli che ha deciso di aiutare i cittadini residenti nel territorio comunale che decidono di usufruire dei servizi di trasporto pubblico.

Una scelta importante non soltanto in termini economici ma anche di forte impatto ambientale.

Utilizzare il trasporto pubblico per spostarsi da casa a lavoro e viceversa comporta una riduzione delle auto in circolazione, arrecando benefici sulla qualità dell’aria.

Ad usufruire di questo nuovo sconto di 50 euro sono, come abbiamo detto, i residenti del comune di Bagno a Ripoli che sottoscrivono un Abbonamento annuale al trasporto pubblico sia urbano che extra-urbano, sia su gomma che su ferro.

Del nuovo Bonus trasporto possono farne richiesta sia i pendolari titolari di un abbonamento ordinario sia gli studenti titolari di un abbonamento di 10 mesi.

L’obiettivo di questo nuovo Bonus trasporti è quello di aiutare economicamente i cittadini che utilizzano i servizi del trasporto pubblico.

Il contributo massimo ottenibile è di 50 euro.

Bonus trasporti da 50 euro, quali sono i requisiti per avere lo sconto

Conosciuta l’amministrazione comunale che ha messo in campo il nuovo bonus trasporti che offre uno sconto di 50 euro, vediamo nel dettaglio come è possibile ottenere l’agevolazione.

Il nuovo Bonus spetta ai cittadini residenti nel Comune di Bagno a Ripoli che hanno sottoscritto un abbonamento annuale ai mezzi di trasporto pubblico nel periodo gennaio 2022 - dicembre 2022.

Oltre a questi due requisiti, non sono previste altre particolari condizioni da rispettare.

Ogni componente del nucleo familiare potrà richiedere lo sconto presentando la propria domanda per ottenere l’agevolazione.

Attenzione, però, perché il Bonus trasporti 50 euro non potrà essere ceduto a terze parti.

Nuovo Bonus trasporto, 50 euro di sconto sul trasporto pubblico: come farne domanda

Per ottenere il nuovo Bonus trasporto necessario per usufruire dello sconto di 50 euro sull’acquisto degli abbonamenti ai mezzi pubblici è necessario presentare richiesta entro il 31 dicembre 2022.

La domanda per usufruire del Bonus trasporti va presentata presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Bagno al Ripoli o inviando una PEC.

Il modulo per la richiesta del nuovo Bonus trasporti va scaricata dal sito internet ufficiale del Comune. Allo stesso andranno allegati copia del documento di identità del dichiarante e copia del titolo di viaggio con codice fiscale del richiedente e periodo di validità, nonché copia della ricevuta di pagamento.