Nuovo Bonus Vacanze 2022, con 500€ soggiorni gratis con questo requisito: scade fra poco

Nuovo Bonus Vacanze 2022 attivo e richiedibile ancora per qualche mese. Presentando domanda entro il 30 novembre 2022 si ha diritto a ricevere un voucher di quasi 500 euro da utilizzare per soggiornare gratis in una struttura ricettiva: basta rispettare un solo requisito. Ecco di quale si tratta e come richiedere il Buono.

Chi tra la miriade di contributi che hanno costellato il biennio dominato dalla pandemia da Covid-19 ha dimenticato il Bonus Vacanze? L’incentivo una tantum di quasi 500 euro, la cui attribuzione era vincolata al rispetto di una specifica soglia ISEE, poteva essere utilizzato dai richiedenti alla scadenza fissata in tutte le strutture aderenti all’iniziativa sparse in lungo ed in largo per l’Italia.

Obiettivo primario del contributo era di favorire la ripresa del turismo nazionale dopo il duro colpo subito dall’emergenza epidemiologica la quale ha trascinato l’intero settore in una crisi economica senza precedenti.

Nonostante il Bonus introdotto a livello centrale non sia più accessibile ormai da un bel po' di mesi a questa parte, non mancano le iniziative degli enti Regionali che di propria volontà hanno deciso di dare il via a una serie di Bonus Vacanze per certi versi molto simili a quelli garantiti in passato dallo Stato italiano.

Tra i più generosi spicca un nuovo Bonus Vacanze 2022 di quasi 500 euro: uno sconto da applicare sul pernottamento presso un albergo scelto nella lista delle strutture aderenti all’iniziativa che offre la possibilità ai beneficiari di ottenere più notti gratis in una specifica Regione d’Italia.

Di quale si tratta?

Senza perdere altro tempo, vediamo subito quale ente regionale ha messo in campo la misura e qual è l’unico requisito da rispettare per poter accedere al nuovo Bonus Vacanze 2022 entro e non oltre il 30 novembre 2022.

Prima, però, anticipiamo qualche piccola differenza riguardante le condizioni da rispettare per ottenere il riconoscimento dell’agevolazione sui soggiorni: il nuovo Bonus Vacanza 2022 a stampo regionale, a differenza del contributo a matrice statale ormai scaduto, è completamente slegato dal rispetto di una specifica soglia ISEE e potrà essere richiesto, dietro presentazione di una specifica domanda, sia dai cittadini italiani che stranieri.

Ecco tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Nuovo Bonus Vacanze 2022, con 500€ soggiorni gratis con questo requisito: scade fra poco

E’ la Regione Lazio ad aver attivato il nuovo Bonus vacanze 2022, fruibile solo con domanda da presentare entro il 30 novembre 2022. Basta il rispetto di una sola condizione per ottenere uno sconto sui soggiorni prenotati in una delle strutture presenti sul territorio laziale.

Ma qual è questo requisito da rispettare per poter usufruire dello sconto di quasi 500 euro? Il nuovo Bonus Vacanze 2022 è valido solo in tutto il territorio laziale, quindi potrà essere utilizzato solo godere di più notti gratis se si prenota un soggiorno da un minimo di 2 notti ad un massimo di 5.

Se il vostro desiderio è quello di visitare la Capitale o qualsiasi altra località racchiusa entro i confini della Regione Lazio non c’è altro tempo da perdere: il nuovo Bonus Vacanze 2022 si potrà richiedere solo entro fine novembre

Attenzione, dunque, perchè scade fra poco. Oltrepassata la data del 30 novembre 2022 il Bonus Vacanze di quasi 500 euro non potrà essere più richiesto, salvo eventuali proroghe di cui al momento non si ha ufficialità.

Come funziona il nuovo Bonus Vacanze 450 euro

Il funzionamento del nuovo Bonus vacanze è abbastanza semplice. L’agevolazione nella veste di sconto sui soggiorni si può sfruttare solo nelle strutture laziali aderenti all’iniziativa.

La lista degli alberghi ammessi è consultabile sul sito internet ufficiale della Regione Lazio, così come l’elenco delle agenzie di viaggio e dei tour operator dove possono essere concessi i 500 euro di sconto.

Già, perché il nuovo Bonus Vacanze 2022 non copre solo le spese supportate per i soggiorni regalando gratis uno o più notti in hotel, ma anche i costi per le visite guidate e per i ticket d’ingresso a varie attrazioni turistiche, sempre entro i confini regionali.

Tecnicamente parlando, il funzionamento del nuovo Bonus Vacanze 2022 è più semplice di quello nazionale. Diversamente dal vecchio contributo richiedibile dall’App IO, l’agevolazione sui soggiorni nella Regione Lazio non si richiede da alcuna piattaforma online.

L’interessato al contributo dovrà solo scegliere la struttura presso cui si decide di soggiornare (presente nell’elenco stilato dalla Regione Lazio) e procedere con la prenotazione. La stessa struttura, poi, garantirà le notti gratis in più tenendo conto della durata del soggiorno richiesto.

Ecco tutti gli importi del nuovo Bonus Vacanze 2022

Per quanto concerne gli importi, lo sconto garantito dal Bonus Vacanze 2022 è abbastanza considerevole. Al nuovo contributo si potrà accedere per le prenotazioni effettuate in qualsiasi tipologia di struttura ricettiva (hotel, B&B, alberghi, etc.).

A seconda della struttura scelta varia anche l’importo del nuovo Bonus Vacanze a cui si potrà accedere.

Per la precisione, prenotando presso un hotel a 5 stelle si possono ottenere 1 o 2 notte gratis aggiuntive, senza superare i 500 euro di Bonus per notte, 450 per la precisione.

Scendendo di una stella, invece, i richiedenti possono godere di una o due notti gratis. In questo caso, il Bonus Vacanze copre un tetto massimo di 300 euro a notte.

Per i soggiorni in hotel a 3 stelle vengono garantite le stesse notti gratis, ma il Bonus non potrà eccedere l’importo di 250 euro a notte.

Una o due notti gratis in più spettano anche a chi prenota presso un hotel a 1 stella o in una struttura diversa dall’albergo: il Bonus andrà a coprire una spesa massima di 250 euro a notte.

