Torna il bonus vacanze nel 2023: una Regione italiana ha confermato un nuovo incentivo fino a 750 euro per tutti i gruppi turistici in ingresso. Il contributo economico spetta per i soggiorni di almeno tre notti nella Regione, prenotati presso una delle strutture aderenti. Ecco chi sono i fortunati che possono richiedere il bonus vacanze fino a 750 euro.

Un nuovo bonus vacanze è in arrivo per il prossimo anno: nel 2023 verrà rinnovato l’incentivo regionale che eroga fino a 750 euro a tutti i gruppi turistici che decideranno di soggiornare in una certa Regione italiana. Questo è il progetto della Camera di Commercio per incentivare i flussi turistici e combattere il caro vita.

Un bonus vacanze 2023 fino a 750 euro dedicato non al singolo cittadino, non alle coppie e nemmeno alle famiglie; bensì ai gruppi turistici di almeno 25 persone. Pernottando almeno tre notti in una struttura recettiva aderenti (in alcune province abruzzesi), si possono ottenere dei contributi economici in denaro.

Siete pronti per partire? Preparate la valigia e unitevi al vostro gruppo turistico (scolastico, sportivo, parrocchiale, associativo, ecc.) per trascorrere una vacanza alla scoperta di nuovi territori.

Ecco dove è possibile ottenere il nuovo bonus vacanze 2023 fino a 750 euro, come funziona, e come richiederlo.

Nuovo bonus vacanze 2023 fino a 750 euro: ecco dove è previsto

Nonostante l’estate stia volgendo al termine, anche in autunno e in inverno sono in arrivo nuove agevolazioni e bonus vacanze dalle Regioni. Soprattutto, è stato confermato anche per il prossimo anno un nuovo bonus vacanze 2023.

Dopo i voucher turismo erogati dal Lazio, dal Piemonte e dal Friuli Venezia Giulia, anche in Abruzzo è stato confermata questa nuova agevolazione: è in arrivo un nuovo bonus vacanze 2023 fino a 750 euro per gruppi turistici, scolaresche, tour operator, agenzie di viaggio, Onlus, associazioni, parrocchie, società sportive, gruppi di anziani e qualsiasi altra tipologia di flusso di turismo in ingresso nella Regione.

Il nuovo bonus vacanze 2023 spetta solo per un pernottamento minimo di tre notti presso una delle strutture ricettive aderenti in Provincia di Teramo o L’Aquila.

In sostanza, soggiornando per almeno tre notti in Abruzzo e facendo parte di un gruppo turistico (di qualsiasi genere), si possono ottenere dei bonus vacanze fino a 750 euro: scopriamo subito come funziona l’agevolazione.

LEGGI ANCHE: Dove andare in vacanza in autunno

Nuovo bonus vacanze 2023 fino a 750 euro in Abruzzo: come funziona

Confermato dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, anche per il 2023 sarà rinnovato il bando per il Turismo in Abruzzo, che prevede la possibilità di ottenere un bonus vacanze 2023 fino a 750 euro per gruppi turistici.

Diversamente dagli altri voucher erogati dalle Regioni, in questo caso l’agevolazione non spetta ai singoli, alle coppie o alle famiglie, ma solamente alle associazioni sportive, di anziani, alle onlus, ai gruppi turistici, alle agenzie di viaggio, e qualsiasi altro flusso turistico in ingresso in Regione.

È prevista l’erogazione di un bonus vacanze per i soggiorni di almeno tre notti presso le strutture aderenti all’iniziativa (nelle Province di Teramo e L’Aquila appunto).

Come ha spiegato il Presidente della Camera di Commercio Antonella Ballone, ad ogni partecipante spetta un bonus vacanze nella misura massima di 30 euro a persona, ovvero bonus da 750 euro per gruppi di minimo 25 persone.

Nuovo bonus vacanze 2023 in Abruzzo: a chi spetta

Chi sono i beneficiari del nuovo bonus vacanze 2023 da 750 euro previsto in Abruzzo?

L’agevolazione da 30 euro a persona spetta – come detto – per i gruppi composti da un minimo di 25 persone, ovvero i flussi turistici direzionati nella Regione.

Occorre, però, aver prenotato un pernottamento di almeno tre notti presso una delle strutture aderenti a Teramo o L’Aquila (e provincia) per ottenere il contributo ad personam.

Sono ammessi dunque gruppi culturali, scolastici, associazioni anziani, disabili, onlus, associazioni sportive dilettantistiche o agonistiche, agenzie di viaggio, tour operator, gruppi parrocchiali, organizzazioni senza scopo di lucro.

LEGGI ANCHE: Nuovo bonus vacanze al via dal 5 settembre 2022

Come richiedere il nuovo bonus vacanze 2023

Gli albergatori hanno accolto con entusiasmo questa nuova iniziativa, soprattutto per rilanciare il turismo e portare un maggior numero di turisti in entrata nella Regione per contrastare il caro vita e il caro bollette.

Nelle prossime settimane dovrebbero essere fornite ulteriori informazioni in merito alla richiesta del nuovo bonus vacanze 2023 fino a 750 euro.

Abruzzo, bonus 2.500 euro per trasferirsi in Regione: come funziona

E se la vacanza in Abruzzo non è sufficiente, è attivo un bonus da 2.500 euro per tutti coloro che intendono trasferirsi in Abruzzo, soprattutto per le famiglie con figli a carico.

Sono sempre di più le iniziative di Case a 1 euro, oppure le numerose agevolazioni per l’acquisto di un’abitazione presso un luogo particolarmente a rischio spopolamento: anche in molti Comuni montani dell’Abruzzo si possono sfruttare queste occasioni.

L’incentivo in questione viene riconosciuto per un triennio e permette a tutti coloro che intendono cambiare vita e trasferirsi in Abruzzo di ottenere 2.500 euro per acquistare una casa e trasferire la residenza presso uno degli oltre 173 piccoli Comuni montani della Regione. Occorre mantenere la propria residenza presso tale dimora per almeno 5 anni dal trasferimento.

Per presentare l’apposita domanda occorre collegarsi al sito web della Regione, nella sezione dello sportello digitale, accedendo con SPID.