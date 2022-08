C’è un modo per ottenere due notti gratis per pernottare durante un viaggio: scopriamo insieme questo nuovo bonus vacanze, attivo fino al 25 settembre 2022.

Con i prezzi di servizi e beni di prima necessità in costante aumento, gli italiani sono spesso alla ricerca di iniziative che consentano di risparmiare denaro senza rinunciare agli agi.

E in un periodo di ferie estive, la notizia di un nuovo bonus vacanze attualmente accessibile sarà sicuramente accolta con favore da molti.

In effetti, poter ottenere parte dei pernottamenti fuori casa a titolo completamente gratuito farà sicuramente gola a tantissime persone che sognano di poter andare in ferie, ma non ne hanno la possibilità economica.

Scopriamo insieme, dunque, come si accede a questa novità, quale requisito occorre rispettare e quali sono i pernottamenti gratuiti ammessi.

Col nuovo bonus vacanze basta questo requisito per avere due giorni gratis in montagna

Questo nuovo bonus vacanze è stato introdotto come conseguenza della pandemia di Covid-19. L’emergenza sanitaria ha infatti comportato isolamento e problematiche sociali, oltre che una perdita di opportunità per stare all’aria aperta.

Per tale ragione, una Regione in particolare ha pensato di concedere dei pernottamenti gratuiti al fine di riscoprire le bellezze della natura.

Stiamo parlando della Regione Lombardia, promotrice di questo nuovo bonus vacanze, incentrato sulla montagna.

Infatti, i pernottamenti gratuiti oggetto dell’agevolazione riguarderanno proprio i rifugi di montagna in Regione.

Per ricevere l’agevolazione in questione, i richiedenti dovranno rispettare un unico requisito: analizziamolo nel dettaglio.

Il progetto è pensato soprattutto per favorire i giovani, ed è per questo che saranno loro a dover richiedere il bonus.

Ogni giovane potrà recarsi con la sua famiglia, e potrà accedere gratuitamente a due notti nel Rifugio prescelto tra quelli che hanno aderito all’iniziativa.

Bisognerà ovviamente controllare preventivamente il sito del rifugio scelto, in quanto alcuni enti hanno deciso di rendere l’iniziativa disponibile solo per determinati giorni, escludendo festivi e fine settimana.

Del soggiorno gratuito potrà fruire non solo il giovane richiedente, ma anche la sua famiglia. Dunque, il requisito per accedere al bonus per i pernottamenti in montagna è proprio avere un giovane all’interno del nucleo familiare.

L’età del giovane deve essere compresa tra zero e sedici anni per avere diritto ai due pernottamenti gratuiti.

Ulteriori specifiche sull’agevolazione

La misura fa parte del cosiddetto progetto “Famiglie e Giovani in Montagna - Estate 2022 in rifugio” che è accessibile per tutta l’estate.

I giovani richiedenti e le loro famiglie potranno cioè accedere ai due giorni gratis grazie a questo particolare bonus vacanze fino al prossimo 25 settembre 2022.

L’iniziativa, tra l’altro, è già attiva, in quanto partita lo scorso 3 luglio.

Oltre al pernottamento gratuito per tutta la famiglia, al giovane richiedente verrà anche garantito un trattamento in mezza pensione.

Tuttavia, per accedere alla mezza pensione gratuita, è necessario che i familiari del ragazzo che lo accompagnano durante il soggiorno fruiscano dello stesso servizio a pagamento.

Detto in altre parole, se i familiari acquisteranno un servizio in mezza pensione per la durata del soggiorno, il giovane titolare del bonus vacanze in montagna avrà diritto ad accedere alla mezza pensione a titolo completamente gratuito.

Viene spontaneo chiedersi quali sono gli obiettivi di un bonus vacanze del genere.

Il Club Alpino Italiano e Assorifugi Lombardia hanno promosso tale possibilità per incentivare la riscoperta di sentieri, aree montane e rifugi d’alta quota da parte dei giovani.

Come richiedere il bonus vacanze in montagna

Prima di concludere, cerchiamo di capire come è possibile accedere al bonus vacanze in questione.

Le famiglie interessate dovranno prima di tutto ottenere il voucher per poter richiedere il pernottamento gratutito.

La richiesta potrà essere effettuata direttamente online, tramite il sito ufficiale CAI cai.it/gruppo_regionale/gr-lombardia. Sul sito in questione c’è una specifica area, alla quale iscriversi e denominata “Iscrizioni on-line (#FG4M)” per ottenere il voucher.

Prima dell’iscrizione al sito, comunque, è consigliabile contattare preventivamente il rifugio lombardo prescelto per accertarsi dell’effettiva disponibilità.

Una volta scaricato il voucher che verrà inviato via email, questo andrà stampato e consegnato al rifugio prima di iniziare i pernottamenti gratuiti.

Senza il voucher stampato non si potrà accedere ai pernottamenti gratuiti. Questo perché il regolamento stabilisce che il voucher stesso debba essere firmato dal rifugio e poi consegnato all’indirizzo email cai.fg4m@gmail.com per poter essere correttamente fruito.

Segnaliamo infine ai lettori che i soggiorni gratuiti saranno disponibili solo fino ad esaurimento delle risorse. Conviene dunque affrettarsi e prenotare il bonus vacanze in montagna il prima possibile.

