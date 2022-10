Nuovo Buono Fruttifero Postale: Poste Italiane offre rendimento fisso e premio per tutti

Poste italiane lancia per i suoi 160 anni il nuovo Buono fruttifero postale. Dopo l’emissione di Buono 3 anni plus e Buono Rinnova, adesso l’azienda lancia Buono Risparmio Sostenibile. Vediamo subito di cosa si tratta e quali sono i vantaggi per i sottoscrittori.

Poste italiane lancia per i suoi 160 anni il nuovo Buono fruttifero postale. Dopo l’emissione di Buono 3 anni plus e Buono Rinnova, adesso l’azienda lancia Buono Risparmio Sostenibile. Vediamo subito di cosa si tratta e quali sono i vantaggi per i sottoscrittori.

Poste Italiane lancia i nuovi buoni fruttiferi postali. Dopo che nell’agosto del 2022 il ministero dell’economia ha aumentato i tassi di rendimento dallo 0,5 al 2%, per contrastare l’aumento dell’inflazione, la società ha lanciato i nuovi buoni.

Si tratta di un provvedimento che interessa coloro che sottoscrivono nuovi Buoni fruttiferi postali, mentre la variazione del tasso di rendimento non interessa i buoni già sottoscritti che rimangono a rendimento precedente.

I tassi di rendimento, infatti sono soggetti a variazione a seconda delle fasi del mercato. C’è da dire che una volta fissati però rimangono fissi per tutta la durata del titolo senza possibilità di rinegoziazione.

Tra le varie forme di risparmio, i Buoni fruttiferi postali sono la formula più apprezzata. Alcuni dati dicono che sono circa 46 milioni i buoni postali in essere.

A farli apprezzare rispetto ai buoni del tesoro a rendimento variabile è senza ombra di dubbio il loro rendimento variabile. Certamente rendono meno rispetto ai buoni del tesoro, ma non ci sono perdite di capitale.

Visto questo provvedimento adottato dall’ormai ex governo Draghi, ecco che Poste Italiane lancia la novità dei nuovi Buoni Fruttiferi. Prima il Buono 3 anni plus e poi Buono Rinnova, hanno anticipato il nuovo Buono risparmio sostenibile uscito qualche giorno fa.

Vediamo insieme che cos’è il nuovo Buono fruttifero postale “risparmio sostenibile” e perché risulta più vantaggioso rispetto agli altri buoni fruttiferi.

Nuovo Buono Fruttifero Postale: Poste Italiane offre rendimento fisso e premio per tutti

Come abbiamo già accennato, i buoni fruttiferi postali insieme ai libretti postali rappresentano lo strumento più gradito per i risparmiatori italiani.

Poste Italiane ha stimato che complessivamente i 2 metodi hanno insieme sottoscrizioni per circa 77 milioni ed è la Campania la regione con maggiori sottoscrizioni.

Nella commemorazione dei 160 di Poste Italiane a seguito dell’aumento dei tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali, Poste dall’inizio dell’estate si è fatta promotrice di una serie di proposte. Prima Buono 3 anni plus, e poi Buono rinnova, hanno anticipato l’emissione del Buono fruttifero Postale “Risparmio Sostenibile”.

Il nuovo Buono fruttifero risparmio sostenibile è stato lanciato da Poste Italiane in data 20 ottobre, dopo il buono “Rinnova“. Si tratta di un prodotto a 7 anni studiato per i piccoli risparmiatori e per le famiglie.

Prevede un tasso effettivo lordo annuo alla scadenza dell’1,50%, mentre i rendimenti sono fissi e crescenti nel tempo. Ma la cosa che li differenzia rispetto agli altri e che offre un possibile premio aggiuntivo legato all’andamento dell’indice Stoxx Europe 600 ESG-X.

Un indice che contiene alcune società del paniere STOXX Europe 600 di cui fanno parte solo le società conformi agli Obiettivi di Sviluppo sostenibile, di impatto ambientale, sociale e organizzativo.

Buono Postale Risparmio Sostenibile, ecco come funziona

Come per tutti i buoni fruttiferi postali, anche per il nuovo Buono fruttifero Postale risparmio sostenibile di Poste Italiane non si prevedono costi di sottoscrizione di gestione e ne di estinzione. Vengono emessi dalla cassa depositi e prestiti e messi in collocazione da poste italiane e si può chiedere il rimborso anticipato.

Se si mantengono per almeno 12 mesi, però, spettano gli interessi.

La cosa che li differenzia dagli altri Buoni fruttiferi Postali e che sono emessi solo in forma dematerializzata, e come tali possono essere sottoscritti solo tramite libretto postale o conto corrente BancoPosta.

I rendimenti variano in base al possesso. Nel primo anno il tasso è del 0,50%, nel 2° anno 0,60%, nel 3° anno: 0,75% e cosi via via fino ad attestarsi al 7° anno al 1,50%.

Buono fruttifero risparmio sostenibile, quando scatta il premio aggiuntivo

Il nuovo Buono fruttifero Postale “Risparmio sostenibile” ha una durata di sette anni e consente di ottenere degli interessi fissi dopo un anno.

Il premio aggiuntivo, ottenibile alla scadenza, è legato all’andamento positivo dell’Indice ESG ed è calcolato in base alla partecipazione percentuale, sulla base del valore nominale della cifra investita giunta a scadenza.

Come abbiamo già detto, per ESG si intende Environmental, Social and Governance. Una particolare categoria di imprese valutate in termini di impatto ambientale, sociale e scelte organizzative in pratica società conformi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda ONU 2030.