Buoni fruttiferi, incredibile nuova offerta con rendita mensile al top: ecco come funziona

Non si arresta la corsa dei Buoni Fruttiferi, Poste Italiane lancia il nuovo buono con rendita mensile al top: ecco tutte le caratteristiche della nuova soluzione.

Il Buono fruttifero postale continua ad essere una delle soluzioni di risparmio più ricercate dagli italiani: lo dicono anche i dati diffusi da Poste Italiane.

Sono circa 27 milioni i clienti che hanno almeno uno strumento di risparmio con il gruppo italiani. Tante le famiglie italiane che hanno optato per tali sottoscrizioni e che hanno riposto fiducia in tali strumenti.

Si sa gli italiani sono un popolo di risparmiatori e sin dalla loro nascita hanno sottoscritto tanti libretti postali e buoni fruttiferi: molti li hanno utilizzato come piccoli salvadanai per conservare i propri risparmi.

Attualmente dopo l’ennesimo aumento dei tassi di interesse, alcuni buoni fruttiferi permettono di ottenere ottimi rendimenti tanto da essere considerati dei temuti concorrenti dei btp.

Emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ne esistono di diverse tipologie ma uno in particolare può garantire una rendita mensile a differenza di tutti gli altri.

Scopriamo insieme di quale si tratta e come funziona il nuovo Buono.

Buoni fruttiferi, nuova offerta con rendita mensile da Poste Italiane: ecco come funziona

Poste Italiane continua a tenere il passo delle grandi banche attraverso strumenti di risparmio che garantiscono ottimi rendimenti.

I nuovi Buoni fruttiferi postali garantiti dallo Stato ed emessi da Cassa depositi e prestiti (Cdp), tornano ad essere competitivi anche se rapportati ai Btp.

Tra i tanti vantaggi, questi strumenti danno la possibilità di collocare anche cifre di modeste entità senza sostenere particolari spese né di rimborso, né di oneri fiscali.

Ecco perché in Italia sono sicuramente lo strumento finanziario più diffuso: il 6% della ricchezza degli italiani poggia sui risparmi postali, per un valore di 90,5 miliardi

Tra i buoni di nuova emissione ne arriva uno che offre una rendita mensile: si tratta del nuovo Buono Soluzione Futuro.

Il nuovo Buono ricalca per grandi linee il vecchio Buono Obiettivo 65 chiuso circa 20 mesi fa.

Questo prodotto è rivolto soprattutto a chi intende impiegare oggi una certa somma per integrare il proprio reddito futuro.

Tale buono al compimento del 65° anno di età, paga una rendita in 180 rate mensili tra i 65 e fino agli 80 anni.

Come tutti gli altri buoni anche Soluzione Futuro è emesso da CDP ed è garantito dallo Stato Italiano e collocato da Poste Italiane. Questo come tutti gli altri non ha spese di sottoscrizione e/o gestione, ad eccezione delle spese di natura fiscale.

Si paga infatti il 12,50% sugli interessi maturati mentre l’imposta di bollo si paga esclusivamente se il portafoglio buoni eccede i 5mila €.

A differenza di altri però può essere sottoscritto solo in forma dematerializzata è rimborsabile senza costi, anche online.

Il Buono Fruttifero Postale Soluzione Futuro è molto diverso dagli altri in circolazione perché ha una struttura finanziaria suddivisa in due fasi.

La prima è una fase di accumulo, fino al compimento del 65° anno di età del sottoscrittore.

In questa fase viene riconosciuto un tasso fisso con capitalizzazione composta semestrale.

Con il compimento del 65° anno di età verrà garantito il maggiore tra il rendimento minimo e il capitale investito rivalutato all’inflazione europea.

L’altra fase di rendita invece va dal giorno successivo al compimento del 65° anno fino all’80° anno di età del sottoscrittore.

Durante questo periodo, il Buono eroga una rata mensile per la durata di 15 anni. Questa è composta una quota di capitale e una quota di interessi.

Buono Fruttifero Soluzione Futuro, ecco chi può sottoscriverlo

Il nuovo Buono Soluzione Futuro non può essere sottoscritto da tutti ma soltanto da persone fisiche di età compresa tra i 40 e i 54 anni compiuti, ed inoltre non può essere cointestato.

Il taglio minimo è di 50 € e relativi multipli, fino a un massimo di 1 milione di € al giorno. Questo può essere sottoscritto sia in ufficio postale sia online.

Essendo un titolo dematerializzato il rimborso del buono può avvenire in un’unica soluzione, o parzialmente. Il valore che viene rimborsato dipende dalla data di richiesta di rimborso: