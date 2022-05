Nuovo Cashback: ecco come l’iniziativa continua nel 2022 e come ottenere ben 10 euro tutti i giorni! Ma attenzione: l'opportunità scadrà a breve. In questo articolo analizzeremo insieme le iniziative attive adesso, che ti permetteranno di ottenere il tuo Cashback anche adesso che quello previsto dal Piano Italia Cashless è stato sospeso.

La difficile situazione economica attuale, eredità che il Covid-19 e la pandemia ci hanno lasciato, sta pesando su tutti gli italiani.

Non sorprende, dunque, che la maggior parte delle persone sia alla ricerca di metodi per risparmiare sulle spese quotidiane e, perché no, guadagnare qualche soldo in più.

Ecco perché la notizia della cancellazione del Cashback di Stato, da parte del Governo Draghi, è stata accolta da molti con delusione.

Ma niente paura: hai ancora vari modi per ottenere il tuo Cashback!

Tra questi, un’iniziativa in particolare ti permetterà di ottenere 10€ al giorno, tutti i giorni. Cosa che, dunque, ti consentirà di accumulare ben 300 euro massimi al mese.

Cashback: come cambia nel 2022 e come continuare ad averlo

Chiariamo subito che le opportunità che analizzeremo non hanno nulla a che vedere col vecchio Cashback introdotto dall’ex Governo Conte bis.

Infatti, tale iniziativa è stata sospesa dall’esecutivo Draghi ormai da poco meno di un anno, in quanto l’attuale presidente in carica sembrava non credere nell’iniziativa.

Pensato per contrastare i pagamenti in nero, il vecchio Cashback pensato dal Movimento 5 stelle ha di fatto favorito solamente le fasce di popolazione più ricche.

La misura, inoltre, secondo il Governo Draghi non era adatta a contrastare l’economia sommersa.

Eppure, non possiamo negare che il Cashback sia stato un successo. Ed è per tale ragione che le iniziative che ricalcano il progetto nazionale si sono susseguite nei mesi dopo la sua cancellazione ufficiale.

In particolare, attualmente è attiva una possibilità, che è garantita da Poste Italiane.

Purtroppo, però, dobbiamo anticipare che tale opportunità è garantita solamente a determinati clienti Poste S.p.A. e che attualmente è in scadenza.

Si potrà infatti utilizzare tale Cashback solamente fino alla data del 31 maggio 2022.

Come funziona il Cashback di Poste?

La possibilità di fruire del Cashback di Poste Italiane è riservata a tutti i clienti che hanno attivato una carta PostePay.

Se hai attivato una delle carte rese disponibili da Poste S.p.A., dunque, avrai diritto al tuo Cashback da 10 euro massimi al giorno (e 300 euro totali al mese).

Anche nel tentativo di aumentare i clienti disposti ad attivare una carta PostePay, l’iniziativa di Poste Italiane ha subito varie proroghe.

Il Cashback in questione ha un funzionamento molto semplice: consente di ottenere infatti 1 euro indietro ogni 10 euro spesi tramite PostePay.

Il limite massimo di rimborso giornaliero, come già detto, è fissato a 10 euro totali e a 300 euro mensili.

Al momento, è possibile fruire di questa opportunità fino alla data del 31 maggio 2022.

Tuttavia, se sei cliente Poste con relativa PostePay attiva, saprai già che l’opzione è stata rinnovata più volte.

Inizialmente, la data di scadenza del Cashback di Poste S.p.A. era infatti fissata allo scorso 31 marzo. Ma, dato il successo dell’iniziativa, l’opzione è stata ulteriormente prorogata.

Alcune fonti sembrerebbero confermare che il Cashback in questione verrà esteso anche al prossimo mese di giugno. Ma non abbiamo ancora notizie certe.

Per sapere se potremo fruire dell’iniziativa anche per il prossimo mese di giugno 2022, dovremo aspettare ancora qualche giorno.

Al momento, la scadenza ufficiale è fissata al 31 maggio.

Cashback Poste Italiane: in quali esercizi commerciali si ottiene?

Mentre attendiamo ulteriori notizie sul Cashback di Poste Italiane, addentriamoci maggiormente all’interno del suo funzionamento.

Purtroppo, infatti, non si potranno ottenere i 10 euro giornalieri promessi su ogni spesa effettuata.

Il Cashback in questione può essere ottenuto solamente presso determinati esercenti, che hanno preventivamene stabilito una partnership con Poste Italiane.

Potrai comunque consultare l’elenco degli esercizi commerciali più vicini a te direttamente tramite l’app ufficiale PostePay.

Dopo aver effettuato l’accesso, ti basta fare click nella sezione Vicino a te. Si aprirà una mappa che ti mostrerà quali sono gli esercenti che hanno deciso di offrire questa possibilità ai propri clienti.

Lo ribadiamo: al momento, questa opzione sarà disponibile solamente fino al prossimo 31 maggio 2022.

Addio Cashback Poste, arriva il Cashback Targa!

Ma, per un Cashback in scadenza, ne abbiamo uno che è appena partito. Se infatti l’iniziativa delle Poste Italiane si concluderà il 31 maggio (salvo ulteriori proroghe dell’ultimo secondo), da pochissimo è stata resa disponibile una nuova opportunità.

Opportunità di cui potrai usufruire se viaggi spesso in auto.

Si tratta di un cashback gestito da Autostrade per l’Italia e che è noto ai più come Cashback Targa.

La nuova opportunità di ottenere il rimborso di parte del pedaggio autostradale ha superato la fase di test, che si è tenuta in Liguria.

Grazie al nuovo Cashback Targa, il rimborso potrà essere ottenuto per mezzo di un circuito di telecamere, disposte presso i caselli autostradali.

Tali telecamere renderanno automatico il rimborso agli aventi diritto: riceverai il tuo Cashback senza dover effettuare richieste, dopo esserti registrato all’app Free-To-X.

Cashback Targa: come si ottiene il rimborso?

Cerchiamo dunque di capire come funziona questo nuovo Cashback, che dopo la sperimentazione in Liguria è stato esteso a tutte le autostrade gestite da ASPI.

Grazie al già citato circuito di videocamere installate presso i caselli, verranno individuate tutte le vetture aventi diritto a ricevere un rimborso del costo del pedaggio autostradale.

Un rimborso che avverrà solo se ti sarai preventivamente registrato a Free-To-X, applicazione gratuita e disponibile sia per dispositivi iOS che per dispositivi Android.

Ma chi ha esattamente diritto al rimborso Cashback Targa?

L’iniziativa è stata creata per garantire il rimborso automatico del pedaggio nel caso di ritardi dovuti a code in autostrada.

Chiaramente, non potrai richiedere alcun rimborso per code determinate da problematiche che nulla hanno a che fare con Autostrade per l’Italia.

Il rimborso avverrà infatti solo e unicamente se la coda in autostrada ed il relativo ritardo vengono causati da un cantiere ASPI.

Il Cashback Targa, tra le altre cose, ha un importo variabile, che dipende dall’effettivo ritardo causato dal cantiere autostradale.

In linee generali, il rimborso viene garantito a partire dal decimo minuto di ritardo causato da cantiere autostradale con annesso restringimento della carreggiata.

La percentuale di Cashback, invece, varia dal 5% al 100% di rimborso della quota di pedaggio pagata.

Chiaramente, non sempre riceverai indietro il 100% del prezzo del pedaggio: tutto dipende dall’entità effettiva del ritardo.

Se hai dubbi in merito all’importo Cashback che ti spetta, puoi consultare il sito ufficiale dell’iniziativa in qualunque momento.

Per iniziare a ricevere i tuoi rimborsi, ricorda che dovrai preventivamente scaricare l’app ufficiale. Ti verrà richiesto di indicare sia la targa del tuo veicolo, che i tuoi dati.

Infatti, per ricevere il rimborso Cashback Targa automatico, serve ovviamente un metodo di pagamento preferito in sede di registrazione.

Non dovrai fare altro: il sistema di telecamere installate presso i caselli ASPI permette infatti di individuare tutti i veicoli che hanno diritto al rimborso.

Non servirà neppure alcuno scontrino per attestare l’eventuale pagamento del pedaggio autostradale.