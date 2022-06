Nuovo Cashback di giugno 2022: sebbene quello di Stato non abbia avuto successo, si moltiplicano le iniziative private e locali per ottenere dei rimborsi. Ecco quali sono e come partecipare. Al momento, sono infatti attivi vari bonus Cashback, che analizzeremo in questo articolo. Partiremo da quello più recente, un vero e proprio Cashback estivo.

Quello introdotto dal Piano Italia Cashless non può essere considerato un successo: per questa ragione il vecchio Cashback di Stato ha avuto vita breve.

Secondo l’esecutivo attualmente in carica e stando alle parole del Premier Draghi, la misura non era idonea a combattere i pagamenti in nero.

Tuttavia, è indubbio che in molti hanno apprezzato l’idea di poter ottenere un rimborso di parte delle spese quotidiane, saldate con mezzi elettronici.

Ed è per questa ragione che si susseguono, ancora oggi, le iniziative private o ad opera di enti locali che hanno sfruttato l’idea del M5S.

Nuovo Cashback giugno 2022: l’iniziativa di Udine

E iniziamo subito con una precisazione: esistono sia dei Cashback attivi solamente a livello locale, sia dei Cashback fruibili in tutto il territorio italiano.

Partiamo dalle iniziative su base locale, come quella attualmente attiva nel Comune di Udine. Più nello specifico, sarà possibile accedere al Cashback in un particolare esercizio commerciale: il parco commerciale Terminal Nord.

L’iniziativa in questione non è alla sua prima attivazione: già la scorsa estate il parco commerciale in questione aveva avviato un proprio Cashback.

Denominata Cashback Ripartenza, la promozione fu un grande successo, tanto che è stato deciso di riproporla anche quest’estate.

Cerchiamo dunque di capire come funziona questo particolare Cashback, che ovviamente sarà spendibile unicamente presso il parco commerciale Terminal Nord.

Ogni sabato, dal 18 giugno 2022 fino al 30 luglio 2022, coloro che effettueranno una spesa minima pari a 50 euro potranno ricevere un buono Cashback.

Un buono che si compone di un carnet di voucher da 15 euro l’uno, da spendere all’interno dei negozi del parco commerciale.

L’iniziativa, alla sua scorsa introduzione, non solo ha favorito gli utenti, ma anche i commercianti. Ha infatti avuto come esito un aumento del volume d’affari dei negozi presenti all’interno del Terminal Nord.

Ovviamente, i buoni da 15 euro concessi tramite questo particolare Cashback andranno spesi solo e unicamente presso gli esercizi commerciali aderenti. Questo significa che non tutti i negozi della galleria commerciale hanno deciso di accettare i voucher.

Nuovo Cashback 2022: attivo anche a Cesena

Ma quella di Udine e del parco commerciale Terminal Nord non è l’unica iniziativa locale legata al Cashback. Anche presso il Comune di Cesena è attualmente attiva la possibilità di ottenere un rimborso.

Quello promosso dal Comune di Cesena prende il nome di “Cashback Io Sono Cesena” e nasce con la precisa volontà di incentivare il commercio locale.

A differenza del Cashback di Stato, questa iniziativa non premierà solamente i cittadini che decideranno di utilizzare i pagamenti elettronici.

Verrà infatti concesso un rimborso, che va dal 2,5% fino al 5% della spesa, purché effettuata presso esercenti che operano nel Comune.

Il tutto funziona tramite app: al momento dell’acquisto, l’esercente emetterà un credito, che viene registrato in app.

L’utente potrà utilizzare i crediti accumulati presso tutti gli esercenti convenzionati e situati in territorio comunale.

Per gli utenti che non amano utilizzare applicazioni elettroniche, c’è anche la possibilità di richiedere una carta fisica per cumulare il proprio Cashback. Basta recarsi presso gli uffici del Comune di Cesena o, in alternativa, richiederla presso una filiale del Credito Cooperativo Romagnolo.

Nuovo Cashback: e nel resto d’Italia?

Quelle fino ad ora analizzate sono tutte iniziative fruibili a livello locale, presso i Comuni interessati. Viene però spontaneo chiedersi quali sono i Cashback ancora attivi a livello nazionale.

Anche se abbiamo dovuto dire addio a quello introdotto dal Piano Italia Cashless, infatti, questo non significa che gli italiani debbano rinunciare ai propri rimborsi.

Esistono, infatti, varie tipologie di rimborso ancora attive su tutta la nostra Penisola.

Alcune delle promozioni legate al Cashback sono purtroppo scadute. Pensiamo ad esempio al Cashback Poste Italiane, scaduto lo scorso 31 maggio e non rinnovato.

Ma ci sono tante altre opportunità da sfruttare.

Il Cashback 2022 continua con Satispay

Tra le varie iniziative legate al Cashback e che sono accessibili su base nazionale, impossibile non citare quella gestita da Satispay.

Si tratta di una piattaforma di pagamento elettronico, la quale ha deciso di continuare a concedere, di tasca propria, un cashback ai propri clienti.

Quello di Satispay funziona proprio allo stesso modo in cui funzionava il Cashback di Stato. È infatti possibile ottenere un rimborso, che va dal 5% al 20% di quanto speso. Bisognerà però saldare i pagamenti tramite Satispay per poter accedere al rimborso.

Più nel dettaglio, esistono tre differenti tipologie di rimborso, che danno a loro volta diritto ad una percentuale differente.

Il Cashback Satispay classico permette di ottenere indietro il 10% dei pagamenti avvenuti in app se effettuati presso supermercati convenzionati il martedì.

Se, invece, si sosterranno delle spese presso tutti gli altri esercenti convenzionati, si otterrà il 20% delle spese sostenute. In questo secondo caso, sono validi solo gli acquisti effettuati il venerdì.

C’è poi la promozione sul primo acquisto, che viene riservata ai clienti Satispay che, per la prima volta, effettuano una spesa presso un determinato esercizio.

Infine, la terza opzione Cashback Satispay è detta “incrementale”. Alcuni esercenti convenzionati consentono di incrementare la propria percentuale ricevuta, che aumenta man mano che aumentano numericamente gli acquisti effettuati presso lo stesso esercente.

Nuovo Cashback 2022 con Autostrade per l’Italia

Ovviamente, per poter sfruttare il Cashback analizzato al paragrafo precedente, occorre essere necessariamente clienti Satispay.

Chi, però, non utilizza ancora questo sistema di pagamenti digitali non deve rinunciare ai propri rimborsi.

Esiste, infatti, un’ulteriore tipo di Cashback, attivo su base nazionale e al qual possono accedere tutti gli italiani.

Si tratta di un’iniziativa gestita da Autostrade per l’Italia, ed è perfetta per chi si sposta frequentemente in auto.

Questo particolare Cashback Targa, nome con cui è nota la misura, consente di ottenere il rimborso dei pedaggi autostradali in percentuale variabile.

Nel caso in cui vi sia un ritardo in autostrada, causato dalla presenza di cantieri legati ai lavori di ammodernamento ASPI, si avrà diritto ad ottenere indietro i propri soldi.

La percentuale del rimborso varia ovviamente a seconda dei minuti di ritardo accumulati.

Per poter accedere al Cashback di Autostrade per l’Italia, basta registrarsi gratuitamente all’applicazione ufficiale Free-To-X.

Il rimborso, una volta effettuata la registrazione, avverrà in maniera dal tutto automatica. ASPI ha infatti installato presso i propri caselli autostradali una serie di telecamere. Grazie a queste, verranno automaticamente individuate tutte le vetture che hanno diritto al rimborso.

Sfruttando, dunque, la targa del veicolo che ha diritto al Cashback.

La percentuale di rimborso concesso, come indicato sul sito ufficiale Free To X, può variare da un minimo che equivale al 5% del pedaggio, fino ad un massimo pari al 100% di quanto saldato.