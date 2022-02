Il nuovo decreto-legge per la gestione dello shock dei prezzi energetici sarà di 5-7 miliardi e arriverà in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Un intervento definito di ampia portata, secondo il premier Draghi, che farà seguito di un mese al decreto Sostegni-ter (ora all’esame del Parlamento) e che riguarderà il rincaro delle bollette energetiche di famiglie, imprese ed enti territoriali.

Il nuovo decreto per la gestione dello shock dei prezzi energetici sarà di 5-7 miliardi e arriverà in Consiglio dei ministri la prossima settimana.

Un intervento definito di ampia portata, secondo il premier Draghi, che farà seguito di un mese al decreto Sostegni-ter (ora all’esame del Parlamento) e che riguarderà il rincaro delle bollette energetiche di famiglie, imprese ed enti territoriali.

È ormai assodato che lo stanziamento non sarà derivante da deficit extra ma da risorse di bilancio e dovrà essere finalizzato a supportare i soggetti entrati in difficoltà a seguito dei rincari di luce e gas.

All’interno del provvedimento si sta cercando di far rientrare anche qualche correttivo al blocco della cessione dei crediti d’imposta, che sta condizionando il mercato, collegati al Superbonus.

Misure conseguenti alla necessità di fermare le numerose frodi nate intorno agli incentivi fiscali collegati al mondo dell’edilizia.

I tecnici dei ministeri dell’Economia, dello Sviluppo economico e della Transizione digitale nel corso di questi ultimi giorni sono impegnati alle modifiche circa le nuove misure, annunciate giorni fa da Daniele Franco.

Ad ogni modo i nuovi aiuti non saranno finanziati tramite l’ennesimo scostamento di bilancio, come richiesto ripetutamente dai partiti che compongono la maggioranza, come più volte espresso da Palazzo Chigi e Mef per non andare ad alimentare ulteriormente le tensioni su conti pubblici, deficit e spread.

Fattori questi ultimi che risentono già della nuova fase della Bce alle prese con la gestione dell’inflazione.

Nuovo decreto: le risorse contro il caro bollette

Le disponibilità dovrebbero pervenire dalla vendita dei diritti per le emissioni di CO2 per il 2022 (fino a 3,5 miliardi), che beneficeranno dell’incremento dei prezzi sul mercato europeo delle emissioni.

Un altro miliardo dovrebbe essere ricavato dall’utilizzo dei bonus collegati all’emergenza che non risultano inutilizzati.

Un altro significativo contributo dovrebbe arrivare dalla cartolarizzazione degli oneri di sistema (2- 2,5 miliardi) che consentirebbe di allungare il periodo in cui gli operatori hanno diritto di ricevere gli incentivi per le rinnovabili.

Resta da capire anche la specifica modalità di utilizzo delle risorse che questo nuovo decreto fornirà ai beneficiari. L’idea è di poter allargare la platea dei beneficiari del bonus (oggi conta 3 milioni per il bonus elettrico e 2,5 milioni per quello del gas) a tutti coloro che vivono in condizioni di disagio fisico ed economico.

Relativamente alle imprese, si sta valutando di trasferire l’energia prodotta dal Gestore ai settori industriali in difficoltà a prezzi calmierati con le aziende stesse che si vincolerebbero ad investire direttamente, in tempi prefissati, per realizzare produzioni di gigawatt di fotovoltaico ed eolico contribuendo così al processo di decarbonizzazione e al raggiungimento dei target green.

Il governo, inoltre, starebbe lavorando anche ad un provvedimento che consentirebbe di facilitare il raddoppio dell’estrazione del gas dai giacimenti nazionali off shore.

Una soluzione certamente non di breve periodo, perché richiederebbe almeno 18-24, mesi ma che consentirebbe di passare dagli attuali 3,8 miliardi di metri cubi estratti annualmente a circa 7. L’incremento estratto sarebbe successivamente distribuito sul mercato delle imprese a prezzi calmierati.

Resta da capire se questa tipologia di sostegno al mondo dell’imprenditoria non sarà percepito dalla Ue come aiuto di stato e come potrebbero essere compensati gli operatori che dovrebbero venderlo ad un prezzo inferiore a quello di mercato.

Nuovo decreto: cambia la cessione del credito nel Superbonus

Risulta ancora complicato il tema relativo ai correttivi alle regole antifrodi che attengono al mercato dei crediti fiscali che si generano con gli incentivi all’edilizia e gli altri bonus anticrisi.

È in corso una discussione con la proposta avanzata a imprese e associazioni di categoria relativamente alla riapertura delle cessioni multiple almeno per i soggetti vigilati dalla Banca d’Italia e per gli altri intermediari finanziari che risultano indicati dall’articolo 106 del Testo unico bancario: gli operatori interessati dalle regole anti-riciclaggio.

Al vaglio anche l’ipotesi di un riavvio delle cessioni infragruppo. Ma il confine operativo fra gli eventuali ripescati e coloro che restano di rimanere esclusi non è semplice da definire.

Ancora più ostico è poi l’altro freno allo scambio dei crediti rappresentato dalla responsabilità dell’acquirente introdotta dal decreto anti-frodi di dicembre. Con questa norma sono già tante le Procure che si sono attivate per effettuare sequestri ingenti andando a pesare anche su acquirenti come Poste e banche.

Invece, nell’ottica di procedere con gli obiettivi indicati nel Pnrr, il governo sta procedendo anche con il disegno di legge sulla concorrenza continuando a riscontrare difficoltà che vanno dal mondo della politica a quello delle rappresentanze delle categorie interessate.

Nuovo decreto concorrenza: tanti problemi ancora da affrontare

La fitta schiera di obiettori al disegno di legge sulla concorrenza, dopo i partiti della maggioranza, è stata recentemente incrementata anche degli amministratori locali.

Nel primo giorno di audizioni sindaci e presidenti di Provincia e Regione se la sono presa, innanzitutto, con la norma che, nel capitolo dedicato agli enti territoriali, va a minacciare più direttamente la situazione attuale, perché scritta nella parte ordinaria del disegno di legge e non nella delega.

Riguarda l’obbligo di gara per l’affidamento del trasporto locale che viene sanzionato con un taglio del 15% del fondo nazionale per chi non risulta in regola con le gare.

Obbligo e sanzione che già esistono perché sono previsti da un decreto sugli enti locali del 2017. Ma che non risultano applicati anche perché manca un censimento delle gare. Con l’Istituzione del Ddl concorrenza è previsto l’obbligo per le Regioni di comunicare entro il 31 maggio, di ogni anno, al ministero delle Infrastrutture i bandi pubblicati o gli affidamenti con gara che risultano ultimati l’anno precedente.

I sindaci in audizione a Palazzo Madama, si sono mostrati contrari chiedendo che le nuove norme partano soltanto nella primavera del 2024, ossia due anni dopo la fine dello stato di emergenza da Covid che sembra destinato a chiudersi a fine marzo.

Più sfumata è l’altra sezione del Ddl concorrenza relativamente agli enti locali, con la delega al governo per la definizione di un testo unico per i servizi pubblici locali. Avrà bisogno dell’intesa in Conferenza Unificata con Regioni, Province e Comuni.

Nuovo decreto concorrenza: taxi e concessioni balneari

Nella prima giornata di un ciclo fiume di audizioni c’è stato il forte diniego da parte del fronte contrario alla delega per il riordino del settore dei taxi. Confartigianato, Cna, Alleanza delle cooperative, supportati dalle Regioni hanno chiesto sostanzialmente lo stralcio dell’articolo 8.

A chiudere la giornata della commissione Industria, è arrivato anche l’intervento di Assobalneari e Sib relativamente alle concessioni balneari che hanno richiesto tutela nei confronti degli attuali concessionari.

Il governo sembra obbligato a varare un correttivo. Se ne è discusso ieri, poche ore prima delle audizioni, in una riunione a Palazzo Chigi che ha coinvolto anche il premier Mario Draghi insieme al ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti a quello del Turismo Massimo Garavaglia.

Incontro interlocutorio in vista di un probabile riassetto normativo a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha portato alla fine del 2023 il termine per le proroghe senza gara. Prima però sono previste altre riunioni: il ministero per gli Affari regionali convocherà un tavolo anche con Regioni, Comuni e Province.

Nel corso della prima giornata di audizioni sono stati toccati anche diversi altri argomenti: Assoprofessioni ha sollecitato un riferimento preciso alle attività professionali tra quelle che, in base alle deleghe previste (articoli 23 e 24 del Ddl), potranno beneficiare delle semplificazioni sull’esercizio di impresa e sul coordinamento e la programmazione dei controlli.

Si è aggiunto successivamente anche il tema dell’arte con l’intervento del gruppo Apollo che ha presentato le istanze di un mondo che include mercanti d’arte, antiquari, galleristi.

In questo caso la richiesta è di adottare ulteriori semplificazioni per la libera circolazione all’estero delle opere d’arte in possesso di privati. Un primo intervento che fu approvato con il supporto dell’allora e anche oggi ministro per la Cultura, Dario Franceschini, risale all’unica legge annuale per la concorrenza finora approvata, nel 2017. Non mancarono però anche allora critiche, soprattutto dei Cinque Stelle, preoccupati per il timore di diminuire le tutele e le protezioni delle opere.

PNRR, riforma fiscale e catasto

L’obiettivo del governo è di realizzare una modernizzazione dell’intero sistema fiscale a partire dalla gestione dei rapporti con il contribuente relativamente agli adempimenti alla lotta all’evasione con l’utilizzo delle banche dati.

Un lavoro che dovrà essere supportato dall’attività di controllo e di gestione dell’Agenzia che farà sempre maggiore ricorso alla tecnologia. Si cercherà quindi sempre più di accompagnare il contribuente ad un adempimento spontaneo che dovrebbe permettere, insieme alle altre azioni, di raggiungere nel 2022 l’obiettivo di 10,3 miliardi di recupero di evasione.

È questa la sintesi dell’atto di indirizzo 2022-2024 sulla politica fiscale che il ministro dell’Economia, Daniele Franco, ha inviato recentemente a tutte le strutture dell’amministrazione finanziaria.

Il contribuente dovrà essere, quindi, messo al centro del nuovo sistema fiscale. L’obiettivo infatti che è stato indicato nel documento è di mettere in campo strumenti, procedure e meccanismi che consentano alle Agenzie fiscali di adeguarsi alle esigenze dei cittadini.

Inoltre, come detto, si andrà a sfruttare l’esperienza e le soluzioni innovative e tecnologiche che sono state adottate per gestire l’emergenza sanitaria.

L’approccio indicato richiede una strategia basata sulla realizzazione di una piena digitalizzazione dei rapporti con cittadini e imprese, per facilitare gli adempimenti, ridurre i costi e favorire l’aumento del livello di compliance. La modernizzazione dei dati permetterà anche la mappatura degli immobili (la riforma del Catasto indicata nella delega fiscale all’esame della Camera).

Il completamento dei database sui beni immobiliari, che comprenderanno anche la rappresentazione cartografica, sarà accompagnato dall’istituzione dell’Anagrafe dei titolari. Una nuova banca dati che il Fisco potrà utilizzare a fini tributari e che al tempo stesso potrà mettere a disposizione per le attività degli enti locali.

Riguardo la lotta all’evasione si punterà sempre di più a favorire l’adempimento spontaneo dell’obbligo tributario. Nel mirino per il prossimo triennio ci sarà soprattutto il fenomeno dell’omessa fatturazione che potrà essere contrastata con la fatturazione elettronica, da rendere obbligatoria anche ai soggetti in regime forfettario, con la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché con una nuova spinta ai pagamenti elettronici.