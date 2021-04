Il Governo inizia a delineare il piano per la riapertura: nel nuovo decreto Draghi si potrebbero vedere i primi allentamenti delle restrizioni almeno per le Regioni che si dimostreranno performanti nella campagna vaccinale e che presenteranno una classificazione del rischio non elevata. Cosa prevede il nuovo decreto Draghi e il piano di riapertura del Governo? Quali Regioni tornano in zona gialla prima di fine aprile?

L’Italia si avvia quasi interamente verso la zona arancione da lunedì 12 aprile: il decreto Draghi in vigore dal 7 al 30 aprile, infatti, non prevede il passaggio in zona gialla. Tuttavia, dal 20 aprile potrebbero scattare i primi allentamenti alle restrizioni per le Regioni che si dimostreranno più attive e performanti nella campagna vaccinale e per i territori che presenteranno dati conformi a nuove riaperture.

Il piano del Governo prevede una graduale riapertura di bar e ristoranti, almeno per pranzo, e di teatri e cinema, istituendo una sorta di zona gialla rafforzata prima della fine del mese di aprile. Nel mese di maggio, invece, potrebbero essere concesse ulteriori deroghe per l’apertura di palestre e piscine secondo i protocolli e le linee guida stilate dal Comitato tecnico scientifico per l’apertura prevista nelle scorse settimane, poi slittata.

Quali sono le prime ipotesi sul piano di riaperture del Governo e cosa prevede il nuovo decreto Draghi di maggio? Ecco la road map per orientarsi verso il ritorno alla normalità e cosa dobbiamo aspettarci per le prossime settimane. Ci sono già le prime Regioni che puntano alla zona gialla.

Nuovo decreto Draghi maggio: cosa prevede

Non sarà un “liberi tutti”: questa frase l’abbiamo ormai sentita più e più volte, come a indicare che non bisogna mai abbassare la guardia perché il virus è in agguato e potrebbe colpire in ogni momento. Per non vanificare gli sforzi fatti sino ad ora, oltre ai risultati raggiunti dalla campagna vaccinale, il nuovo decreto Draghi, in vigore fino al 30 aprile, ha confermato la stretta in zona arancione e rossa e ha eliminato la zona gialla.

Nonostante questo, già da lunedì 12 aprile quasi tutta Italia tornerà in zona arancione, mentre soltanto 4 Regioni resteranno rosse: Valle d’Aosta, Puglia, Campania e Sardegna.

Mentre diversi esponenti politici, Matteo Salvini in pole, premono per riaprire almeno le Regioni che presentano le condizioni necessarie sin dall’ultima settimana di aprile, alcuni Ministri, come quello della Salute Roberto Speranza, invocano la chiusura fino al 30 aprile per non vanificare gli sforzi fatti sino ad ora. Ma la linea del premier è un’altra.

Quello che sappiamo è che il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha convocato una riunione con i tecnici e la cabina di regia per prevedere qualche allentamento delle restrizioni già dal 19-20 aprile, ma solo per le Regioni i cui contagi lo permetteranno e per i territori dove sono già stati vaccinati i soggetti più fragili (ovvero gli over 75).

La data di riferimento è venerdì 16 aprile: dal monitoraggio Iss potrebbero delinearsi le Regioni più efficienti nella campagna vaccinale e quelle a basso rischio che potrebbero passare in zona gialla prima di maggio.

Nuovo decreto Draghi, piano di riapertura: da quando?

Da quando parte il piano di riapertura previsto dal nuovo decreto di Mario Draghi? Non è stata fissata alcuna data precisa, in quanto l’obiettivo è valutare l’andamento epidemiologico nazionale e territoriale passo dopo passo, oltre a monitorare l’andamento della campagna vaccinale delle singole Regioni.

In quadro ancora complesso, con diverse Regioni ancora indietro sui vaccini e con un numero di contagi ancora piuttosto alto, il Governo ha deciso di adottare la linea di cautela.

Dal 19-20 aprile, comunque, potrebbero essere concesse le prime riaperture: i bar e i ristoranti, nelle Regioni che torneranno in zona gialla “rafforzata”, potrebbero riaprire almeno per il pranzo e con un orario ridotto. La chiusura potrebbe essere anticipata alle tre o alle quattro del pomeriggio, per evitare l’orario dell’aperitivo e l’ammassamento delle persone all’esterno dei locali. Per quanto riguarda i cinema e i teatri, valgono le linee guida stilate dal Comitato tecnico scientifico: capienza ridotta, sanificazione delle sale e rispetto di tutte le norme anti Covid che sono state chiarite sin dall’inizio della pandemia. Anche per loro la riapertura potrebbe avvenire – nei territori che lo consentiranno – dalla metà del mese di aprile.

Nulla da fare, invece, per le palestre e le piscine, la cui apertura potrebbe slittare a maggio. Così come l’abolizione del coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5: è ancora presto per eliminare questa restrizione.

Nuove aperture previste per maggio?

Il mese di maggio potrebbe essere il vero mese di svolta per moltissime Regioni italiane: come l’anno scorso, anche nel 2021 si potrebbero allentare gradualmente le restrizioni per permettere ai cittadini di assaporare il gusto del ritorno alla normalità (che sarà totalmente diversa da quella che conosciamo).

Dal mese di maggio, come anticipato dal viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, dalla ministra Maria Stella Gelmini e da alcune voci di palazzo, si potrebbero riaprire palestre e piscine (chiuse ormai da oltre un anno). L’ipotesi è anche quella di eliminare o ridurre l’orario di coprifuoco.

Il tutto, però, avverrà in modo graduale: si tratta ancora di ipotesi, perciò niente di tutto questo potrebbe accadere se non per deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Riapertura dal 2 giugno: la proposta del Ministro Garavaglia

Un’altra proposta per la riapertura dell’Italia e per il rilancio del turismo è quella presentata dal Ministro Massimo Garavaglia, che ha ipotizzato la scelta di una data simbolo per la riapertura del comparto alberghiero. In particolare, così come la Francia “rinasce” dal 14 luglio, anche l’Italia potrebbe ripartire in occasione di una data simbolo a livello nazionale: la Festa della Repubblica, il 2 giugno 2021.

Il Ministro per il Turismo ha ipotizzato una graduale riapertura dei confini in modo tale da dare ampio respiro a hotel e alberghi, che potranno tornare ad accogliere i turisti al di fuori dei confini regionali o nazionali. In questo modo si darebbe una boccata di ossigeno ai milioni di lavoratori stagionali ormai fermi da un anno, sostenendo la ripresa di uno dei settori trainanti dell’economia italiana.

In vista dell’estate, inoltre, Garavaglia inizia a pensare a un piano per la ripresa del turismo in sicurezza: guardando alla Grecia, il Ministro ha pensato di introdurre le isole Covid-free, ovvero quei territori dove l’intera popolazione è stata vaccinati e per l’ingresso ai quali è necessario presentare un certificato vaccinale o un tampone negativo.

Approvata anche l’iniziativa del governatore della Sardegna, Christian Solinas: si potrebbe pensare di estendere a tutto il territorio nazionale il concetto di passaporto sanitario. Ciò significa che per spostarsi in sicurezza potrebbero essere richiesti, dalla prossima estate, un tampone negativo prima della partenza, oppure il certificato di avvenuta vaccinazione, oppure l’effettuazione all’aeroporto o alla stazione di arrivo di un tampone rapido che deve risultare negativo.

In questo modo l’estate 2021 sarebbe salva e le persone potrebbero tornare a prenotare le vacanze senza preoccupazioni per godersi il meritato relax. Nonostante tutto, comunque, molte località turistiche hanno già registrato un boom di prenotazioni.

Nuovo decreto Draghi, zona gialla: a quali condizioni

Ma prima di arrivare ai mesi estivi occorrerà superare la primavera, il mese di aprile e quello di maggio. Dal 20 aprile, secondo una disposizione contenuta nel decreto Draghi in vigore fino al 30 aprile, alcune Regioni o territori potrebbero tornare in zona gialla (probabilmente “rafforzata”).

Per poter acconsentire al passaggio, però, non si adotteranno più i meccanismi automatici dei colori delle Regioni, ma si dovrà prendere una decisione politica. Sarà il Consiglio dei Ministri a deliberare il ritorno di una Regione nella fascia di rischio minore.

Affinché possa avvenire il passaggio in zona gialla sono necessarie due condizioni sussistenti:

la prima riguarda l’ andamento della campagna vaccinale , ovvero il raggiungimento dell’obiettivo di immunizzare le categorie di soggetti più fragili tra i quali anziani over 75, soggetti estremamente vulnerabili e disabili;

, ovvero il raggiungimento dell’obiettivo di immunizzare le categorie di soggetti più fragili tra i quali anziani over 75, soggetti estremamente vulnerabili e disabili; la seconda, invece, concerne l’andamento epidemiologico regionale, ovvero il numero di nuovi casi registrati nella Regione e l’incidenza dei nuovi casi ogni 100 mila abitanti.

Per programmare le riaperture è necessario portare avanti, di pari passo, l’immunizzazione dei cittadini e il contenimento dei nuovi contagi: solo così l’Italia potrà ripartire.

Quali Regioni tornano in zona gialla

L’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore della Sanità – realizzato venerdì 9 aprile – ha descritto un indice Rt a livello nazionale pari a 0.92 (in discesa rispetto allo 0.98 della scorsa settimana). Il quadro ha visto un’incidenza a livello nazionale pari a 185 casi ogni 100 mila abitanti, rispetto ai 232 casi della scorsa settimana.

Sono 13 le Regioni e le Province Autonome con un indice Rt inferiore a 1 e classificazione complessiva di rischio non alta: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto, Bolzano e Trento.

Ma soltanto tre Regioni possono sperare nel ritorno in zona gialla prima del 30 aprile: Bolzano, Veneto e Lazio. Anche Abruzzo, Molise e Umbria possono ben sperare nella zona gialla, anche se non da subito.

I territori che sperano nel passaggio immediato in zona gialla sono:

Veneto , con un Rt al di sotto di 1 (0.96), incidenza inferiore a 200 casi ogni 100 mila abitanti e vaccinazione dei soggetti fragili performante;

, con un Rt al di sotto di 1 (0.96), incidenza inferiore a 200 casi ogni 100 mila abitanti e vaccinazione dei soggetti fragili performante; Trento , con un indice Rt pari a 0.86, incidenza inferiore ai 200 casi ogni 100 mila abitanti;

, con un indice Rt pari a 0.86, incidenza inferiore ai 200 casi ogni 100 mila abitanti; Bolzano, con un indice Rt pari a 0.91, incidenza dei casi inferiore a 200 ogni 100 mila abitati.

Le Regioni che al momento presentano dati più incoraggianti sulle somministrazioni del vaccino, infine, sono il Veneto e il Lazio: mentre la Regione guidata da Luca Zaia vanta l’80,8% degli over 80 già vaccinati, la Regione guidata da Nicola Zingaretti conta invece il 71,6% degli over 80 già vaccinati. Molto buone anche le percentuali di vaccinazione degli over 70: per il Veneto sono 35,9% (che gli vale il primato nazionale), mentre per il Lazio sono 28,4%.