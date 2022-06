Occhio al frigorifero questo banale errore fa schizzare la bolletta di tutti alle stelle

Occhi al frigorifero…verrebbe da dire. L’impennata delle bollette di luce e gas e il caro benzina, conseguenze dirette della guerra Ucraina Russia, stanno costringendo gli italiani a stringere la cinghia in maniera più eventi nelle ultime settimane. Alcuni lo ignorano, ma questo banale errore commesso da tutti fa letteralmente schizzare le tariffe alle stelle. Ecco come evitarlo.

Occhio al frigorifero…verrebbe da dire. L’impennata delle bollette di luce e gas e il caro benzina, conseguenze dirette dalla guerra Ucraina Russia, stanno costringendo gli italiani a stringere la cinghia in maniera più marcata nelle ultime settimane.

Alcuni lo ignorano, ma questo banale errore commesso da tutti fa letteralmente schizzare le tariffe alle stelle. Ecco come evitarlo.

L’estate è ormai arrivata da un pezzo. Le temperature torride degli ultimi giorni spingono gli italiani a ricercare aree verdi, zone all’ombra, cibi e bevande fresche. Combattere il caldo record, e in concomitanza mantenere intatte le caratteristiche degli alimenti, è lo scopo di tutti.

Soprattutto nei periodi più afosi dell’anno, quando il frigorifero rappresenta la nostra ancora di salvezza, averlo perfettamente funzionante è di fondamentale importanza.

La funzione di questo elettrodomestico, presente ormai nelle case degli italiani, è nota a tutti: serve a garantire la conservazione degli alimenti per mezzo di una camera isolata dall’esterno in cui si pratica una condizione di bassa temperatura controllata.

Per meglio intenderci, grazie al frigorifero si evita la decomposizione dei cibi e si tiene sotto controllo la proliferazione dei batteri. A differenza del forno utilizzato per scaldare gli alimenti o cucinarli, il frigorifero ha il compito di raffreddare i cibi.

Molti lo ignorano, ma spesso e volentieri gli elettrodomestici nascondono un lato oscuro. Anche se difficile da pensare, alcuni errori molto banali possono mettere a rischio la durata dei dispositivi o costare in bolletta fior di quattrini.

Lo stesso vale per il frigorifero. Scopriamo subito quali sono gli accorgimenti da tenere per non danneggiarlo e come risparmiare sulle spese in bolletta.

Caro bollette luce e gas: ecco le misure adottate dal Governo

A causa della guerra Russia Ucraina le bollette di luce e gas sono lievitate sensibilmente da qualche mese a questa parte. Un aumento che, stando alle ultime stime, porterà ad una spesa annuale di 1.000 euro.

Proprio per fornire un aiuto economico alle famiglie in preda alle difficoltà economiche, il Governo Draghi ha recentemente emanato una serie di provvedimenti capaci di alleggerire le bollette di luce e gas.

Tra le tante misure, spicca la proroga fino a settembre dell’azzeramento degli oneri di sistema e il taglio dell’IVA sul gas al 50%.

Molti lo ignorano ma risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica è possibile. Basta seguire alla lettera una serie di consigli. Occhio, quindi, al frigorifero. Soprattutto se rimane continuamente accesso perché consuma anche a motore attivo.

Il suo funzionamento e abbastanza semplice: l’elettrodomestico preleva l’aria dall’esterno e la converte in aria fredda da distribuire all’interno del frigorifero. L’aria calda viene invece liberata all’esterno.

In verità, alcune regole da seguire sono già note a tutti. Una in particolare: tenere il frigorifero lontano dalle fonti di calore permette di risparmiare qualche spicciolo in bolletta. E la motivazione è abbastanza intuitiva.

Mettendo, infatti, il frigo in prossimità di una fonte di calore rende difficile la conversione dell’aria esterna in aria fredda.

C’è però un banale errore che prevale su tutti, oltre ad essere molto ignorato. A quanti di voi è accaduto di prendere dell’acqua o del cibo dal frigorifero e di lasciare la porta aperta? Soprattutto in estate l’errore è all’ordine del giorno. Basta una semplice disattenzione per non chiuderla alla perfezione.

Il più delle volte capita di “contemplare” il frigorifero quando siamo indecisi su cosa mangiare. Stiamo parlando, insomma, di un errore innocuo che porta al continuo riavvio del propulsore di raffreddamento.

Pur essendo l’errore banale, altrettanto semplice è la soluzione. No, non si dovrà mettere mano al proprio portafoglio per rimediare alla problematica. Tanto meno serve chiamare un tecnico a cui far vedere il nostro frigorifero.

Basta semplicemente seguire una buona regola. Quale? Ad ogni apertura basta accompagnare lo sportello del frigorifero verso la chiusura, evitando di chiude frettolosamente dopo aver estratto il cibo o qualsiasi bevanda.