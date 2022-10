È valida fino al 30 ottobre l’offerta eBay che permette di risparmiare su tanti prodotti, inclusi quelli per il riscaldamento, tra stufe elettriche e a basso consumo e attrezzi per il camino. Grazie al nuovo codice sconto si può risparmiare fino a un totale di 300 euro.

Dopo le offerte esclusive Prime attive l’11 e il 12 ottobre, questo mese riserva ancora un’opportunità di risparmio, specialmente su alcuni prodotti che sono essenziali per superare l’inverno che è alle porte.

Stavolta è eBay a lanciare una nuova offerta per ottenere vantaggiosi sconti su una vasta gamma di prodotti. In particolare, si tratta di un nuovo codice sconto che consente di risparmiare il 20% sugli acquisti per la casa.

Come per molte offerte, lo sconto non vale per tutti i prodotti presenti sull’e-commerce, ma solo su una selezione di questi. La buona notizia è che tra i prodotti per i quali si può utilizzare il coupon rientrano anche accessori per caminetti e stufe, climatizzatori e caloriferi, scaldabagni e caldaie, termostati.

Utilizzare il codice sconto e approfittare dell’offerta eBay è semplice. Vediamo, allora, come funziona e come utilizzarlo per risparmiare fino a un totale di 300 euro. Inoltre, forniamo anche un elenco delle categorie del sito i cui prodotti sono soggetti all’offerta di ottobre.

Offerta eBay fino al 30 ottobre per riscaldamento, stufe e caminetti

Chi acquista su internet lo sa: sono molte le offerte messe in campo periodicamente e gli sconti accessibili tramite coupon e codici sconto da vari market place ed e-commerce. In particolare, colossi come Amazon e eBay mettono molto spesso a disposizione interessanti offerte per i propri clienti.

Approfittare di questi periodi dell’anno è sempre una buona idea, anche se bisogna fare attenzione a individuare reali offerte o prodotti sui quali c’è stato un effettivo calo del prezzo iniziale.

Dopo le offerte esclusive Prime, anche eBay ha messo in campo alcune vantaggiose offerte per il mese di ottobre 2022. Avevamo già parlato, per esempio, dell’offerta per il cambio degli pneumatici. A partire dal 17 ottobre, invece, è possibile collegarsi al sito per risparmiare, tramite il codice sconto CASA22, su una vasta gamma di prodotti.

In questo periodo di rincari, non solo poter risparmiare sugli acquisti costituisce un’opportunità da cogliere al volo, ma lo è anche poter comprare a prezzi scontati prodotti per il riscaldamento, camini e stufe, scegliendo in base ai prodotti che consumano di meno, con un occhio al risparmio energetico.

Non si tratta, però, degli unici prodotti per la casa sui quali è possibile ottenere un vantaggioso sconto.

Offerta eBay fino al 30 ottobre grazie al codice sconto: quali prodotti si possono acquistare

Non tutti i prodotti presenti sull’e-commerce possono essere acquistati utilizzando il codice sconto. Il coupon del mese di ottobre, infatti, riguarda i prodotti presenti nella categoria Casa.

Oltre a stufe, camini e altri prodotti per riscaldare la casa durante i mesi invernali, il codice sconto può essere sfruttato anche per le seguenti categorie sul sito:

• articoli per animali;

• illuminazione da interno;

• tessile da letto;

• bagno;

• articoli per cucina e bar;

• macchine da caffè e tè;

• decorazioni della casa;

• piccoli elettrodomestici da cucina;

• arredamento.

Offerta eBay ottobre 2022, come funziona il codice sconto del 20%

Vediamo, dunque, come funziona il codice sconto del 20% di cui è possibile usufruire fino alla fine del mese di ottobre.

Si tratta, come già accennato, del codice CASA22, il quale permette di ottenere uno sconto del 20% su una spesa minima di 20 euro, fino a un massimo di 100 euro per utilizzo. Il codice sconto, infatti, può essere utilizzato fino a un massimo di 3 volte per ogni utente.

Ciò significa che sfruttando il codice sconto su 3 diversi ordini e al suo valore massimo (100 euro), alla fine si arrivano a risparmiare ben 300 euro sugli ordini effettuati.

Come utilizzare il codice sconto al momento dell’acquisto

Con l’offerta eBay si ha, dunque, la possibilità di acquistare diversi tipi di prodotti andando a risparmiare fino a un massimo di 300 euro.

Approfittare dell’offerta è semplice e anche chi è poco avvezzo agli acquisti online può farlo senza troppi problemi. Per prima cosa, va detto che per utilizzare il codice sconto di ottobre è necessario essere registrati a eBay. In secondo luogo, il buono sconto è valido soltanto per i pagamenti con Paypal o carta di credito e di debito e se queste modalità di pagamento sono accettate dal venditore.

Il codice sconto va utilizzato al momento dell’acquisto. L’utente, quindi, ha la possibilità di scegliere il prodotto o i prodotti da acquistare, verificando che questi siano inseriti nelle categorie per le quali il codice sconto è valido, e procedere al pagamento. È a questo punto che, sulla schermata, sarà presente anche un campo dedicato (“Aggiungi i coupon”) nel quale dovrà essere indicato il codice sconto.

Si ricorda, infine, che il buono è valido solo fino al 30 ottobre 2022. Offerte online di questo tipo, infatti, coprono generalmente periodi limitati. Inoltre, si consiglia sempre di dare uno sguardo ai termini e condizioni sul sito per conoscere tutti i dettagli, nonché eventuali costi non compresi nell’offerta.