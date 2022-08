È il momento migliore per usufruire dell’offerta Trenitalia Bimbi Gratis: se hai scelto il treno come mezzo di trasporto per le tue vacanze in famiglia, il viaggio è gratis per gli under 15 e per te c’è uno sconto del 40% fino a metà settembre.

Moltissime sono le famiglie che non vogliono rinunciare alle vacanze quest’anno, ma che, allo stesso tempo, cercano offerte e promozioni che permettano di risparmiare. Lo scenario internazionale, infatti, ha portato sempre più persone a gestire al meglio le proprie risorse finanziarie.

Non solo le bollette salite alle stelle, ma anche le preoccupazioni per il prossimo autunno, sia per quanto riguarda eventuali nuovi interventi per il contenimento della pandemia che per le conseguenze legate alla guerra in Ucraina.

Oltre agli aiuti che il governo sta continuando a mettere in campo, cittadini e famiglie cercano opportunità vantaggiose per godersi una meritata vacanza. Che si tratti di pochi giorni lontani da casa o di viaggi più lunghi, molti scelgono il treno come mezzo di trasporto per raggiungere mete turistiche.

Una scelta che, di per sé, presenta molti vantaggi che si moltiplicano in tempi di promozioni. È il caso, per esempio, di Trenitalia che viene sempre più incontro alle famiglie con offerte dedicate agli animali domestici e al cashback per i clienti iscritti al programma fedeltà, e che permette a bambini e ragazzi di viaggiare gratis.

Non solo, perché oltre all’offerta per i più piccoli, fino a metà settembre anche gli adulti possono ottenere sconti sui biglietti. Vediamo di cosa si tratta.

Offerta Trenitalia Bimbi Gratis: cos’è e come funziona

In un periodo di incertezza e di aumenti dei costi che stiamo vivendo, sapere di poter risparmiare sulle vacanze è fondamentale. Soprattutto, a ricercare possibilità di risparmio sono le famiglie.

Proprio per queste ultime, Trenitalia offre l’opportunità di pagare di meno per viaggiare in treno. In particolare, l’offerta Bimbi Gratis, come si evince dal nome, è dedicata ai clienti più piccoli e permette di risparmiare sul prezzo del biglietto per i bambini.

In sostanza, bambini e ragazzi che non hanno ancora compiuto i 15 anni hanno la possibilità di viaggiare del tutto gratis su Frecce e Intercity. C’è un’unica condizione a cui sottostare: il viaggio è gratuito solo se il minore è accompagnato da un maggiorenne. L’offerta, infatti, è rivolta a gruppi familiari composti da 2 fino a 5 persone.

La famiglia può così viaggiare, senza pagare il biglietto per il bambino, su tutti i treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e Intercity nei livelli di servizio Business, Premium e Standard. L’unica eccezione riguarda invece i viaggi nei treni Notte e per i livelli di servizio Executive e salottino.

Come acquistare l’offerta Trenitalia Bimbi Gratis

Usufruire di questa conveniente offerta è semplice ed è possibile farlo tramite diversi canali fino alla mezzanotte del secondo giorno che precede la partenza.

In particolare, per acquistare l’offerta è possibile:

• rivolgersi alle biglietterie;

• rivolgersi alle agenzie di viaggio abilitate;

• utilizzare le biglietterie self service;

• chiamare il Contact Center (il numero, però, è a pagamento);

• acquistare l’offerta sul sito;

• acquistare l’offerta tramite l’App Trenitalia.

Tra le strade più comode e convenienti per l’acquisto dell’offerta Bimbi Gratis c’è sicuramente l’acquisto dell’offerta tramite il sito della compagnia. Se si sceglie questa opzione, non bisognerà far altro che inserire nel form di ricerca i passeggeri (che, ricordiamo, devono essere almeno un adulto e un ragazzo), scegliere il viaggio e selezionare l’offerta nella matrice prezzi.

Non è possibile, come si legge sul sito Trenitalia, usufruire di questa offerta assieme ad altre riduzioni.

Non solo offerta Bimbi Gratis: fino al 15 settembre anche gli adulti hanno diritto a uno sconto

L’offerta Bimbi Gratis di Trenitalia è sempre disponibile, ma a questa vengono aggiunte, periodicamente, diverse promozioni ulteriori.

Quest’anno, per esempio, a poter godere di un ulteriore vantaggio non sono solo gli under 15. Oltre a non dover pagare il biglietto per il bambino, gli altri componenti del gruppo (adulti) hanno diritto a viaggiare con uno sconto del 40% sul prezzo base.

Insomma, i genitori, gli zii, i fratelli maggiori o qualunque altro componente che ha un’età pari o superiore ai 15 anni potrà godere dello sconto. Promozione, questa, che sarà disponibile fino al 15 settembre 2022.

Inoltre, per i clienti iscritti al programma fedeltà (CartaFRECCIA) è possibile raddoppiare i punti accumulati a partire dal 15 luglio e fino alla metà di settembre con i viaggi su Frecciarossa.

Altri vantaggi per le famiglie in viaggio

Le offerte Trenitalia permettono sicuramente di vivere le vacanze in maniera più serena, grazie a un vantaggioso risparmio che consente di non rinunciare a qualche giorno di relax.

Perché anche il viaggio in treno si riveli piacevole, per i più piccoli Trenitalia ha dato anche la possibilità di usufruire dell’area family. Per i genitori che decidono di approfittarne, è possibile selezionare una delle carrozze dedicate ai più piccoli, in cui questi ultimi hanno a disposizione giochi, fogli da colorare e altri gadget.