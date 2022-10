Offerte esclusive Prime, un vero e proprio Prime Day d’Autunno avrà inizio alla mezzanotte di oggi, 11 ottobre, e proseguirà solo fino a domani. Amazon permette di risparmiare su una vastissima gamma di prodotti, compresi beni di prima necessità. Ecco come partecipare, cosa comprare e come difendersi dalle false offerte.

C’è poco tempo, ma partecipare vale davvero la pena. Grazie a questo incredibile evento si possono acquistare tantissimi prodotti in ogni categoria del noto marketplace. Offerte, dunque, per chi vuole risparmiare sulla tecnologia, con promozioni da cogliere al volo su prodotti come smartphone e notebook, ma anche su beni di prima necessità.

In un periodo in cui i prezzi sono aumentati, le bollette si fanno insostenibili e anche fare la spesa al supermercato pesa tanto sulle tasche degli italiani, approfittare di un periodo promozionale di questo tipo rappresenta un’occasione imperdibile.

Attenzione, però, perché non sempre è oro ciò che luccica: alcune offerte potrebbero non essere così vantaggiose. Ecco perché bisogna mettere in atto alcune strategie per essere certi di fare il vero affare.

Vediamo, allora, come partecipare ai due giorni di offerte esclusive Prime, cosa serve, cosa comprare e come difendersi dalle false offerte.

Offerte esclusive Prime, chi può partecipare e risparmiare l’11 e il 12 ottobre 2022

Avrà inizio alle 23.59 e durerà 48 ore uno degli eventi Amazon più attesi di questo autunno: stiamo parlando delle offerte esclusive Prime che, sul modello del famoso Prime Day, permetteranno di risparmiare su una vastissima gamma di prodotti presenti sull’e-commerce più famoso.

Così come molti altri eventi promozionali di Amazon, anche in questo caso ci sono alcune “regole” da seguire. Prima di tutto, va detto che possono approfittare delle incredibili offerte esclusive coloro che sono iscritti al programma Amazon Prime.

Se non lo si è ancora fatto, dunque, è necessario effettuare l’iscrizione che, oltre a dare la possibilità di partecipare a questo incredibile evento di risparmio, porta una serie di altri vantaggi.

Infatti, con il programma Amazon Prime si può avere accesso a molte altre offerte esclusive, anche al di fuori del periodo di promozione, nonché ricevere le spedizioni a casa in pochissimo tempo.

Tutti questi vantaggi si possono ottenere al prezzo di 4,99 euro al mese (oppure 49,90 euro all’anno), mentre per gli studenti c’è un programma dedicato, Amazon Prime Student, al costo di 2,49 euro.

Devo necessariamente avere Amazon Prime per approfittare delle offerte esclusive Prime?

Se, in teoria, non è possibile usufruire delle promozioni se non si è iscritti al programma Amazon Prime, nella pratica c’è modo di approfittare delle offerte esclusive Prime anche senza dover spendere i soldi per l’abbonamento.

Amazon, infatti, prevede un periodo di prova gratuito di 30 giorni e anche chi ne sta approfittando può comunque beneficiare delle offerte esclusive dell’11 e 12 ottobre.

Una volta finito il periodo di prova gratuito, bisogna ricordare di disdire l’abbonamento qualora si decidesse di non utilizzarlo, dal momento che, alla scadenza del mese di prova, scatterà il pagamento di 4,99 euro o 2,49 euro a seconda del tipo di abbonamento scelto.

Cosa comprare grazie alle offerte esclusive Prime l’11 e 12 ottobre

Con l’avvio delle offerte esclusive Prime, coloro che sono iscritti ad Amazon Prime o Amazon Prime Student potranno approfittare di tantissimi sconti sui prodotti presenti in ogni categoria del noto e-commerce.

Partecipare a quest’evento può comportare un notevole risparmio, specialmente su prodotti generalmente costosi o per i quali i prezzi sono aumentati negli ultimi tempi. Per dare un’idea di quanti siano i prodotti soggetti alle offerte, ecco un breve elenco:

• smartphone, tablet, PC, monitor;

• piccoli elettrodomestici come macchinette del caffè, aspirapolvere senza fili, robot da cucina, phon e molto altro;

• abbigliamento e spesa alimentare;

• prodotti di bellezza e benessere;

• prodotti per bambini e prima infanzia.

Offerte esclusive Prime di Amazon: come risparmiare davvero e difendersi dalle false offerte

Se è vero che le 48 ore di offerte esclusive Prime rappresentano un’occasione imperdibile per risparmiare su tantissimi prodotti, lo è anche che non bisogna mai dimenticare di compiere acquisti consapevoli.

È facile cadere nel vortice dell’acquisto compulsivo, ma se si tengono in conto una serie di elementi ci si può difendere dalle “false offerte”.

Benché Amazon generalmente punisca comportamenti di questo tipo, ci sono pur sempre venditori che approfittano del periodo promozionale per alzare il prezzo di un determinato prodotto. In sostanza, l’utente, pensando di star approfittando di una fantastica offerta, finisce per comprare un prodotto a prezzo più alto di quello proposto durante l’evento.

Per difendersi da false offerte di questo tipo, ci sono essenzialmente due modi:

• scegliere di acquistare solo prodotti venduti e spediti da Amazon (su questi prodotti si ha la garanzia di non trovarsi di fronte a un “venditore furbetto”);

• seguire alcuni blog o siti che, durante le 48 ore delle offerte esclusive Prime, raccolgono le offerte più vantaggiose, dopo un’analisi accurata dei prezzi nei giorni precedenti l’evento.

C’è tempo fino a domani per approfittare delle offerte esclusive Prime.