È tempo di nuove offerte Trenitalia. Anche a novembre 2022 ci sono nuovi metodi per risparmiare sui viaggi in treno. Tra le diverse promozioni messe a disposizione dei clienti tutto l’anno, vi sono anche alcune opportunità da cogliere questo mese.

Chi viaggia spesso in treno lo sa: Trenitalia mette periodicamente a disposizione offerte che permettono di risparmiare, anche tramite codici sconto che possono essere utilizzati entro brevi periodi. Una valida alternativa per chi non vuole rinunciare a viaggiare, magari facendo a meno dell’auto, sia per rispettare l’ambiente che per trovare valide alternative in questo periodo di insostenibili rincari.

E, in effetti, per il mese in corso ci sono alcune importanti novità da tenere in considerazione e che permettono di risparmiare. Non solo un codice sconto da cogliere al volo, ma anche nuove promo per l’autunno che assicurano sconti del 60-70% sui viaggi su Frecciarossa e Frecciargento.

Vediamo, allora, quali sono le offerte attive per il mese di novembre 2022 e, soprattutto, in cosa consiste l’extra sconto che scade tra pochissime ore e cosa fare per averlo.

Offerta Trenitalia, extra sconto del 30% da cogliere al volo: scade il 2 novembre

Le offerte Trenitalia sono davvero moltissime e la maggior parte di queste può essere sfruttata tutto l’anno. Vi sono, poi, periodi in cui spuntano fuori promozioni uniche e a tempo limitato.

Se si parla delle offerte Trenitalia del mese di novembre non si può non menzionare un’interessante opportunità che, però, deve essere colta al volo. Si tratta, infatti, del nuovo codice sconto per gli acquisti di biglietti Super Economy per ricevere un ulteriore sconto del 30%.

Il codice sconto permette di ottenere l’extra sconto sui treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca nel periodo che va dall’8 novembre 2022 al 31 gennaio 2022, ma solo in determinati giorni della settimana. L’offerta è valida, infatti, per le giornate di martedì, mercoledì e giovedì.

C’è pochissimo tempo per sfruttare il codice sconto “SCHERZETTO2022”: è ancora possibile sfruttare la promo, ma solo se si compie l’acquisto entro le ore 15.00 del 2 novembre 2022.

Come sfruttare l’offerta Trenitalia di novembre 2022 e ottenere l’extra sconto

Ottenere l’extra sconto del 30% di Trenitalia non è complicato, ma si tratta senza dubbio di una corsa contro il tempo. Si avrà la possibilità di sfruttare il codice sconto solo fino alle 15.00 del 2 novembre acquistando un biglietto tramite il sito Trenitalia o l’app.

In particolare, si dovranno completare i seguenti step:

• selezionare la soluzione di viaggio e scegliere l’offerta Super Economy;

• inserire il codice sconto (per ciascun passeggero);

• procedere al pagamento selezionando la modalità preferita.

Non solo promo flash: l’offerta Trenitalia Super Autunno Frecce

Novembre 2022 non riserva solo offerte a tempo o codici sconto di breve scadenza. Trenitalia, infatti, mette a disposizione diverse promozioni per i propri clienti, a seconda del periodo di riferimento.

Quest’anno, per esempio, Trenitalia ha pensato a un metodo per viaggiare a prezzi convenienti su Frecciarossa e Frecciargento a prezzi scontati rispetto al prezzo del biglietto base intero.

Più nel dettaglio, la promozione, denominata Promo Super Autunno Frecce, permette di ottenere uno sconto del 70% dal martedì al giovedì e del 60% dal venerdì al lunedì nei livelli di servizio Business, Premium e Standard (la promo non è, dunque, valida per il livello Executive e per il salottino).

Come approfittare dell’offerta Trenitalia Super Autunno Frecce

La promozione può essere acquistata fino alle ore 24 del quattordicesimo giorno prima della partenza. Come per molte altre offerte, Trenitalia permette di approfittare della promo sia tramite il sito o l’app, sia offline, rivolgendosi presso le agenzie di viaggio abilitate, le macchinette self service o chiamando il call center (si ricorda che questa opzione è a pagamento).

L’offerta Super Autunno Frecce non consente il cambio di prenotazione, il cambio biglietto, né il rimborso. Il cambio nominativo, invece, può essere effettuato sempre, senza alcun limite di tempo e di cambi, dal giorno di emissione e fino alla partenza.

Dove trovare tutte le offerte Trenitalia di novembre 2022

Le offerte Trenitalia non sono poche e non solo in occasione di particolari eventi o festività. Se è vero che ci sono alcune occasioni da cogliere al volo (sia quando si tratta di codici sconto che in relazione a particolari offerte a tempo), vi sono anche opportunità da sfruttare tutto l’anno.

Vi sono, infatti, anche moltissime promozioni dedicate a diversi beneficiari che possono essere sfruttate durante tutto il corso dell’anno. Per esempio, gli sconti per i biglietti A/R in giornata, gli sconti fino al 50% per chi ha compiuto 60 anni o per gli under 30 o gli sconti per la famiglia.

Non solo, perché davvero convenienti sono anche i carnet da 15, 10 o 5 viaggi che permettono di ottenere diversi tipi di sconti rispetto al prezzo base e che valgono tanto per i viaggi sulle Frecce che sugli Intercity.