I Bonus famiglia hanno sempre rappresentato una manna dal cielo, soprattutto per i nuclei familiari a reddito basso e con figli a carico. Molti lo ignorano, ma esistono contributi che pur essendo erogati dall’INPS vanno richiesti al Comune. Uno in particolare mette a disposizione delle donne ben 350 euro al mese. Vediamo subito chi sono le fortunate che potranno ricevere il regalo e come farne domanda.

Nonostante l’Assegno di Natalità e il Premio alla Nascita sono due misure ormai estinte a seguito dell’entrata in vigore dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico, non mancano i Bonus famiglia ancora richiedibili dai nuclei familiari che hanno bisogno di un sostegno economico.

Proprio le misure economiche che sono sopravvissute alla rivoluzione attuata dall’Assegno Unico e Universale continuano ad essere attive allo scopo di continuare a garantire alle famiglie che versano in condizioni di povertà quell’aiuto economico indispensabile per arrivare a fine mese senza stringere la cinghia più del dovuto.

Tra questi contributi c’è spazio per un Bonus famiglia riservato solo alle donne, mamme per la precisione, con figli a carico, per aiutarle in tutto il percorso di crescita del bambino.

Ma vediamo subito chi sono queste donne che potranno ricevere dall’INPS fino al 350 euro al mese di Bonus famiglia, quali sono i requisiti da rispettare per accedere al contributo e come presentare domanda al Comune per beneficiare del regalo.

Ecco tutte le novità e gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Ora i Bonus famiglia si chiedono al Comune: regalo INPS da 350€ al mese a queste donne

Anticipato il punto sulla domanda del Bonus famiglia da 350 euro al mese da richiedere al Comune di residenza, la cui erogazione spetta all’INPS, occorre capire chi sono queste donne destinatarie del contributo.

La domanda per accedere al Bonus famiglia da 350 euro va presentata al Comune dalle mamme recentemente interessate da una nascita.

Altrimenti conosciuto con il nome di Assegno di Maternità Comunale, l’indicazione stessa lascia intendere chi sono le donne beneficiarie di questa ghiotta misura coperta dall’INPS.

Ma entriamo nei dettagli del Bonus famiglia in questione.

L’assegno INPS da 350 euro mensili si configura come un contributo concesso alle donne diventate da poco mamme, erogato alle fortunate beneficiarie in possesso dei requisiti fra poco trattati, per una durata massima di 5 mesi.

Nonostante sia stato concepito come un Bonus famiglia INPS, la misura si estende a alle giovani madri single più bisognose di un sostegno economico. Sono queste donne, infatti, le beneficiarie dell’assegno INPS da 350 euro al mese, ovviamente nel rispetto di specifici requisiti.

Scopriamo insieme quali sono le condizioni da soddisfare per accedere al regalo INPS e come presentare domanda per lo stesso al proprio Comune di residenza.

Bonus famiglia INPS da 350 euro, non solo donne e domanda al Comune: ecco tutti i requisiti

Il fatto di dover presentare domanda al Comune di residenza per accedere al Bonus famiglia pagato alle donne dall’INPS, non è l’unico requisito che le mamme interessate al contributo dovranno rispettare per accedere al regalo.

Il Bonus famiglia da 350 euro al mese spetta sì alle donne single con figli a carico, ma solo se titolari di un reddito basso e prive di un’occupazione.

Insomma, l’essere donne-madri non è una condizione sufficiente per accedere al contributo disposto dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

L’INPS stesso ha fissato 2 requisiti aggiuntivi da rispettare se si è interessati a richieder il Bonus famiglia da 350 euro per 5 mensilità.

Il primo requisito è strettamente connesso al reddito: tutte le donne con figli desiderose di ricevere il regalo INPS di 350 euro potranno farlo ottenerlo solo allegando alla domanda da presentare al Comune la propria certificazione ISEE in corso di validità.

Naturalmente c’è una soglia da rispettare. L’assegno INPS mensile di 350 euro verrà corrisposto solo alle donne-madri con un ISEE sotto i 17.747,58 euro.

Il secondo requisito invece è già stato anticipato. Il Bonus famiglia da richiedere al Comune di residenza spetta unicamente alle donne disoccupate, mentre in caso di adozione si ha diritto al Bonus solo se l’età anagrafica del bambino adottato non supera i sei anni di età.

Come presentare domanda

Come già detto nel corso dei paragrafi, le donne-madri interessata al Bonus famiglia INPS da 350 euro al mese dovranno presentare domanda esclusivamente al Comune di residenza, l’unico ente deputato all’accoglimento delle istanze.

I 350 euro di regalo mensile verranno invece erogati dall’INPS.

Alcune amministrazioni comunali per tagliare i tempi della burocrazia hanno deciso di attivare delle piattaforme online per l’inoltro delle domande e dei documenti necessari al riconoscimento del Bonus.

Oltre ad essere presentate entro 6 mesi dalla nascita del figlio, tutte le domande, dovranno essere corredate dalla certificazione ISEE, obbligatoria per beneficiare del Bonus famiglia in questione.

