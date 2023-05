Chi risparmia di più nel mondo? La classifica dei Paesi meno spendaccioni

Classifica dei paesi OCSE per attenzione al risparmio, vediamo come si posiziona l'Italia (non è sul podio).

"Italia paese di risparmiatori", ma è davvero così? Una nuova classifica rivela quali sono i paesi in cui si fa maggiore attenzione al portafoglio, andando ad analizzare gli acquisti online e molti altri fattori.

L'Italia si conferma in una buona posizione, ma non è la più virtuosa. Si seguito la lista aggiornata.

Lo studio sui paesi e risparmiatori

Lo studio realizzato da BravoSconto sui paesi con i consumatori più attenti alle abitudini di spesa e al risparmio, ha preso in esame i dati relativi ai 25 paesi che compongono lo OCSE, producendo una vera e propria classifica dei paesi più attenti al risparmio.

Per lo studio, la società del gruppo Bravo Saving Network, ha comparato dati OCSE, Numbeo e del dipartimento per l'agricoltura degli USA relativi alle abitudini di spasa e di risparmio, indicando cinque parametri principali, ovvero risparmi delle famiglie, debito delle famiglie, considerazioni sull'acquisto, spesa complessiva relativa al costo della vita e spesa alimentare relativa al costo della vita.

Per permettere la produzione di una classifica generale, tutti i dati relativi ai parametri sono stati convertiti in uno standard in cui il punteggio 0 indicasse la media, in questo modo, i paesi con un punteggio superiore allo 0 coincidessero con i paesi con un attenzione al risparmio superiore alla media, mentre i paesi con punteggio negativo, rappresentassero i paesi con un attenzione al risparmio inferiore alla media.

Il risultato di questo lavoro è una classifica di paesi OCSE della loro attenzione al risparmio.

Sulla base dei dati che costituiscono questa classifica, la Francia risulta essere il paese più attento al risparmio, mentre la Polonia risulta essere il paese meno attento al risparmio. L'Italia invece si colloca al disotto della media, in diciassettesima posizione, tra i paesi meno attenti.

La classifica

La classifica generale vede la Francia in prima posizione, seguita da Irlanda e Germania. Più in basso figurano gli Stati Uniti, Norvegia, Belgio, Colombia, Austria, Paesi Bassi, Russia, Ungheria, Corea del Sud, Slovenia, Repubblica Ceca, Estonia, Canada, Italia, Finlandia, Spagna, Regno Unito, Nuova Zelanda, Portogallo, Lettonia, Lituania. Ultima la Polonia.

Il podio, con i tre paesi più attenti al risparmio, si compone di Francia, Irlanda e Germania. Su questi tre paesi lo studio ha osservato che, la Francia cerca di risparmiare soprattutto in materia di Lifestyle e per farlo si affida, almeno on-line, a servizi come Amazon, Zalando e Shein. La Germania punta invece su servizi locali come Otto, il colossale e-commerce locale, seguito da Zalando e Asos.

Nel complesso Amazon, Zalando e Shein sembrano essere, almeno in Europa, risultano tra i brand più utilizzati e ricercati, vi sono poi altri marchi come il sopracitato Otto per la Germania, HobbyLobby per gli USA ecc.

Sempre dallo studio emerge che uno dei servizi di acquisto di cibo on-line più utilizzati tra Regno Unito, Spagna e Francia, sia Uber Eats.

Lo studio ha preso in esame anche diversi dati provenienti da Google relative alle ricerche e al risparmio ed è emerso che, tra le categorie più ricercate vi sono Moda e Lifestyle.

La posizione dell'Italia

In questa classifica sull'attenzione al risparmio, l'Italia appare in 17° posizione, nella sezione inferiore della classifica, ovvero tra i paesi con risultati inferiori alla media.

Nello specifico, se si guarda alla classifica, espressa in valore assoluto per le abitudini al risparmio, l'Italia ha realizzato un punteggio di -150, molto al di sotto del risultato realizzato dalla Francia che dall'alto dei suoi 421 punti domina la classifica.

Secondo lo studio, solo il 68% degli italiani ha dichiarato di valutare attentamente i propri acquisti. Inoltre, l'Italia sembra essere tra i pochi paesi dell'indice a non ricercare offerte e sconti nel settore Food & Drink, come invece accade per altri paesi.