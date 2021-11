Quando arrivano i pagamenti di Reddito di Emergenza e Assegno Unico temporaneo? INPS tentenna e addirittura non risponde... la situazione è molto grave, ma le famiglie non vogliono altro che ottenere i pagamenti che INPS stessa ha promesso. Vediamo tutte le ultime novità.

Stessa storia, stesso posto, stesso bar diceva Max Pezzali. In questo caso stessa storia, stesso sussidio, stesso ritardo... INPS ancora una volta si fa attendere e non fornisce informazioni precise ed affidabili sulle misure che è chiamata ad erogare nel mese di novembre.

Siamo già in ritardo ed in alcuni casi di molto, come per il Rem, ma almeno ci si aspettava che INPS mantenesse la parola data solo qualche giorno fa. A quanto pare non sarà così, perchè il Reddito di Emergenza (di cui parlavamo solo qualche giorno fa qui) non sembra essere pronto per l'erogazione.

In sostanza, si deve essere interrotto il processo che porta INPS a poter erogare l'aiuto e, quindi, al momento non si può far altro che aspettare. Come sempre è la burocrazia a creare i maggiori problemi per questo genere di misure, in particolare quando si è trattato di misure emergenziali.

La situazione sta diventando però insostenibile: come si può pensare che un sussidio approvato a maggio 2021 (Decreto Sostegni Bis) e riferito a quattro mensilità (fino a settembre) non sia ancora stato erogato a novembre? C'è il rischio di andare addirittura al mese di dicembre, ma ovviamente già così è inaccettabile.

Soprattutto per il Rem, perché parliamo di una misura emergenziale: è elementare che tale definizione significhi che la misura è urgente e necessaria per far fronte ad una situazione straordinaria, proprio come è stato a causa della pandemia che finalmente sembra essere sotto controllo.

L'emergenzialità del sussidio è già andata a decadere, perché ormai la situazione pandemica è completamente diversa e si spera che anche l'economia riesca a sollevarsi velocemente, anche se i primi segnali già sono piuttosto confortanti.

La questione è però che numerose famiglie che attendono tali sussidi sono rimaste con l'amaro in bocca per quanto promesso da INPS pochissimi giorni fa e per l'atteggiamento che l'istituto di pagamento continua ad avere: risposte precise con promesse di pagamento, seguite da periodi di silenzio quando tali promesse vengono disattese.

Cosa aspettarsi dunque ora? Quando avverà il tanto atteso pagamento del Rem? Quando invece verrà erogato l'Assegno Unico temporaneo? Ecco le stime e tutte le ultime notizie!

Se fossi interessato o interessata ad approfondire questo genere di tematiche, ti suggeriamo il canale YouTube "Redazione The Wam" che pubblica ogni giorno un nuovo video in cui approfondisce tutto ciò che riguarda bonus, sussidi e lavoro. In questo video in particolare si parla di Reddito di Emergenza ed Assegno Unico:

Reddito di Emergenza: quando la quarta rata?

Partiamo subito dalla notizia peggiore della giornata, cioè il mancato pagamento da parte di INPS della quarta rata del Reddito di Emergenza. Secondo quanto dichiarato dall'ente, i pagamenti sarebbero infatti partiti proprio in questi giorni, subito dopo aver reso note le disposizioni di pagamento.

Disposizioni di pagamento che invece non sono affatto arrivate, motivo per cui gli utenti hanno cominciato a tempestare di domande INPS, in particolare attraverso i social. La pagine Facebook "INPS per la famiglia" è infatti piuttosto reattiva nel fare in maniera piuttosto tempestiva gli aggiornamenti.

Questa volta, però, l'aggiornamento non è stato dei migliori... anzi! In sostanza c'è stato un totale silenzio sulla misura, ma una volta interpellata INPS ha spiegato che ancora non c'è una data precisa e che ci vorrà almeno qualche giorno di pazienza.

Almeno qualche giorno sappiamo che può voler dire qualsiasi cosa ed a questo punto le stime non possono che essere pessimistiche. Secondo i migliori auspici la disposizione potrebbe arrivare subito dopo la metà del mese, con i pagamenti che allora arriverebbero qualche giorno più tardi, probabilmente da lunedì 22 novembre.

Secondo altre previsioni, invece, sarà necessario aspettare ancora di più ed in particolare potrebbe essere addirittura il mese di dicembre quello in cui i beneficiari vedranno entrare il denaro nel loro conto.

Un'attesa eccessiva, decisamente troppo lunga e per di più totalmente incompatibile con la definizione "emergenziale" di questo bonus.

Le famiglie scalpitano, il bonus tarda ad arrivare e dal Governo non filtrano buone notizie sulla sua possibile proroga: si prospetta un novembre difficile per chi attende i pagamenti INPS.

Reddito di Emergenza: come funziona e a quanto ammonta

Il Reddito di Emergenza, lo ricordiamo per dovere di cronaca ma probabilmente la maggior parte dei lettori già lo sanno, è un sussidio approvato per la prima volta nel maggio 2020 dal Governo Conte Bis, vale a dire il predecessore dell'attuale Governo Draghi che ha dovuto far fronte ad una novità assoluta: la pandemia.

La gestione della fase pandemica peggiore è stata complessa, confusionaria ed a tratti disperata, ma è anche vero che nessuna delle figure appartenenti al Governo, così come noi cittadini, avrebbe mai immaginato di dover far fronte ad una situazione simile.

Il Reddito di Emergenza nasce dunque per sostenere le famiglie in questi difficili mesi, in cui le condizioni economiche precarie di molte famiglie italiane sono state una dura conseguenza di lockdown e restrizioni, per quanto fossero necessari.

Il Rem è poi stato riconfermato dopo ogni ondata di contagi, per altro mantenendo sempre le stesse condizioni, a partire dai requisiti:

Valore del reddito familiare riferito alla mensilità di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio REm;

Residenza in Italia, con riferimento al solo componente che richiede il beneficio;

Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. La soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro;

ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 15.000 euro;

Nel nucleo familiare non devono essere presenti componenti che percepiscono, o hanno percepito, una delle indennità Covid per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

Per quanto riguarda invece l'importo rimane tutto invariato, con un minimo pari a 400 euro ed un massimo pari a 840 euro. L'importo varia in base alla composizione del nucleo familiare, sul quale si calcola un coefficiente che fa da moltiplicatore dell'importo base del sussidio.

Assegno Unico temporaneo: come funziona

Anche l'Assegno Unico temporaneo è stato un grande protagonista di questo periodo: insieme al Rem ha monopolizzato le discussioni sui pagamenti attesi da INPS per il mese di novembre, perché anche in questo caso la situazione è piuttosto misteriosa ed altrettanto inaccettabile.

L'Assegno temporaneo per i figli minori, meglio noto a tutti come Assegno Unico, è una misura nata nel luglio di quest'anno che si prefigge l'obiettivo di aiutare le famiglie con figli minori a carico che non rientrano nei requisiti per gli ANF, cioè gli Assegni per il Nucleo Familiare.

Un nuovo aiuto, insomma, che in teoria ha carattere temporaneo solo fino alla fine del 2021, anche se come vedremo nell'ultimo paragrafo potrebbe anche non essere così.

In sostanza, il Governo ha complicato ulteriormente i piani di INPS, che si è ritrovata ad essere riferimento per domande e pagamenti di una nuova misura, anche perché è prevista una retroattività per chi ha fatto domanda entro il 31 ottobre scorso.

Tali soggetti hanno diritto a ricevere anche gli arretrati, a partire proprio da luglio 2021, motivo per cui INPS si è ritrovata sommersa da pagamenti da emettere in pochissime settimane.

Ora ad essere in ritardo è però la mensilità relativa a ottobre scorso, quindi in teoria in ritardo "solo" di qualche settimana, ma nei fatti non è proprio così.

Assegno Unico temporaneo: quando arrivano i pagamenti?

Il pagamento dell'Assegno Unico è ad oggi un vero e proprio mistero, perché di fatto non si sa nulla a proposito, o almeno nulla che provenga dalla fonte ufficiale più attendibile, vale a dire INPS stessa.

In teoria il pagamento era atteso per la metà del mese di novembre, ma è ormai piuttosto certo che tale scadenza non verrà rispettata, anche se non si sa esattamente perché.

Forse, come accaduto con il Rem, ci sono questioni burocratiche ancora irrisolte che non sbloccano ad INPS la possibilità di erogare i pagamenti o forse ancora nel finale del mese di ottobre sono arrivate molte richieste e quindi INPS è in arretrato perché deve ancora processarle tutte.

Non è noto, ma l'unica cosa nota è che potrebbe volerci tempo, parecchio tempo. Le stime migliori parlano di un pagamento che potrebbe arrivare nello stesso periodo del Rem, vale a dire almeno dopo il 20 del mese ed auspicabilmente entro la fine del mese stesso.

Vedremo se ci saranno novità, perché al momento la situazione non è certo rosea e le famiglie sono molto in difficoltà, soprattutto perché contavano su un'entrata che invece tarda ad arrivare.

Stesso discorso vale anche per le integrazioni al RdC, attualmente ancora in sospeso per i mesi che mancano, ma che arriverà con ogni probabilità oltre il 27 novembre, data in cui la maggior parte dei beneficiari avranno già ricevuto il RdC ordinario.

Assegno Unico universale: si complica per il 2022

Un'altra notizia che potrebbe infastidire i cittadini è relativa all'Assegno Unico universale, vale a dire la misura definitiva che entrerà in vigore al posto dell'Assegno Unico temporaneo.

Parliamo in teoria del 1° gennaio 2022, ma in pratica cominciano ad esserci le prime crepe: i ritardi INPS e ancora una volta l'aspetto burocratico potrebbero rallentare il tutto e spingere la versione definitiva di questa misura a marzo 2022.

C'è quindi la possibilità che la nuova misura slitti di due mesi, lasciando l'Assegno Unico temporaneo attivo anche a gennaio e febbraio, ma escludendo ancora una volta chi non ha i requisiti per la misura temporanea che, come noto, è rivolta ad una platea meno numerosa.

Vedremo cosa accadrà, ma come si dice in questi casi è un "film già visto", perché era successo anche a luglio 2021 quando in teoria doveva nascere l'Assegno Unico ed invece si è messo da parte il progetto favorendo una misura temporanea ancora una volta per motivi di tempi tecnici.