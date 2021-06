[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Il Decreto Sostegni Bis è stato fin da subito caratterizzato da numerosi ritardi: il Governo Draghi ci ha messo (molto) più del previsto per portarlo all'approvazione, ma nonostante questo ci sono state diverse sorprese. Misure non prorogate, altre prorogate per più tempo del previsto ed altre ancora che hanno rispettato le aspettative ma, poi, non sono state erogate secondo i tempi previsti.

In particolare, i bonus ai lavoratori stagionali (bonus 1600 euro), i contributi a fondo perduto ed il Reddito di Emergenza sono sempre le misure più chiacchierate ed infatti proprio su queste andiamo a fare un punto della situazione, in attesa di capire eventuali novità ed analizzare le intenzioni del Governo nel prossimo futuro.

L'erogazione delle misure dipende in realtà più dall'INPS che dal Governo, come ormai noto. Hanno comportato ritardi anche la mancata pubblicazione dei decreti attuativi (o circolari attuative per quanto compete INPS), attesi nei giorni successivi alla pubblicazione del Decreto (entrato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio e quindi effettivo dal 26), ma nei fatti pubblicati anche diverse settimane dopo, arrivando praticamente ad oggi.

Si è in attesa anche di capire cosa accadrà nel prossimo futuro: la variante Delta spaventa l'Italia, l'Europa ed un po' tutto il mondo, ma la curva dei contagi è comunque in una fase controllabile ed il procedere della campagna vaccinale fa ben sperare un po' tutti... sembra una vera e propria fase di stallo, in cui è troppo presto per definire tutto finito, ma c'è anche sufficiente ottimismo per guardare al futuro con più speranza.

Bonus bebè 2021: quando arriva?

Il bonus bebè apre il tema dei pagamenti in arrivo nel mese di luglio, anche se la data non è ancora ufficiale. Secondo le stime, però, la data scelta per il pagamento dovrebbe essere il 23 luglio. Si tratta di un venerdì ed in teoria tra il 23 stesso e la mattina del 24 dovrebbero essere erogati tutti i pagamenti dovuti.

Ricordiamo che il bonus bebè è un aiuto destinato a chi ha appena accolto un nuovo membro all'interno del nucleo familiare, che sia nato o adottato. Questo bonus spetta per un periodo di dodici mesi dalla nascita o dall'ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione e richiede un Isee inferiore a 40.000 se si vuole accedere al bonus più elevato.

Il funzionamento di questo bonus non prevede infatti che siano esclusi i soggetti con Indicatore della Situazione Economica Equivalente superiore a tale cifra, ma piuttosto che possano accedervi tutti e che l'Isee (laddove presente) sia utilizzato per determinarne l'importo.

Verrà poi approfondita la situazione riguardante l'assegno unico, cioè la misura che da gennaio 2022 dovrebbe radunare sotto un unico nome tutti i bonus e le forme di aiuto per le famigliare. Sappiamo che luglio è un mese importante anche perché entra in vigore la misura ponte, con cui potremo cominciare a capire il funzionamento del futuro assegno unico. Per ora, lo ricordiamo, la misura ponte è ristretta ad un limitato numero di beneficiari e costituisce proprio quel passaggio graduale che dovrebbe aiutare in vista dell'anno prossimo in cui diventerà effettiva per tutti.

Bonus 1600 euro, quando fare domanda?

Un altro bonus molto chiacchierato e sempre al centro dell'attenzione è il bonus 1600 euro. Si tratta del bonus destinato ai lavoratori stagionali ed è stato prorogato dal Decreto Sostegni Bis. Il suo predecessore, il Decreto Sostegni di fine marzo, aveva previsto un bonus per i lavoratori stagionali di 2400 euro, in quanto legato a tre mensilità (marzo, aprile e maggio). Ora invece il bonus è stato pensato per soli due mesi e dunque l'importo è sceso di ben 800 euro, cosa che non ha naturalmente reso contenti i beneficiari.

Ricordiamo che il bonus ai lavoratori stagionali è destinato ai seguenti soggetti:

Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021;

Lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno lavorato per almeno 30 giornate e cessato involontariamente il rapporto di lavoro;

Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione di settori diversi da turismo e stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro;

Lavoratori intermittenti che hanno lavorato per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 25 maggio;

Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo che va dal 1° gennaio 20219 e il 26 maggio 2021;

Incaricati alle vendite a domicilio, con reddito superiore a 5.000 euro nel 2019 e partita IVA attiva;

Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

Per quanto riguarda la domanda, esclusa la prima categoria sopra citata che ha già ricevuto il pagamento automatico, è possibile accedere al sito dell'INPS, come di consueto con credenziali e Spid, ed inoltrarla. La domanda è solo telematica ed in caso di necessità ci si può rivolgere ad un caf o un patronato, altrimenti è possibile fare tutto autonomamente con il proprio computer. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi a professionisti se si hanno dei dubbi e di fare invece lo Spid per chi volesse occuparsene autonomamente.

Bonus 1600 euro, quando arrivano i pagamenti?

Per quanto riguarda i pagamenti il bonus 1600 è stato un po' un punto debole dell'ultimo Decreto. Infatti, il Governo aveva previsto come suddetto il meccanismo automatico per chi ha già percepito il bonus precedente, ciooè il bonus 2400 euro. Questo pagamento doveva arrivare piuttosto in fretta, mentre invece come sappiamo è arrivato solamente negli ultimi giorni della scorsa settimana, in netto ritardo rispetto alle attese.

Per chi dovrà invece inoltrare domanda, non dovrebbero esserci grosse sorprese e l'esito della domanda dovrebbe arrivare tra 25 ed i 35 giorni dopo rispetto a quando la domanda viene inviata. Questi sono praticamente sempre stati i tempi per quanto riguarda le domande ricevute dall'INPS e quindi ci si aspetta questa tempistica anche in questa occasione.

Le disposizioni di pagamento vengono poi inoltrate, in caso di domanda positiva, alcuni giorni dopo rispetto a quando essa viene approvata. Il periodo per presentare domanda va dal 25 giugno al 30 settembre 2021, dunque il tempo c'è e non è un problema, ma naturalmente prima viene inoltrata la domanda prima arriveranno i pagamenti, come sempre.

Reddito di Cittadinanza e pensioni: ecco le tempistiche

Per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza e le pensioni (di Cittadinanza e di invalidità) non dovrebbero esserci grosse sorprese. Il Reddito di Cittadinanza verrà pagato come di consueto al 15 del mese per chi riceve la misura per la prima volta in assoluto o per la prima volta dopo il rinnovo, che come noto deve essere richiesto quando scadono le diciotto mensilità di Reddito di Cittadinanza previste.

Per chi invece dovesse ricevere la misura ordinaria, la scadenza è come sempre quella del 27 del mese, dato che in questo caso si tratta di un martedì. Il mese attuale, invece, la misura era stata pagata in anticipo in quanto il 27 era una domenica. Nessuna novità su questo fronte, quindi, con i pagamenti che arriveranno come di consueto.

Chi invece attendesse la pensione, dovrà come sempre considerare l'iniziale del proprio cognome ed in base a ciò stimare quando sarà il suo turno. I pagamenti iniziano il 27 luglio e si concludono entro fine mese, cioè entro il 31 luglio. Per chi invece dovesse riceverlo attraverso bonifico sul conto corrente la data da segnare non è quella del 1° agosto, come di consueto, ma del 2 agosto. Questo perché infatti il 1° agosto è una domenica e dunque non vengono erogati pagamenti.

Bonus 2021 e sussidi: altro in arrivo?

Cos'altro bolle in pentola? Sicuramente il Reddito di Emergenza, per cui è possibile fare domanda. Anche in questo caso la procedura richiederà dai 25 ai 35 giorni per avere un esito della domanda, seguiti da alcuni giorni prima di vedere le disposizioni di pagamento. C'è anche da capire se i pagamenti avverranno una mensilità alla volta, visto che le mensilità previste sono ben quattro: giugno, luglio, agosto e settembre. Su questo fronte, non appena ci saranno novità, vi terremo aggiornati.

Sono invece arrivati nel mese di giugno i pagamenti dei contributi a fondo perduto promessi dal Governo: anche in questo caso i tempi sono stati ben più lunghi del previsto, ma nonostante questo alla fine i titolari di partita Iva hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

Il primo pagamento era previsto per il 16 giugno, o almeno così aveva dichiarato il ministro Franco, ma poi i tempi si sono dilatati ed i beneficiari hanno dovuto attendere almeno fino alla fine della scorsa settimana per vedere arrivare il denaro.

Sono in arrivo anche i bonus Irpef, gli accrediti NoiPa per i lavoratori della Pubblica Amministrazione ed anche la Naspi e Dis-Coll per coloro che la attendono. Per quest'ultima, come di consueto, non c'è una data definita e l'effettivo pagamento dipende da molti elementi della vostra situazione. in ogni caso, potete consultare il fascicolo previdenziale per vedere le tempistiche di questa e di molte altre misure per restare aggiornati sull'arrivo di eventuali pagamenti e sugli esiti delle domande presentate.