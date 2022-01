Pagamenti già in arrivo, dopo soli pochi giorni del nuovo anno. Parliamo di misure che si sono fatte attendere per parecchio tempo, come nel caso del bonus bebè, ma anche di pagamenti più regolari come quello del RdC e di sussidi che stanno anche cambiando forma, proprio a causa del nuovo anno.

Pagamenti già in arrivo, dopo soli pochi giorni del nuovo anno. Parliamo di misure che si sono fatte attendere per parecchio tempo, come nel caso del bonus bebè, ma anche di pagamenti più regolari come quello del RdC e di sussidi che stanno anche cambiando forma, proprio a causa del nuovo anno.

Vediamo dunque nel dettaglio cosa accade a gennaio, tra regole che cambiano e pagamenti che arrivano, seppur con una certa imprevedibilità, da parte dell'Istituto di pagamento più importante del nostro paese, cioè l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Proprio l'INPS è stato protagonista a più riprese negli ultimi anni, soprattutto gli ultimi due, di rallentamenti, problemi, ritardi ed errori. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Un periodo che però, ad onor del vero, ha visto aumentare esponenzialmente gli impegni proprio dell'INPS.

Si tratta dell'ente che ha dovuto predisporre misure nuove praticamente da un giorno all'altro, come nel caso del Reddito di Emergenza, ma che ha anche dovuto prendere in carico le domande, erogare i pagamenti e far fronte a centinaia di migliaia di casi differenti.

Spesso la confusione non è stata solo colpa di INPS, anzi, ma ora che è iniziato il 2022 l'ideale sarebbe riuscire a mettere da parte questi problemi e snellire finalmente un sistema troppo lento e per tanti verso obsoleto.

Vediamo dunque le date di pagamento in una fase di transizione così delicata e per certi versi già decisiva di quel che sarà questo 2022.

Se fossi interessato o interessata ad approfondire questo genere di tematiche, ti suggeriamo il canale YouTube "Redazione The Wam" che pubblica ogni giorno un nuovo video in cui approfondisce tutto ciò che riguarda bonus, sussidi e lavoro. In questo video in particolare si parla di Assegno Unico ed altre misure in vista proprio di queste prime settimane del 2022:

Pagamenti INPS al via: ecco il bonus bebè

Capitolo importante sul bonus bebè: pare che sia in arrivo l'ultimo pagamento "regolare". Sì, l'ultimo, perché poi la misura praticamente non esisterà più, almeno non nella forma in cui lo abbiamo conosciuto fino ad oggi.

O meglio, conviene fare chiarezza su questo concetto perché altrimenti si rischia di andare incontro ad una novità decisamente sbagliata (per approfondimenti si veda questo articolo del Corriere). Ad essere scaduto, più che il pagamento, è la misura in sé. Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2022 non si può più fare domanda per il bonus bebè.

Chi invece ha fatto domanda entro la scadenza, cioè entro il 31 dicembre 2021, ha diritto alle mensilità che gli spettano senza alcuna differenza rispetto a quanto accaduto in passato. Ricordiamo che l'importo previsto per questa misura è compreso tra gli 80 ed i 160 euro mensili sulla base della Dichiarazione ISEE.

In sostanza, nulla cambierà per chi ha già diritto alla misura. Le date di pagamento confermate combaciano proprio con questi giorni e, secondo l'INPS, tra il 3 gennaio ed il 7 gennaio verranno erogate tutte le mensilità di dicembre a chi ne ha diritto.

Al netto di questo ritardo, i pagamenti sono dunque in arrivo. Come vedremo in seguito, però, è nata una nuova misura che va a sostituire proprio il bonus bebè.

Pagamenti INPS al via: attenzione all'Assegno Unico

Proprio l'Assegno Unico è la misura che praticamente infiamma l'opinione pubblica da qualche mese a questa parte, purtroppo per mille motivi. In particolare, hanno creato problemi e confusione i pagamenti dell'Assegno Unico temporaneo, perennemente in ritardo e praticamente sempre allineati con il mese successivo.

Ci riferiamo naturalmente all'Assegno Unico temporaneo, la misura attiva da luglio 2021 e scaduta il 31 dicembre 2021, perché dell'Assegno Unico universale offriremo un approfondimento nel seguente paragrafo.

I pagamenti dell'Assegno Unico temporaneo relativi al mese di dicembre arriveranno, in teoria, entro la fine del mese di gennaio, ma una data precisa ancora non è stata fornita. Differente la situazione per quanto riguarda i pagamenti di novembre, che dovrebbero ormai essere stati erogati tutti.

Infatti, il 3 gennaio era l'ultima data di pagamento confermata da INPS per l'erogazione degli arretrati dell'Assegno Unico temporaneo di novembre ed in generale per gli altri arretrati, per chi ne avesse.

Per l'integrazione automatica dell'Assegno Unico sul RdC, invece, la data di pagamento pare essere confermata al 14 gennaio.

Pagamenti INPS al via: quando arriva l'Assegno Unico universale?

Completamente altro capitolo per quanto riguarda la misura universale, ormai entrata in un periodo attivo dato che già si può fare domanda. L'Assegno Unico temporaneo è infatti scaduto al 31 dicembre 2021, ma al 1° gennaio è già stata attivata la possibilità di fare domanda, nonostante la misura sia erogata a partire da marzo 2022.

Ci vorrà un po' di pazienza per le date di pagamento, anche se le indiscrezioni parlano già della settimana tra il 15 ed il 21 di marzo per avere i primi pagamenti nei conti correnti dei beneficiari.

In attesa di vedere se tali scadenze saranno rispettate, ricordiamo che la misura universale si rivolge ad una platea molto più ampia di beneficiari rispetto alla misura temporanea e che, inoltre, il Governo Draghi ha previsto un aumento degli importi.

Si potrà ottenere una cifra fino a 175 euro al mese per figlio a carico fino ai 21 anni di età, con maggiorazioni in caso di disabilità ed importo a scalare al crescere della Dichiarazione ISEE. Diverse le novità rispetto alla versione temporanea ed in generale il bilancio è più che positivo per le famiglie italiane.

Pagamenti INPS al via: in arrivo la NASpI!

Un'altra misura che è stata protagonista di novità con l'inizio del nuovo anno è sicuramente l'indennità di disoccupazione, nota praticamente a tutti come NASpI. Una misura di aiuto per i disoccupati che si è rivelata di vitale importanza nella fase di recessione economica causata dalla pandemia.

I beneficiari sono tristemente aumentati in maniera esponenziale ed il Governo Conte Bis prima ed il Governo Draghi hanno messo in campo alcune novità per mantenere la misura il più possibile attiva e funzionale ai bisogni dei disoccupati in un periodo delicatissimo, il più delicato in assoluto dalla crisi del 2008.

Ecco che quindi sono in arrivo i pagamenti di gennaio a partire dal 10 gennaio, ma in questo caso le novità non sono tutte positive. I pagamenti sono distribuiti come sempre su più giorni, ma proprio da gennaio riparte il meccanismo del decalage interrotto nel 2021 che porta ad un taglio del 3% al mese dal quarto mese in poi.

Pagamenti INPS al via: ecco anche il Reddito di Cittadinanza

Per quanto riguarda il Reddito di Cittadinanza sarebbe necessario ben più di un paragrafo per esporre innanzitutto tutte le novità del 2022, ma anche per comprendere le dinamiche che hanno portato a queste decisioni da parte del Governo.

In questa sede ci limitiamo a dire che nel nuovo anno cambiano le regole relative alle offerte di lavoro, con il fine di rendere finalmente operativo l'obiettivo principale di questa misura: il reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti beneficiari. Inoltre, ci saranno delle novità anche sugli importi e sui controlli.

Per approfondimenti suggeriamo questo contenuto: "Reddito di Cittadinanza: ecco come cambia da gennaio! Ultime"

Per quanto riguarda invece i pagamenti, focus principale di questo articolo, le date sono note: 14 gennaio e 27 gennaio. I primi sono anticipati di un giorno, dato che il 15 è un festivo, mentre i pagamenti del 27 sono quelli "classici" previsti per legge per il RdC che, lo ricordiamo, è una misura strutturale.