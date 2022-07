Eccoci con l’ultima rubrica dei pagamenti Inps della settimana per quel che concerne il mese di luglio. È stato un mese ricco di sorprese, non sempre positive come i ritardi RdC, e di accrediti. Andiamo a vedere subito quali prestazioni sono in arrivo in quest’ultima settimana.

Pagamenti INPS della settimana: gli ultimi accrediti di Reddito di Cittadinanza, per chi

Partiamo subito con la misura più attesa della settimana: il reddito di cittadinanza. Istituto di previdenza sociale provvederà ad effettuare le lavorazioni dei pagamenti proprio da oggi, lunedì 25 luglio 2022. Le lavorazioni continueranno anche domani, mentre il reddito sarà accreditato nella giornata di mercoledì 27 luglio. Assieme al reddito di cittadinanza verrà versato anche il bonus 200 euro, che vedremo tra poco.

Il pagamento del reddito di cittadinanza di metà mese è arrivato lo scorso venerdì 15 luglio 2022 per coloro che attendevano la prima ricarica in assoluto, richiesta a giugno 2022, ma anche gli arretrati del sostegno o i rinnovi, richiesti anch’essi a giugno 2022. Discorso differente per chi ha richiesto le prestazioni a maggio, che ancora non ha ricevuto i rinnovi e i primi pagamenti.

L’istituto ha chiarito che le lavorazioni di RdC si sbloccheranno solamente Nei giorni a venire dopo che saranno stati effettuati ulteriori controlli. In ogni caso i pagamenti Inps del reddito di cittadinanza ordinario partiranno il 27 e proseguiranno fino al 30 luglio, insieme ai versamenti della pensione di cittadinanza. Per il reddito di cittadinanza richiesto a maggio, sia le prime prestazioni che i rinnovi, invece, dovremo attendere ancora un po’, almeno fino al mese di agosto.

Pagamenti Inps dell’ultima settimana di luglio ecco quando arriva il bonus Irpef 100 €

Passiamo un’altra misura molto importante: il bonus Irpef di 100 €. Il pagamento di questo sostegno arriverà nei prossimi giorni. In realtà, però, i pagamenti del bonus Irpef 100 € sono già partiti nella scorsa settimana, in particolare da mercoledì 20 luglio 2022. I versamenti continueranno anche in queste ultime giornate del mese.

Ricordiamo, infatti, che INPS procede ad effettuare i pagamenti a flussi e non a tutti i cittadini arrivano nello stesso giorno. Per controllare con più precisione la data di accredito potrete accedere al sito online di INPS con le vostre credenziali digitali

SPID - sistema pubblico di identità digitale

CIE - Carta di Identità Elettronica

CNS - Carta di Identità Elettronica

Da quest’anno, inoltre, con la Legge di Bilancio 2022 è stato abbassato il limite reddituale per percepire il bonus di 100€: da 28 mila euro è stato diminuito a 15 mila euro. Dai 15 mila euro fino a 28 mila euro, invece, l’importo verrà erogato ugualmente, ma diminuirà in maniera progressiva, fino a scomparire totalmente.

Il Bonus Irpef 100€ è erogato direttamente nella Busta paga del lavoratore, ma è anche compatibile con le indennità di disoccupazione, come la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, o la Disoccupazione Agricola.

Pagamenti INPS della settimana: il bonus 200 euro a chi arriva? Percettori ed esclusi

Proseguiamo con la lista dei pagamenti Inps della settimana parlando del bonus 200 €. L’indennità una tantum prevista dal decreto aiuti primo verrà pagata a tutti i beneficiari di reddito di cittadinanza nella data del 27, mentre arriverà in questi giorni per tutti lavoratori domestici che hanno inoltrato la richiesta entro la fine del mese di giugno. Sempre nella data del 27 arriverà anche l’accredito del bonus 200 € sulle pensioni di cittadinanza, che non sono altro che la misura del reddito di cittadinanza per i nuclei composti da over 67 e da soggetti disabili e non autosufficienti.

Il bonus 200 euro è già stato pagato nella settimana di luglio ai pensionati, ma come abbiamo visto in questo nostro articolo gli accrediti continueranno anche nella prima settimana di agosto per chi non ha ricevuto i pagamenti INPS in tempo. Ne abbiamo parlato in questo nostro articolo: Pensioni di agosto 2022: arrivano 3 aumenti per tre diversi tipi di pensionati fino a 655€.

Per le indennità di disoccupazione e le ex indennità Covid-19 erogate nel 2021, invece, occorrerà attendere fino a ottobre prima di vedere l’accredito dei 200€. Stessa sorte anche per le partite IVA, o meglio, per queste ulime si attende ancora un decreto attuativo che chiarisca le disposizioni e il modus operandi del decreto-legge aiuti dello scorso 17 maggio 2022. Si pensa che per i lavoratori auronomi possa arrivare un vero e proprio click day.

La Naspi e le pensioni di agosto

La nuova assicurazione sociale per l’impiego è arrivata nella prima settimana di luglio per molti percettori e gli accrediti sono stati diluiti in tutto il mese.

In quest’ultima settimana di luglio avremo gli ultimi pagamenti Inps della Naspi. Potrete controllare gli accrediti sul vostro fascicolo online del cittadino. Le pensioni di agosto, invece, arriveranno a partire da lunedì 1° agosto.

